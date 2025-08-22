Tula Rodríguez le dedica emotivo mensaje a Maju Mantilla tras anuncio de separación: “Aquí me tienes para apoyarte”

Fernando Díaz y Santi Lesmes se solidarizan con Maju Mantilla. Arriba Mi Gente

La reciente separación de Maju Mantilla y Gustavo Salcedo ha generado diversas reacciones en el entorno televisivo peruano, donde figuras públicas y colegas expresaron muestras de apoyo a la exreina de belleza. El jueves 21 de agosto, Tula Rodríguez no dudó en dedicar unas palabras a su excompañera de En boca de todos y amiga, expresándole su apoyo en estos duros momentos.

El 20 de agosto, Gustavo Salcedo difundió un comunicado oficial a través de sus redes sociales para anunciar el fin de su matrimonio con Maju Mantilla, conductora de TV y Miss Mundo 2004. El anuncio, compartido públicamente, no solo sorprendió a seguidores y colegas del medio, sino que marcó el inicio de un periodo de especulación sobre las causas y consecuencias de la ruptura.

Hasta el momento, Maju Mantilla no realizó ningún pronunciamiento público tras el anuncio de su expareja. Sin embargo, su ausencia el 21 de agosto en “Arriba mi gente”, dejó entrever lo afectada que se encuentra por los duros momentos que vive a nivel personal. En su lugar apareció Tula Rodríguez, actriz y conductora de TV.

Después que Santi Lesmes hablar al respecto, resaltando que no solo eran sus amigos, sino una familia, Tula Rodríguez decidió digirirse a la exreina de belleza. “Por mi parte, como amigas que somos, pues aquí me tienes para apoyarte y para cubrirte hoy en el programa. La amamos, la queremos y con todo, amiga, con todo menos miedo”, expresó la animadora en vivo.

Tula Rodríguez le expresa su apoyo a Maju Mantilla tras difíciles momentos en su vida familiar.

Tula Rodríguez y Maju Mantilla fortalecieron su amistad cuando eran conductora del desaparecido programa “En boca de todos”, donde compartieron cámaras durante varios años. Desde entonces, Tula Rodríguez y Maju Mantilla han mantenido un trato que trasciende lo laboral.

Compañeros de Arriba Mi Gente reafirman su cariño

El 21 de agosto, Fernando Díaz y Santi Lesmes dieron inició al programa sin Maju Mantilla. En su lugar, presentaron a Tula Rodríguez. Lejos de eviatr el tema, el conductor español hizo un alto para expresar su solidaridad a la exreina de belleza y resaltar que son una familia.

“Muy bien, ahora sí, Fernando, vente para acá. Tula, vente para acá, porque arrancamos ‘Arriba Mi Gente’, pero antes de nada, no podemos ser ajenos y hacernos lo que no ocurre nada. Este programa, ‘Arriba Mi Gente’, es un programa que conduce Maju Mantilla. Como verán, el día de hoy, Maju no nos acompaña y como se sabe y se ha hecho viral, el día de ayer, su aún esposo, Gustavo Salcedo, publicó un comunicado en redes sociales. Ante eso, lo único que podemos decir es que queremos a Maju, no somos sus compañeros, somos su familia y que no nos va a acompañar hoy. Esperemos que regrese pronto y le mandamos un beso y de parte del equipo de Arriba Mi Gente, la abrazamos y la queremos”, expresó con firmeza.

Por su parte, Fernando Díaz asintió en todo momento, en señal de que estaba de acuerdo en las palabras de su compañero. “Abrazos, reina”, gritó el periodista, tratando de no profundizar en la situación.

Maju Mantilla se ausenta de Arriba Mi Gente y es reemplazada por Tula Rodríguez tras anuncio de su separación de Gustavo Salcedo

Magaly Medina se solidariza con Maju Mantilla

El mensaje de apoyo de Rodríguez y los compañeros de Maju Mantilla se sumaron a una ola de solidaridad expresada en redes sociales por parte de televidentes y figuras de la industria. Incluso, Magaly Medina se pronunció al respecto, destacando que la conductora es una mujer dulce y se merece un amor bonito.

“Maju es una mujer guapa, transmite una energía tan bonita que yo creo que ella va a salir adelante. Finalmente, ella tiene que entender que se merece un amor bonito. Ella se lo merece todo, como todas las mujeres nos merecemos un amor bonito”, expresó con sinceridad.

Asimismo, resaltó que esta ruptura no significa el final de su vida. “Ninguna mujer se ha muerto de amor. Ningún hombre tampoco. Ella es guapísima, encantadora y muy dulce. Algún hombre lo valorará como debe ser. Adelante, Maju”, sentenció.

Magaly Medina apoya a Maju Mantilla tras fin de su matrimonio: “Vas a salir adelante”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme