Maju Mantilla y Gustavo Salcedo se separan: el escándalo de una supuesta infidelidad que marcó el final de su matrimonio

La historia de amor de Maju Mantilla y Gustavo Salcedo llegó a su fin. Tras más de 12 años de matrimonio y dos hijos en común, la pareja decidió poner punto final a su relación luego de meses de especulaciones, rumores y declaraciones cruzadas que empezaron tras el ampay que protagonizó el empresario en 2023. El anuncio lo hizo el propio Salcedo, confirmando que ya no está con la exMiss Mundo 2004, quien desde hace meses evitaba mostrarse junto a él en público o en redes sociales.

“Después de una conciliación firmada por ambas partes y todo tipo de emociones procesadas, quiero dar a conocer el término de mi relación con Maju Mantilla”, se lee en un inicio su comunicado, el cual no ha sido respondido por la conductora de TV.

El desenlace sorprendió a los seguidores de la exreina de belleza, quien en una entrevista, dio a entender que su situación matrimonial ya estaba superada, luego que Magaly TV La Firme captara a Gustavo Salcedo ingresando a un hotel en San Isidro con la joven llamada Mariana de la Vega.

Aunque él negó cualquier infidelidad, asegurando que ambos acudieron al gimnasio del lugar “por amor al deporte”, las especulaciones sobre una supuesta traición golpearon con fuerza la estabilidad de su matrimonio.

El ampay que lo cambió todo

El 18 de julio de 2023, las cámaras de Magaly Medina captaron a Salcedo recogiendo a Mariana de la Vega en Miraflores. Ambos ingresaron juntos al estacionamiento del hotel Westin, donde permanecieron casi dos horas antes de salir. La noticia rápidamente se convirtió en tendencia, mientras Maju Mantilla se mantenía en silencio y continuaba con sus labores en televisión.

El empresario, presionado por la exposición mediática, se defendió asegurando que se trataba únicamente de una amistad y que no existió ningún tipo de infidelidad. Sin embargo, el impacto del escándalo ya estaba marcado. La exMiss Mundo, que siempre había dicho que no perdonaría una traición, dejó entrever que la situación había afectado profundamente su vida familiar.

La reacción de Maju Mantilla

Aunque en un inicio evitó referirse al tema, poco después Maju confesó en entrevistas que la situación la había golpeado emocionalmente. En una conversación con Ricardo Rondón, en su podcast Rondón Tolón, señaló que para ella la confianza es un pilar fundamental en una relación. “Siempre he dicho que no perdonaría una infidelidad. Creo que es necesario conversar sobre lo que está pasando, de tus sentimientos, qué sientes por la otra persona y qué no quieres que pase en la relación”, expresó.

Además, reveló que incluso pensó en dejar la televisión debido al escándalo. “En algún momento lo pensé. Quizás era el momento de estar en otro lugar, de ver otro camino. Pero finalmente decidí tranquilizarme por el bien de mis hijos”, comentó. Con entereza, reconoció que el proceso fue difícil y que necesitó ayuda psicológica para sobrellevar la presión mediática y emocional. “Todo tiene un proceso. Las cosas no se trabajan de la noche a la mañana, el futuro es incierto y mi prioridad son mis hijos”, sostuvo.

Una pareja cada vez más distante

En agosto del mismo año del ampay, durante un evento público, Mantilla confirmó que su matrimonio atravesaba una crisis. “Entiendo su trabajo, pero no voy a hablar de mi vida privada. Sí, estamos distanciados”, dijo a El Popular, dejando claro que las conversaciones importantes se daban en privado y no frente a las cámaras.

Las señales de distanciamiento entre Maju y Gustavo se fueron haciendo evidentes con el paso de los meses. La conductora dejó de compartir fotos junto a su esposo en redes sociales, algo que solía ser habitual. Pese a que se les captaba en salidas o viajes con sus hijos, la exreina de belleza evitaba publicarlo en redes sociales, y solo exponía imágenes con sus hijos.

Luego de meses, volvió a publicar fotos donde también estaba Gustavo Salcedo, pero de forma bastante esporádica, en las cuales incluía momentos como papás. La última imagen que publicó fue en junio de 2025, con motivo del Día del Padre, donde solo hizo descripciones de sus fotos. Las muestras de cercanía desaparecieron.

“Día del padre. 1. Mañana de bicicleteada. 2. Desayuno fuera de casa y donde nos sorprendió el sismo.3 y 4. Lasagna y postres en casa de mi suegro.5. Mis hijos con mi papi (89 años y más fuerte que un roble a un mes de haber estado en cuidados intensivos, que Dios lo proteja mucho. Abrazos a todos los papis”, escribió en su Instagram.

El anuncio de la separación

Finalmente, este 2025 Gustavo Salcedo decidió dar la noticia de su separación. El empresario señaló que después de varios meses transcurridos, su matrimonio con Maju Mantilla llegaba a su fin.

“Fueron años con momentos que formaron parte importante de nuestras vidas. Agradezco el tiempo compartido juntos y todos los aprendizajes en el camino. Siempre seremos buenos padres tratando de darle lo mejor a nuestros hijos. Sin embargo, por respeto a mi familia, evitaré dar comentarios al respecto. Gracias por su comprensión”, escribió en su publicación, cerrando así un capítulo que había sido objeto de rumores desde hace meses.

Maju Mantilla, por su parte, ha optado por mantener la serenidad frente a la tormenta mediática y no hacer ninguna publicación al respecto. En una de sus últimas declaraciones, destacó que su prioridad absoluta son sus hijos y no expondrá sus problemas personales.

Aunque el tiempo dirá si logran mantener una relación cordial por el bienestar de sus hijos, lo cierto es que el ampay del 2023, parece que, terminó siendo una herida imposible de superar. La reina de belleza que conquistó el Miss Mundo en 2004 enfrenta ahora uno de los momentos más difíciles de su vida personal, demostrando que, incluso en medio del dolor, la fortaleza y la resiliencia son su carta de presentación.

