Perú

Magaly Medina cuestiona a Gustavo Salcedo por anunciar separación de Maju Mantilla: “Siempre dijo que la pública era ella”

La ‘Urraca’ consideró extraño que fuera el empresario quien anunciara el fin de su matrimonio, cuando antes evitaba dar declaraciones

Magaly Medina apoya a Maju Mantilla tras fin de su matrimonio: “Vas a salir adelante”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

El fin del matrimonio de Maju Mantilla y Gustavo Salcedo ha remecido por completo el mundo del espectáculo peruano. El comunicado difundido por el empresario, donde anunciaba el cierre de su historia con la exMiss Mundo, sorprendió no solo a los seguidores de la conductora de televisión, sino también a figuras del medio, quienes no tardaron en reaccionar.

Una de las primeras en pronunciarse fue Magaly Medina, quien dedicó parte de su programa a analizar lo ocurrido y cuestionó con dureza la manera en que se hizo pública la separación.

La periodista señaló que el gesto de Salcedo no solo resultó inesperado, sino que además dejó a todos en shock.

Del sueño de un tercer hijo al fin del matrimonio: la historia de Maju Mantilla y Gustavo Salcedo. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Todos estamos medio en shock, ayer cuando leímos el comunicado del esposo de Maju Mantilla, nos quedamos todos de una pieza”, comentó al inicio de su intervención en Magaly TV La Firme.

Con esas palabras, reflejó el asombro colectivo que generó la noticia, teniendo en cuenta que, hasta hace poco, la pareja se mostraba unida y con planes familiares.

En un tono crítico, Medina resaltó que Gustavo Salcedo fue quien decidió dar a conocer la ruptura, algo que no encajaba con su postura habitual frente a los medios.

Del sueño de un tercer hijo al fin del matrimonio: la historia de Maju Mantilla y Gustavo Salcedo. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

“Él no es el famoso”

Según recordó, el empresario siempre evitó dar entrevistas o responder a los programas de televisión, justificando su silencio con la idea de que la figura pública era su esposa.

Este señor siempre ha reclamado: ‘Ay, la pública es ella, no yo’. Sin embargo, él hace el comunicado”, señaló la conductora, cuestionando la aparente contradicción.

El tema no quedó ahí. Magaly insistió en que, en la mayoría de casos, los comunicados sobre la vida personal de personajes televisivos suelen ser emitidos en conjunto o, en todo caso, es la figura pública quien asume la vocería.

Magaly Medina sobre ruptura de Maju Mantilla: “Dos días antes viajaron juntos a Argentina”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

En ese sentido, consideró extraño y poco habitual que fuera Salcedo el encargado de anunciar algo tan delicado como el fin de su matrimonio.

Además, en este caso los comunicados son casi en conjunto del esposo y la esposa o, de lo contrario, la figura pública es la que hace el comunicado. Es como una regla no escrita, pero así es”, comentó.

El análisis de la ‘urraca’ también se centró en lo repentino del anuncio. Para la periodista, no había señales visibles de una separación definitiva, ya que la pareja había demostrado en redes sociales momentos de unión y viajes compartidos.

Pensamos que ellos ya se habían reconciliado, habían pasado los problemas. Los veíamos viajar, disfrutar como pareja y de pronto el comunicado”, recordó Magaly, dejando entrever que el desenlace no solo fue inesperado para el público, sino también para los allegados al entorno mediático.

Magaly Medina a Maju Mantilla después de su separación: “Eres una mujer dulce y mereces un amor bonito”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La situación cobra mayor relevancia si se toma en cuenta que, hace apenas unos meses, se conoció que Maju Mantilla tenía la ilusión de tener un tercer hijo con su esposo. Ese proyecto familiar, mencionado en entrevistas y conversaciones públicas, reflejaba la intención de seguir construyendo un futuro juntos, lo que hace aún más impactante que todo haya terminado con un comunicado frío y unilateral.

Medina, en su estilo directo, no dudó en enviar un mensaje de apoyo a la exMiss Mundo. En medio de las críticas hacia Gustavo Salcedo, también destacó la fortaleza de Maju y la animó a no dejarse vencer por la tristeza.

Para la conductora de espectáculos, lo más importante ahora es que la exreina de belleza encuentre la calma y priorice su bienestar emocional y el de sus hijos.

Magaly Medina a Maju Mantilla después de su separación: “Eres una mujer dulce y mereces un amor bonito”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

