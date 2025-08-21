Maju Mantilla desconocía que Gustavo Salcedo anunciaría su separación: “Está triste, no ha dormido nada”

Maju Mantilla no sabía que Gustavo Salcedo enviaría comunicado de separación, según Pati Lorena

El comunicado sobre el fin de la relación entre Maju Mantilla y Gustavo Salcedo sorprendió no solo a los seguidores de la pareja, sino también a la propia conductora de televisión, según afirmó la figura del espectáculo Pati Lorena. De acuerdo con los relatos difundidos en su espacio de TikTok, Mantilla desconocía totalmente que Salcedo publicaría un mensaje anunciando la ruptura.

En su plataforma digital, Pati Lorena compartió detalles sobre el estado emocional de la ex Miss Mundo y ofreció contexto sobre el momento en que la noticia se hizo pública. Según la exproductora, Mantilla recibió la noticia al mismo tiempo que la audiencia durante el programa de Magaly Medina.

Magaly TV La Firme divulgó el comunicado de Gustavo Salcedo sobre el fin del matrimonio, desencadenando reacciones en el entorno familiar y de sus seguidores. “La Maju no sabía. Estaba sorprendida anoche, triste. Mi pobre Maju no ha dormido nada en toda la noche. Tanto así que hoy día no va a ir a su programa. En la noche llamaron a Tula para que la reemplace”, narró Pati Lorena en su transmisión.

Este giro de los acontecimientos obligó a la producción del programa Arriba Mi Gente a contactar a Tula Rodríguez para cubrir la ausencia de Mantilla al día siguiente, señaló Pati Lorena. Esta versión fue confirmada, ya que el programa presentó a Tula Rodríguez, en lugar de Maju Mantilla.

“Este programa, ‘Arriba Mi Gente’, es un programa que conduce Maju Mantilla. Como verán, el día de hoy, Maju no nos acompaña y como se sabe y se ha hecho viral, el día de ayer, su aún esposo, Gustavo Salcedo, publicó un comunicado en redes sociales. Ante eso, lo único que podemos decir es que queremos a Maju, no somos sus compañeros, somos su familia y que no nos va a acompañar hoy. Esperemos que regrese pronto y le mandamos un beso y de parte del equipo de Arriba Mi Gente, la abrazamos y la queremos”, expresó Santi Lesmes, siendo respaldado por Fernando Díaz.

Maju Mantilla fue sorprendida con el comunicado

La sorpresa de la exreina de belleza fue aún mayor, pues según Pati Lorena, la familia recién había salido de viaje, poco antes de difundirse el mensaje de separación. Fuentes cercanas le dijeron a la exproductora que durante esta salida de la pareja con sus hijos no se abordó el tema de ruptura, lo que incrementó el impacto al enterarse de la decisión solamente por los medios.

“Estaba así en su camita sola y cuando de repente Magaly dio la noticia. Sí, todas nos enteramos, incluida la Maju. Que la Maju no sabía nada”, relató Lorena fiel a su estilo, aludiendo al desconcierto de la conductora de televisión y a la reacción en su entorno más cercano. En la noche que se divulgó el comunicado, Mantilla habría experimentado una profunda tristeza y falta de sueño, afectando a su círculo familiar.

El proceder de Gustavo Salcedo, según Lorena, tampoco incluyó una conversación previa con los hijos que tiene en común con Maju Mantilla. “No han hablado ni con los hijos. Supongo que ahora le explicarán a esos niños”, sostuvo Pati Lorena durante su relato transmitido en redes sociales.

El anuncio público reavivó el interés del público por la historia sentimental de la pareja, que comenzó después de que Mantilla representara a Perú en el certamen de Miss Mundo en 2004. Se conocieron tras una sesión fotográfica años después del fin de una relación anterior de la modelo, y formalizaron su vínculo con una boda en Trujillo en 2011, conforme recordaron medios peruanos.

Aclara cuestionamientos contra Maju Mantilla

Después que muchos de los usuarios se hayan solidarizado con Maju Mantilla y otros indicaran que ‘el mundo da vueltas’, en alusión a una supuesta infidelidad que la exreina de belleza cometió con su expareja con Gustavo Salcedo. Pati Lorena decidió hablar del tema y aclarar que no fue así.

“No, hijita, no le fue infiel. Ella tenía su enamoradito, un trujillanito. Entonces, ella se fue al Miss Mundo como un mes, concursando por mucho tiempo, cuando este ‘piruso’ también le sacó la vuelta. Entonces, la Maju regresó y se enteró porque este también era de Trujillo. Ahí se enteraron y la Maju terminó con él. Luego, al tiempo, la Maju se va a hacer una sesión de fotos, y conoce al Cucaracho 2, al Salcedo, ese que se creía el papi riqui”, explicó, dejando claro que Maju jamás le fue infiel a nadie.

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo: la historia de amor de la exMiss Mundo y el empresario que terminó tras no superar el escándalo de infidelidad

En otro momento, se preguntó cómo la pareja se dividirán sus propiedades, pues Mantilla jamás dejó de generar ingresos y realizar inversiones como familia.

Por el momento, Maju Mantilla se mantiene fuera de la pantalla de Arriba Mi Gente, en su lugar Tula Rodríguez asumió la conducción temporal del programa matutino.

