Maju Mantilla y el sincero mensaje de sus compañeros de Arriba Mi Gente tras separación: “Te queremos, somos tu familia”

El comunicado que Gustavo Salcedo difundió el miércoles 20 de agosto marcó un antes y un después en la vida de Maju Mantilla. El empresario confirmó a través de sus redes sociales el final de su matrimonio con la exMiss Mundo 2004, noticia que rápidamente se volvió tendencia y generó una ola de comentarios en el ámbito del espectáculo y la televisión nacional.

Hoy, 21 de agosto, los seguidores de “Arriba Mi Gente” notaron de inmediato la ausencia de su conductora principal. Maju no apareció en la pantalla de Latina, en su lugar estuvo Tula Rodríguez, lo que dio paso a un emotivo pronunciamiento de sus compañeros Fernando Díaz y Santi Lesmes, quienes le expresaron públicamente su apoyo en un momento tan difícil.

Desde el inicio del programa, Santi Lesmes se encargó de abordar la situación con transparencia. Con evidente seriedad, el conductor abrió la emisión reconociendo que no podían “hacerse los que no pasa nada”.

“Muy bien, ahora sí, Fernando, vente para acá. Tula, vente para acá, porque arrancamos ‘Arriba Mi Gente’, pero antes de nada, no podemos ser ajenos y hacernos lo que no ocurre nada. Este programa, ‘Arriba Mi Gente’, es un programa que conduce Maju Mantilla. Como verán, el día de hoy, Maju no nos acompaña y como se sabe y se ha hecho viral, el día de ayer, su aún esposo, Gustavo Salcedo, publicó un comunicado en redes sociales. Ante eso, lo único que podemos decir es que queremos a Maju, no somos sus compañeros, somos su familia y que no nos va a acompañar hoy. Esperemos que regrese pronto y le mandamos un beso y de parte del equipo de Arriba Mi Gente, la abrazamos y la queremos”, expresó con firmeza.

Las palabras del conductor fueron rápidamente replicadas en redes sociales por los seguidores del programa, quienes destacaron la solidaridad y el tono empático con el que se dirigió a su colega.

Por su parte, Fernando Díaz asintió en todo momento, en señal de que estaba de acuerdo en las palabras de su compañero. “Abrazos, reina”, gritó el periodista, haciendo una señal con el brazo de que sea fuerte.

Los conductores demostraron que, más allá de la coyuntura mediática, lo importante es respaldar a Maju en lo personal. Dicho esto, continuaron con el programa, evitando ahondar al respecto.

El mensaje de Tula Rodríguez

A este pronunciamiento se sumó Tula Rodríguez, quien en más de una ocasión ha mostrado una amistad cercana con Maju Mantilla tras haber conducido juntas en el fenecido programa En boca de todos. La conductora no dudó en enviarle un mensaje de aliento en vivo:

“Así es, por mi parte, como amigas que somos, pues aquí me tienes para apoyarte y para cubrirte hoy en el programa. La amamos, la queremos y con todo, amiga, con todo menos miedo”, expresó Tula con cariño y naturalidad, dejando ver que más allá de lo profesional existe un lazo personal que la une a Maju.

Silencio de Maju Mantilla

Mientras tanto, la exMiss Mundo aún no se ha pronunciado públicamente sobre la separación. Desde que Gustavo Salcedo compartió el comunicado, Maju Mantilla ha optado por mantener silencio, lo que ha generado una gran expectativa en sus seguidores, quienes esperan que pronto se exprese y comparta su versión.

El hermetismo de la conductora no ha pasado desapercibido, especialmente porque, hasta antes del anuncio, había reducido notablemente sus apariciones en redes sociales junto a su aún esposo. La última publicación en la que aparecieron juntos data del Día del Padre de este año.

El anuncio de la separación puso fin a más de una década de matrimonio entre Maju Mantilla y Gustavo Salcedo. La pareja, que se casó en 2012, tiene dos hijos en común y siempre se había mostrado como una familia sólida frente a cámaras. Sin embargo, desde el ampay de 2023, donde se cuestionó la cercanía del empresario con otra mujer, la relación se vio marcada por rumores de distanciamiento.

Si bien en su momento ambos restaron importancia a las especulaciones, lo cierto es que con el comunicado del 20 de agosto, Gustavo confirmó lo que se venía comentando desde hace meses: el fin de su vínculo con la exreina de belleza.

Por ahora, Maju Mantilla ha decidido guardar silencio y priorizar el bienestar de sus hijos. Mientras tanto, sus compañeros de “Arriba Mi Gente” han dejado claro que la respaldan incondicionalmente.

