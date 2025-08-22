Keiko Fujimori y Gabriel Calvo desatan rumores de romance tras coqueteos en pódcast: “Me parece guapísimo”. Video: TikTok @riclatorrez / Magaly TV La Firme

Keiko Fujimori sorprendió con elogios hacia el actor Gabriel Calvo, durante su paso por el Pódcast de Magaly Medina, donde confesó que ve al ex Torbellino como “guapísimo”. La interacción entre ambos en una reciente entrevista saltó de las pantallas al debate público, avivando especulaciones sobre un posible romance en el futuro.

El nombre de Keiko Fujimori volvió a liderar tendencias después de su reciente participación en el Pódcast de Magaly Medina. Alejada de los titulares por un largo tiempo, la hija del ex presidente Alberto Fujimori conversó sobre su vida personal con la conductora de espectáculos, especialmente tras su divorcio de Mark Vito Villanella.

En un momento inesperado del diálogo, la ex candidata presidencial hizo referencia a una entrevista pasada que tuvo con el actor y cantante Gabriel Calvo, recordado por su paso en el grupo juvenil Torbellino.

Los coqueteos entre Gabriel Calvo y Keiko Fujimori

Keiko compartió abiertamente: “Hace unas semanas tuve una entrevista con Gabriel Calvo y yo sentía que…”, cuando Magaly la interrumpió asegurando haber notado cierto coqueteo por parte del actor. La propia Fujimori agregó: “Me trataba con mucho cariño. Y ya luego he visto otras entrevistas posteriores a esa en donde a él lo estaban fastidiando. Y claro, ya veo con detenimiento y veo algunos detalles, ¿no?”, dejando traslucir que el acercamiento fue mucho más que protocolar.

La conversación rápidamente giró hacia el atractivo de Calvo y Magaly no dudó en preguntar si la política estaría dispuesta a una cita con el ex Torbellino. Entre risas, Keiko zanjó el tema de forma sugerente: “Esa pregunta no la voy a contestar”, aunque sí admitió su atractivo: “Ah, me parece guapísimo”. A partir de estos intercambios, las especulaciones y los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar.

En paralelo, el tiktoker Ric La Torre reavivó el tema al publicar extractos de la entrevista y bromear con la posibilidad de que Gabriel Calvo se convierta en el próximo Mark Vito de la vida de Keiko: “¿Siente que Gabriel Calvo, ahora que tiene cabello, puede ser su siguiente primer damo?... No sé, ¿los ven como pareja?”, ironizó mientras alentaba la conversación en el mundo digital.

La entrevista de Gabriel Calvo a Keiko Fujimori que ha desatado ola de comentarios

Todo este revuelo surgió tras la aparición de Fujimori en el programa de Youtube ‘Studio Cocina’ conducido por Calvo, quien en más de una ocasión ha tenido algunos enfrentamientos por temas políticos. En dicho espacio, ambos personajes no solo compartieron recetas y anécdotas, sino que protagonizaron momentos de complicidad que no pasaron desapercibidos para la audiencia.

Durante la charla, tuvieron tiempo hasta para bromear sobre licores. Calvo preguntó sobre el consumo de cierto aguardiente, lo que permitió a la política lucirse con un doble sentido ingenioso. Al mencionar la “cachadita”, él replicó en tono pícaro: “Y ¿te gustó la cachadita o no te gustó la cachadita?”, provocando carcajadas y relajando aún más el clima.

Otro momento destacado se produjo cuando ambos se enfrentaron a una dinámica de reconocimiento de alimentos con los ojos tapados. Durante el reto, sus manos se rozaron más de una vez, oportunidad que Gabriel Calvo aprovechó para lanzar: “Me están agarrando la mano, me voy a enamorar”. El comentario generó risas en el set y sumó argumentos a quienes ven algo más en el vínculo entre el actor y la política.

El público tampoco se quedó al margen. Usuarios en TikTok y otras redes reaccionaron de inmediato ante el evidente coqueteo y las bromas mutuas. Mientras algunos consideraron que ambos hacen buena pareja, otros aprovecharon la ocasión para sugerir que esta faceta más relajada y cercana de Keiko podría ser parte de una estrategia previa a las próximas elecciones presidenciales, aunque la líder de Fuerza Popular no confirmó ninguna intención en ese terreno.

¿Cómo y hace cuándo se conocieron Gabriel Calvo y Keiko Fujimori?

La historia entre Gabriel Calvo y Keiko Fujimori tiene raíces más profundas que la reciente entrevista. En el programa de Youtube ‘Nadie se Salva’, Calvo recordó el primer encuentro con la lideresa cuando ambos eran adolescentes.

Detalló que se conocieron en un evento organizado por la disquera Sony, apadrinado por el grupo Magneto, donde él tenía 16 años y Keiko apenas 15. Fujimori, por entonces hija del presidente, sorprendía como una fan más de la agrupación juvenil.

La anécdota fue motivo de bromas para los compañeros de Calvo, quienes especularon sobre un hipotético romance en esa época: “Gabo, mira, un solo beso de amor hubiera podido quebrar a la dama de hierro. El Perú tenía otro rumbo. Estaba en tus manos. Eras el elegido. Era un piquito, nada más”, lanzó en tono jocoso Pablo Saldarriaga durante la charla, sumando aún más humor al relato.

La conversación siguió con más comentarios irónicos sobre la posibilidad de que Calvo se haya convertido en el “primer damo” del país, un papel que Mark Vito ocupó durante años en la vida de Keiko. Jhovan Tomasevich añadió: “Tú has podido ser nuestro Mark. Eras tú nuestro Anakin (Skywalker). ¿Por qué no utilizaste esos encantos en Estudio Cuatro?”, incrementando las carcajadas.

Como sucede con cada movimiento de Keiko Fujimori en lo público, los videos y clips se viralizaron rápidamente, generando intensos debates en redes. Algunos seguidores elogiaron esta faceta más espontánea, sosteniendo que los coqueteos y bromas demuestran su humanidad y capacidad de reírse de sí misma. Otros, por el contrario, dudaron de las intenciones y sugirieron que este tipo de episodios servirían para “blanquear” su imagen en vísperas de un nuevo año electoral.