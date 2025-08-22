Keiko Fujimori revela cómo reaccionaron sus hijas cuando Mark Vito comenzó a salir con otras mujeres YouTube. Magaly Medina El Podcast.

Keiko Fujimori sorprendió al mostrar una faceta más personal durante una entrevista con Magaly Medina para su podcast, donde abordó aspectos íntimos de su separación con Mark Vito Villanella, padre de sus dos hijas.

La lideresa de Fuerza Popular compartió cómo vivió el proceso de divorcio y, en particular, cómo reaccionaron sus hijas Kyara y Kaori al enterarse de que su padre ya estaba saliendo con otras mujeres.

La reacción de sus hijas frente a la nueva vida sentimental de Mark Vito

Durante la charla, Magaly Medina le preguntó a Keiko si sus hijas alguna vez le habían comentado sobre posibles candidatos sentimentales para ella o si se involucraban en su vida personal.

La política respondió con naturalidad y contó que el momento más curioso se dio cuando sus hijas descubrieron que su padre había iniciado una vida amorosa distinta tras el divorcio.

“Cuando ellas supieron que ya el papá estaba saliendo con algunas chicas, entonces ellas me sentaron. Y me hicieron un interrogatorio”, relató entre risas.

Según Fujimori, sus hijas incluso le hablaron con argumentos estadísticos: “Me dijeron: ‘Las estadísticas muestran que la mitad de los matrimonios terminan en divorcio y, de hecho, en el colegio, la mitad de los padres de familia son divorciados. Entonces, queremos saber cuál es tu prototipo’”.

La ex candidata presidencial describió ese momento como una mezcla de sorpresa y ternura, ya que sus hijas, en medio de la situación familiar, mostraron madurez para conversar sobre un tema delicado. “Fue muy gracioso porque ellas estaban entusiasmadas”, recordó.

Keiko Fujimori marca límites en su vida privada

Aunque reconoció que sus hijas le han mostrado curiosidad sobre sus posibles nuevas relaciones, Keiko aclaró que prefiere mantener su vida privada bajo reserva, al menos hasta que exista alguien realmente importante.

“Les dije: ‘Miren, les voy a contar un poquito de lo que me gustaría, pero de ninguna manera ustedes van a interrogar o van a conocer a alguien, salvo que ya sea alguien en serio’. Cosa que no ha ocurrido hasta ahora”, señaló.

La lideresa de Fuerza Popular también confesó que, tras su separación, ha tenido la oportunidad de conocer nuevas personas, aunque no ha llegado a formalizar ninguna relación. “He salido, he conocido a varias personas, pero todavía no hay nada serio como para decirle a mis hijas”, explicó.

¿Qué busca en un hombre?

En otro momento de la entrevista, Keiko Fujimori fue consultada sobre sus preferencias a la hora de iniciar una nueva relación sentimental.

Aclaró que no le gusta que los hombres que se le acercan intenten hablar de política, pues considera que eso invade un terreno que ya ocupa gran parte de su vida.

“Es como tener conversaciones de trabajo. A esos los descarto. Tenemos que hablar de diferentes cosas: de la vida, de deportes, de la comida. No quiero que todo gire en torno a la política”, puntualizó.

De esta manera, dejó entrever que, más allá de su rol como figura política, busca en un compañero alguien con quien pueda compartir intereses cotidianos y conversaciones ajenas a su vida pública.

El recuerdo de la separación con Mark Vito

Keiko Fujimori se refirió en su podcast que el proceso de separación con Mark Vito Villanella, con quien estuvo casada cerca de dos décadas. Calificó este momento como “complicado”, pero aseguró que pese a las diferencias, reconoce el apoyo que él le brindó durante los momentos más difíciles de su carrera política y personal.

En particular, mencionó la huelga de hambre que Vito realizó en 2019, cuando ella se encontraba en prisión preventiva por las investigaciones de presunto lavado de activos en sus campañas presidenciales.

“Más allá de lo complicado que fueron los últimos meses, yo a Mark también le tengo gratitud, porque en los momentos más difíciles, cuando estuve en prisión, estuvo a mi lado y tuvo una batalla por mi libertad”, dijo.

La lideresa política revela cómo atravesó el fin de su matrimonio en medio de circunstancias complejas. Entre lágrimas, recuerda la muerte de su madre, su diagnóstico de covid y el desafío de empezar de nuevo. (Andina)

Keiko y la posibilidad de volver a enamorarse

La lideresa fujimorista cumplió 50 años recientemente y, en ese contexto, participó en un encuentro partidario transmitido por YouTube, en el que respondió preguntas del secretario general de Fuerza Popular, Luis Galarreta. En ese espacio, se animó a reconocer que sí le gustaría volver a enamorarse.

“¿Te gustaría volver a enamorarte?”, le preguntó Galarreta. “Sí. No de la misma persona”, contestó ella con franqueza, dejando en claro que está abierta a una nueva oportunidad en el terreno sentimental, aunque todavía no haya llegado esa persona especial.

La entrevista también tocó aspectos más duros de la vida de Keiko Fujimori. La lideresa recordó sus tres ingresos a prisión preventiva, lo que marcó profundamente tanto a ella como a su familia.

Su primera detención se dio el 10 de octubre de 2018 y fue liberada poco después, el 18 del mismo mes. Sin embargo, regresó a prisión el 31 de octubre de 2018 y permaneció detenida hasta noviembre de 2019. Posteriormente, en enero de 2020, se dictó una tercera orden de prisión preventiva por quince meses, aunque esta fue revocada en abril de ese mismo año. Finalmente, recuperó su libertad el 5 de mayo de 2020.

Estos periodos, según la propia Keiko, contribuyeron al desgaste de su matrimonio con Mark Vito, que terminó oficialmente en 2022.

