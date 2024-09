Gabriel Calvo y Lucho Cáceres tuvieron acalorada discusión por muerte de Alberto Fujimori: “Levántame el dedito a mí”. | TikTok.

El reciente fallecimiento de Alberto Fujimori ha vuelto a encender el debate en Perú, dividiendo al país en opiniones encontradas. Para algunos, el popular ‘Chino‘ fue el mejor presidente peruano, asegurando que derrotó al terrorismo que asoló el país. Sin embargo, otros lo catalogan como un dictador responsable de miles de muertes durante el conflicto armado interno en la década de 1990.

En medio de este clima de discusión, los actores Gabriel Calvo y Lucho Cáceres protagonizaron una acalorada disputa en redes sociales, intercambiando duras críticas a través de sus historias de Instagram. La pelea comenzó tras un episodio del podcast en YouTube del actor y Pablo Saldarriaga, donde se abordaron los comentarios negativos de varias figuras de la farándula en torno a la muerte de Fujimori, mencionando específicamente a Tatiana Astengo y Mónica Sánchez.

En dicho espacio, llamado ‘Nadie se salva‘, Gabriel Calvo expresó su asombro ante los comentarios de estas actrices, calificando la situación como “increíble”. En respuesta, Lucho Cáceres compartió un fragmento del video en sus redes sociales, lanzando un duro mensaje dirigido a su excompañero.

“A ver, levántame el dedito a mí, Gabriel Calvo. Que no aceptes comentarios con los que no estás de acuerdo no significa que seas malcriado. Fue un asesino corrupto, ladrón y cobarde”, manifestó.

Lejos de calmar las aguas, la reacción de Gabriel Calvo fue inmediata. El actor reposteo la publicación de Cáceres con el emoji de un dedo medio, en un gesto de abierta provocación. Este acto encendió aún más la disputa, dándole un tono ofensivo y personal a la discusión pública.

Lucho Cáceres no tardó en responder a esta provocación, cuestionando la actitud de su colega y sugiriendo que el uso del micrófono puede distorsionar la perspectiva de quienes lo utilizan. “A veces estar frente a un micrófono hace perder la perspectiva e insultar a una mujer que no comulga con tus ideas, veamos si mantienes esa misma actitud sin el micrófono. Qué pena Orozco”, replicó.

Gabriel Calvo y Lucho Cáceres tiene acalorada discusión en las redes sociales. (Foto: Captura de IG)

Gabriel Calvo le respondió con todo a Lucho Cáceres

Gabriel Calvo utilizó unos minutos de su programa ‘Nadie se salva’ para hablar sobre los comentarios que tuvo Lucho Cáceres en su contra. Para empezar, el actor señaló que su colega no podía tildarlo de malcriado cuando frente y fuera de cámaras se ha portado de manera inadecuada, recordándole que puede contar varios de estos episodios, especialmente cuando compartieron en ‘Mil Oficios’.

“Cómo puede decir que no sea malcriado cuando él ha sido el más malcriado de todos durante toda su carrera televisiva. Y no solo ha sido malcriado frente a cámaras, sino también detrás de cámaras. Luchito a mí no me vas a florear ni hacerte el bacán, el ejemplo de educación. Yo puedo hacer recordar los camerinos de ‘Mil Oficios’, recordarte mil anécdotas tuyas, sobre todo de buena educación”, señaló.

Lucho Cáceres y su enfrentamiento con Magaly Medina

Tras la noticia de la reinstauración de la sentencia judicial contra Magaly Medina, Lucho Cáceres recurrió a sus redes sociales para expresar su opinión sobre el fallo.

En una historia de Instagram, el actor mostró su satisfacción con la decisión del Poder Judicial, reafirmando su postura en contra de aquellos que, según él, abusan de la libertad de expresión.

Cáceres también hizo una referencia directa a Medina, llamándola “exconvicta” y recordando su tiempo en prisión años atrás. En su mensaje, el actor hizo un llamado a no tolerar acciones indebidas, especialmente cuando se trata de figuras públicas.

“No debemos normalizar los delitos, debemos actuar. No permitamos que exconvictos sigan cometiendo delitos de manera impune, utilizando la libertad de expresión para difamar y confundir el interés público con el morbo”, escribió Cáceres en su publicación.

Medina busca justicia en el Tribunal Constitucional. | Lucho Cáceres