Keiko Fujimori admite que Mark Vito le fue infiel en su matrimonio: “Cruzó una línea de la que no había regreso”

Keiko Fujimori revela que Mark Vito le fue infiel en su matrimonio. “Cruzó una línea de la que no había regreso”. YouTube: Magaly Medina El Podcast.

Keiko Fujimori sorprendió al revelar detalles íntimos de su vida personal durante una entrevista a Magaly Medina para su podcast. La lideresa de Fuerza Popular habló por primera vez de manera directa sobre las razones que llevaron a la ruptura de su matrimonio con Mark Vito Villanella, padre de sus dos hijas, y dejó entrever que la infidelidad fue determinante en la decisión final.

Durante la conversación, Keiko Fujimori se mostró más abierta de lo habitual respecto a su vida privada. En un momento, Magaly le consultó si Mark le había roto el corazón, a lo que la política respondió que el proceso de separación fue sumamente duro y marcado por diferentes factores, entre ellos la persecución judicial que afrontó en los últimos años.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la frase con la que Fujimori dejó claro que hubo un punto de no retorno en su matrimonio:

“Fue un proceso muy duro, pero yo creo que toda esta persecución judicial fue deteriorando el matrimonio como pareja. Eso nos hizo mucho daño y llegó un momento en que ya, si se cruza la línea de la que no había regreso. Lo conversamos alteradamente”, expresó.

Magaly Medina reacciona a la revelación

La conductora de ATV no dejó pasar la confesión y reaccionó con sorpresa. Con su estilo característico, comentó entre risas:“¿Ah sí? ¿Tú puedes ser alturada cuando uno te pone los cachos? Ah, no, yo lo mato. Primero le tiro todas las ollas y luego converso alteradamente. Pero luego converso alteradamente ya del divorcio, ¿no?”.

El intercambio generó una mezcla de seriedad y humor en el set, mostrando lo inesperado que resultaba escuchar a Keiko Fujimori hablar abiertamente de una posible infidelidad en su matrimonio.

Cuando Magaly insistió en cómo se enteró de la supuesta traición de Mark Vito, Keiko se negó a dar más detalles específicos, pero admitió que fue una situación muy dolorosa para ella.

“No voy a contar todos esos detalles. Pero yo creo que siempre se puede conversar de manera respetuosa. Sí, las emociones salen, por supuesto. Uno tiene que elevar más la voz. He llorado mucho”, confesó la excandidata presidencial.

Mark Vito no pensaba en el divorcio

Keiko Fujimori también reveló que, dentro de su matrimonio, siempre existieron visiones distintas sobre el tema del divorcio.

Según contó, mientras ella en algún momento lo llegó a plantear, para Mark Vito nunca fue una opción.

“Él siempre decía... Porque él viene de padres casados, que acaban de cumplir cincuenta años de casados. Y yo vengo de padres divorciados, un divorcio público muy duro. Entonces, yo un par de veces he lanzado el tema del divorcio y para él nunca fue una opción. Entonces, sí me sorprendió, pero ya luego... Porque yo ya sentía que el matrimonio estaba desgastado. Uno se da cuenta cuando las cosas se empiezan a enfriar, cuando ya no es lo mismo”.

La frase que marcó la entrevista fue la confirmación de Keiko Fujimori sobre un límite roto en su relación. Aunque no utilizó directamente la palabra “infidelidad”, dejó claro que Mark Vito había cruzado una línea que destruyó la confianza dentro de la pareja.

Ese momento, según sus declaraciones, fue el factor decisivo que cerró cualquier posibilidad de reconciliación, incluso cuando ella ya había soportado etapas difíciles por el desgaste y los problemas externos.

El divorcio de Keiko Fujimori y Mark Vito

La relación entre Keiko Fujimori y Mark Vito fue vista durante años como una unión estable. Ambos compartieron públicamente momentos familiares y se mostraban como un frente unido frente a las dificultades políticas y legales. Sin embargo, las declaraciones recientes de Keiko muestran que, internamente, la relación ya estaba debilitada desde hacía tiempo.

Keiko Fujimori y Mark Vito Villanella anunciaron oficialmente su separación en junio de 2022, después de casi 20 años de matrimonio. La lideresa de Fuerza Popular confirmó en un comunicado público que habían decidido poner fin a la relación, priorizando siempre el bienestar de sus dos hijas. En ese momento, la noticia sorprendió, ya que la pareja había mostrado durante años una imagen de unión frente a las adversidades políticas y judiciales que atravesó Fujimori.

Tras ese anuncio, ambos mantuvieron una relación cordial en lo público, y Mark Vito incluso ganó notoriedad en redes sociales como influencer con un estilo desinhibido y mediático, lo que contrastó con la sobriedad de Keiko. Pese a ello, las versiones sobre la infidelidad y otros conflictos internos empezaron a circular, aunque sin confirmación directa hasta que recientemente Fujimori admitió que existió una traición que marcó el punto de quiebre definitivo.

El divorcio de Keiko y Mark se concretó legalmente en 2023, cerrando así una etapa que comenzó en 2004, cuando contrajeron matrimonio en Lima. La separación y posterior divorcio fueron procesos llevados de manera discreta en el ámbito legal, aunque el tema se convirtió en foco mediático debido a la relevancia política de Fujimori y a la exposición pública que Villanella fue adquiriendo después de su ruptura.

Keiko Fujimori y Mark Vito Villanella se casaron en el 2004.