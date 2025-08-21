Perú

Curwen se burla tras exponer supuesta lista de influencers que habrían sido cotizados por el INEI para campaña del Censo 2025

El creador de contenido lanzó comentarios sarcásticos después de revelar la supuesta lista de influencers que habrían sido cotizados por el INEI

Manoel Obando

Por Manoel Obando

El creador de contenido Curwen no se guardó nada y respondió con humor a la controversia por la supuesta lista de influencers cotizados para el Censo Nacional 2025, desatando todo tipo de comentarios en internet (TikTok)

La polémica por la difusión de una lista con supuestas cotizaciones para influencers que habrían sido considerados por el INEI continúa generando debate. El documento detalla montos de hasta S/30 000 por video para promocionar el Censo Nacional 2025.

Mientras la entidad rechazó que existan contratos vigentes, algunos creadores se han pronunciado y otros guardan silencio. En medio de la controversia, el influencer Curwen reaccionó con ironías y comentarios que encendieron aún más las redes sociales.

Curwen responde con sarcasmo tras la filtración

Con un estilo irreverente, Curwen
Con un estilo irreverente, Curwen ironizó sobre la filtración de las supuestas tarifas para influencers. Entre risas, imitó cobros digitales y lanzó frases punzantes que dividieron opiniones en redes. (TikTok)

El creador de contenido Curwen reapareció en su programa con una postura burlona frente a la controversia. Luego de que se hiciera viral la lista de supuestas cotizaciones para promover el Censo 2025, inició su transmisión parodiando la situación con sonidos de pago electrónico y frases cargadas de ironía.

“Pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, ya no me va a pagar el INEI… Pi, pi, pi, lo siento, pues. Anda trabaja nomás, como todos los peruanos hacemos, ¿no? Rica la plata, ¿no? Rica la plata”, expresó entre risas, acompañando sus palabras con palmadas.

Curwen, conocido por su estilo irreverente, reconoció haber disfrutado la atención generada en los últimos días tras revelar la polémica lista lista. “Ay, Dios, cómo me he divertido. La he pasado extraordinario en estos días, ah. Me ha encantado”, señaló.

El influencer comparó su rol en la polémica con el de un personaje que enciende el caos. “¿Saben qué me encanta? Me encanta cuando… Es que yo no me creo Batman. Yo me creo el Guasón, que es distinto. A mí me encanta tirar el cigarro pa’ que todo se encienda. Es una sensación indescriptible para mí”, afirmó, generando diversas reacciones entre seguidores y detractores.

Los nombres en la lista y los montos revelados

Figuras como María Pía Copello,
Figuras como María Pía Copello, Phillip Chu Joy y Nelly Rossinelli aparecen en la lista de supuestas cotizaciones del INEI. Los pagos habrían alcanzado los S/30 000 por video para promover el censo (Composición)

La controversia se desató tras la circulación de un documento con supuestas cotizaciones para la campaña digital del Censo Nacional 2025. En el listado figuran nombres reconocidos en redes sociales y medios de comunicación.

Entre ellos destacan El Chico de las Noticias, Manuela Camacho, Nelly Rossinelli, Phillip Chu Joy, Daniel Bonifaz, Valentino y María Pía Copello. De acuerdo con la información difundida, cada uno habría sido cotizado en S/30 000 por video en TikTok.

El plan incluía la creación de contenidos con guiones elaborados bajo directrices establecidas por el cliente, presuntamente el INEI. Además, la lista consideraba a microinfluencers y a dos programas de streaming: La Rorro Network y A Presión Radio, con precios por espacios publicitarios que habrían oscilado entre S/44 000 y S/82 000.

La filtración generó un fuerte cuestionamiento público sobre el uso de fondos estatales para contratar figuras digitales. Mientras algunos criticaron la supuesta inversión, otros defendieron que las tarifas de los creadores con gran alcance suelen ser altas debido al impacto que generan.

INEI aclaró que no hay contratos vigentes

Con un comunicado oficial, el
Con un comunicado oficial, el INEI aclaró que no ha destinado fondos para contratar influencers en la campaña del censo. Las cifras filtradas serían parte de estimaciones aún sin confirmación. (X)

Ante la viralización de la lista, el Instituto Nacional de Estadística e Informática emitió un comunicado oficial en el que desmintió haber contratado influencers para el Censo 2025.

“El INEI aclara que no ha contratado influencers en el marco de la campaña de los Censos Nacionales 2025. Tampoco están considerados en el plan de medios en ejecución”, indicó la entidad a través de su cuenta oficial.

Representantes del instituto explicaron que los montos difundidos corresponden a cotizaciones preliminares que no han sido aprobadas ni ejecutadas. El comunicado buscó reducir las especulaciones y desmentir que la lista representara compromisos reales.

Mientras tanto, voces del ámbito digital y publicitario defendieron la posibilidad de invertir en campañas con influencers. Argumentaron que las plataformas como TikTok y Instagram permiten llegar a audiencias masivas, especialmente jóvenes, con una efectividad difícil de lograr mediante medios tradicionales.

