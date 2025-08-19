Valentino, Nelly Rossinelli, Phillip Chu Joy y ‘El Chico de las noticias’ se pronuncian tras aparecer en lista de cotización del INEI

La filtración de supuestas cotizaciones millonarias para figuras digitales desató un debate sobre transparencia y contratos, mientras el INEI niega acuerdos y los involucrados aclaran su posición ante la controversia viral (Ric La Torre)

La filtración de un supuesto plan de cotización de influencers para una campaña del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) generó un intenso debate en redes sociales.

Según el documento que circula, reconocidos creadores de contenido habrían sido considerados con tarifas de hasta S/30 000 por video en TikTok, como parte de una estrategia de difusión del próximo Censo Nacional 2025.

Los nombres que figuran en la lista incluyen a Valentino Palacios, Nelly Rossinelli, Phillip Chu Joy, Manuela Camacho, María Pía Copello, Daniel Bonifaz y ‘El Chico de las Noticias’.

También aparecen microinfluencers y programas de streaming como La Rorro Network y A Presión Radio, cuyos precios publicitarios oscilarían entre S/44 000 y S/82 000.

Aunque no existe evidencia de contratos firmados ni publicaciones realizadas, la filtración provocó cuestionamientos sobre el uso de recursos estatales y el verdadero alcance de este tipo de propuestas. Frente a ello, varios de los mencionados salieron a aclarar su posición.

El documento que circuló en redes incluyó a colectivos como A Presión Radio y La Rorro Network, desatando preguntas sobre el uso de fondos públicos y la selección de embajadores digitales (Composición)

Valentino: “Yo quedé seca”

El influencer Valentino Palacios fue uno de los primeros en reaccionar tras ver su nombre en la lista difundida. Mediante sus redes sociales comentó el video del tiktoker Ric La Torre, quien reveló el documento, y expresó su sorpresa con un breve pero contundente mensaje: “Yo quedé seca”.

Con esta frase dejó entrever que desconocía totalmente la propuesta y que nunca fue contactado por el INEI ni por alguna agencia vinculada a la supuesta campaña. Su reacción se volvió viral entre sus seguidores, quienes también mostraron incredulidad frente a las cifras publicadas.

Valentino, Phillip Chu Joy y Nelly Rossinelli responden tras aparecer en lista de cotización del INEI

Phillip Chu Joy: “No estoy interesado en participar”

El creador de contenido especializado en tecnología y videojuegos, Phillip Chu Joy, negó cualquier vinculación con el tema y remarcó que no había recibido propuesta alguna.

“No se han comunicado conmigo. No he visto ni un correo y tampoco estoy interesado en participar. Curioso que publiquen el plan de cotización. Pero me estoy enterando de este tema con ustedes. Gracias por informar”, escribió en respuesta a la publicación.

Chu Joy también llamó la atención sobre el hecho de que muchas veces las agencias manejan tarifas estimadas sin necesidad de contactar directamente a los influencers, lo que puede generar confusión en la opinión pública.

Valentino, Phillip Chu Joy y Nelly Rossinelli responden tras aparecer en lista de cotización del INEI

‘El Chico de las Noticias’: “Nunca hemos trabajado con el Estado”

Christian Palomino, el encargado del espacio digital, ‘El Chico de las Noticias’ también se pronunció para aclarar que jamás han realizado campañas para entidades estatales ni están interesados en hacerlo.

“Ya quisiera yo para construir o ayudar seis veces más como mínimo. Yo respeto a quien desee trabajar con o para el Estado, pero no es nuestro caso, nunca lo hemos hecho, así que gracias”.

En otro mensaje, reafirmaron su postura: “Nosotros no hemos enviado ninguna cotización, es más, cuando nos dicen: ‘Es para el Estado’, al toque no gracias. Y ojo, cuando rara vez es algo del Estado que le pueda servir a la gente, lo publicamos de forma orgánica”.

De esta manera, desmintieron haber cotizado y marcaron distancia del plan filtrado.

‘El Chico de las Noticias’ responde tras aparecer en lista de cotización del INEI : “Nunca hemos trabajado con el Estado”. TikTok

Nelly Rossinelli y Manuela Camacho también desmienten

El propio ‘El Chico de las Noticias informó que se había comunicado con Nelly Rossinelli y Manuela Camacho, quienes aseguraron que tampoco fueron contactadas para participar en alguna campaña del INEI.

Horas antes, Manuela Camacho se pronunció de manera directa en sus redes sociales y cuestionó al periodista Paolo Benza, quien difundió la información:

“Una información tendenciosa está circulando en redes sin contrastar y sin preguntar a las personas involucradas permitiendo que crezcan narrativas falsas. No he cotizado ni participado de ninguna campaña del INEI”.

La conductora también advirtió sobre el peligro de difundir cifras falsas en un contexto de inseguridad: “Me parece muy irresponsable exponer montos falsos sin reparo alguno. No he cotizado ni aceptado trabajar en una campaña para el INEI. Espero compartas que NO estoy involucrada”.

Manuela Camacho responde tras aparecer en lista de cotización del INEI. X

El pronunciamiento del INEI

Frente a la ola de comentarios y especulaciones, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) emitió un comunicado oficial en su cuenta de X.

“El INEI aclara que no ha contratado influencers en el marco de la campaña de los Censos Nacionales 2025. Tampoco están considerados en el plan de medios en ejecución”.

De esta manera, el organismo descartó que la lista difundida corresponda a su plan actual y negó la existencia de contratos vigentes con los mencionados influencers.

A pesar de las aclaraciones, la filtración abrió un amplio debate en plataformas digitales. Mientras algunos usuarios criticaron los supuestos montos como un gasto excesivo de recursos públicos, otros señalaron que se trata de cotizaciones estándar en el mercado de publicidad digital y que no implican necesariamente pagos realizados.

La diferencia entre solicitar precios y cerrar acuerdos generó confusión, mientras los nombres de reconocidos influencers circulan en redes y el INEI insiste en que no hay contratos vigentes para la campaña (X)