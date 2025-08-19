Polémica por lista de influencers que habrían sido cotizados por el INEI para campaña del Censo 2025 con pagos de hasta S/30 mil por video

La filtración de supuestas cotizaciones millonarias para figuras digitales desató un debate sobre transparencia y contratos, mientras el INEI niega acuerdos y los involucrados aclaran su posición ante la controversia viral (Ric La Torre)

El debate sobre los costos de campañas digitales se reavivó tras la publicación de una lista con supuestas cotizaciones del INEI para promocionar el Censo Nacional 2025.

En ella figuran reconocidos influencers, a quienes se les habría propuesto pagos de hasta S/30 000 por video en TikTok. Aunque aún no existen contratos confirmados ni videos publicados, el tema ha generado amplio debate.

El INEI, a través de un comunicado oficial, aclaró que no ha contratado a creadores de contenido para la campaña y que dichas cotizaciones no forman parte de su plan de medios actual.

Influencers y montos que encendieron la discusión

La cifra filtrada para promocionar el Censo Nacional 2025 puso a varios creadores en el centro de la conversación digital, aunque el INEI asegura que no existen contratos ni compromisos oficiales con ellos (Instagram)

La tarde de ayer, la difusión de una lista de supuestas cotizaciones vinculadas a la campaña del Censo Nacional 2025 causó revuelo en redes sociales. En ese documento se detallarían los nombres de siete conocidos influencers y comunicadores que habrían sido considerados por el INEI para difundir mensajes promocionales a través de videos en TikTok.

Los nombres que figuran en dicha lista son: El Chico de las Noticias, Manuela Camacho, Nelly Rossinelli, Phillip Chu Joy, Daniel Bonifaz, Valentino y María Pía Copello. Según la información filtrada, cada uno de ellos habría sido cotizado en S/30 000 por video, con guiones elaborados según directrices entregadas por el cliente, en este caso, el INEI.

La polémica creció rápidamente. Muchos usuarios en redes comenzaron a cuestionar los costos y a debatir si el gasto resultaba justificado para un proyecto de carácter nacional. Sin embargo, hasta el momento no existe evidencia de que alguno de estos influencers haya aceptado las supuestas propuestas o realizado contenido relacionado con la campaña.

Además de estos nombres, la lista incluiría también a microinfluencers y a dos programas de transmisión por streaming: La Rorro Network y A Presión Radio, donde los precios por espacios publicitarios oscilarían entre S/44 000 y S/82 000, según el plan de medios expuesto.

Cotización no es contratación

La diferencia entre solicitar precios y cerrar acuerdos generó confusión, mientras los nombres de reconocidos influencers circulan en redes y el INEI insiste en que no hay contratos vigentes para la campaña (X)

El documento difundido generó interpretaciones encontradas. Mientras algunos asumieron que el INEI ya había cerrado contratos millonarios con creadores de contenido, otros recordaron que una cotización no implica necesariamente la firma de un acuerdo ni el desembolso de los montos señalados.

La incertidumbre creció cuando la lista comenzó a circular de forma masiva. Usuarios en plataformas digitales abrieron hilos, teorías y debates sobre la supuesta inversión estatal para promocionar el censo, una campaña considerada estratégica por su alcance nacional.

Hasta el momento, ningún influencer de la lista ha publicado contenido relacionado con el proyecto, y varios seguidores exigen pronunciamientos públicos que aclaren si aceptaron o no las propuestas. La ausencia de respuestas ha alimentado especulaciones, con críticas que van desde la presunta falta de transparencia hasta la discusión sobre los costos de las estrategias digitales en campañas gubernamentales.

A la par, surgieron voces que defendieron las posibles cotizaciones, argumentando que los influencers con gran alcance tienen tarifas altas debido al impacto que generan. Para muchos especialistas, un video en TikTok con miles o millones de reproducciones puede justificar un presupuesto elevado si se busca llegar a públicos masivos, especialmente jóvenes.

La aclaración oficial del INEI

Tras la difusión de una lista con cotizaciones sorprendentes, el instituto aclaró que no ha firmado acuerdos con creadores digitales, buscando frenar rumores y calmar la ola de comentarios en redes sociales (Ric La Torre)

Frente al crecimiento de rumores, el Instituto Nacional de Estadística e Informática publicó un pronunciamiento en su cuenta oficial de X. En el mensaje, la entidad negó que se hayan contratado influencers para la campaña del Censo Nacional 2025.

“El INEI aclara que no ha contratado influencers en el marco de la campaña de los Censos Nacionales 2025. Tampoco están considerados en el plan de medios en ejecución”, señaló la institución.

El comunicado buscó desmentir que la lista difundida correspondiera al plan de medios actual de la entidad. Además, representantes del organismo afirmaron que los nombres mencionados no forman parte de ningún contrato vigente y que las cifras publicadas no deben interpretarse como pagos confirmados.

La aclaración también se extendió a publicaciones realizadas por algunos periodistas en redes sociales. De manera directa, el INEI respondió que los montos difundidos corresponden a “cotizaciones que no han sido aprobadas ni ejecutadas”.

A pesar de la postura oficial, la discusión continúa activa. El debate gira en torno a dos puntos principales: la pertinencia de destinar presupuestos elevados para campañas digitales y la falta de claridad sobre los procesos de selección y contratación en proyectos de alcance nacional.