Este país de Europa es el que más compra palta peruana en el mundo: España es el segundo con USD 154 millones

En total, las ventas de palta peruana al extranjero superaron los USD 917 millones en el primer semestre del año. Foto: Gana Más

Durante el primer semestre del año, los envíos de palta peruana alcanzaron un valor de USD 917 millones 349.000, lo que significó un incremento de 16% respecto al mismo periodo del 2024, informó la Asociación de Exportadores (Adex). El resultado estuvo marcado por la creciente demanda en Europa, donde Países Bajos se consolidó como el principal destino.

El país europeo concentró el 33,5% de los pedidos al acumular USD 308 millones, cifra que representó un crecimiento de 18% en comparación al año anterior. Su papel como centro logístico en la Unión Europea lo convierte en la puerta de entrada de este producto hacia distintos mercados del continente.

Principales destinos de exportación: Estados Unidos en tercer lugar

En segundo lugar se ubicó España, con USD 154 millones en compras, aunque con una ligera contracción de -3,3%. Le siguió Estados Unidos con USD 134 millones, mercado que mostró un repunte de 42,4%. Entre ambos sumaron el 31,4% de la demanda total.

Otros países compradores fueron Reino Unido (USD 69 millones), China (USD 55 millones), Chile (USD 51 millones 397,000), Japón (USD 31 millones 671.000), Rusia (USD 28 millones 520.000), Corea del Sur (USD 16 millones 170.000) e Italia (USD 14 millones 375.000). Las variaciones oscilaron entre caídas de -38,8% en el caso de Chile, y notables alzas como 83,5% en Corea del Sur.

Países Bajos es el mayor comprador de palta peruana. Foto: Google Maps

Regiones del Perú que más exportan

El formato fresco fue el más demandado con exportaciones por USD 876 millones 488.000, equivalente al 95,5% del total. También se comercializó palta congelada (USD 32 millones 897.000) y pulpa o puré (USD 7 millones 961.000), lo que evidencia la diversificación de presentaciones.

Lima encabezó la lista de regiones exportadoras con USD 279 millones. Le siguieron La Libertad (USD 197 millones 953.000), Lambayeque (USD 177 millones 857.000), Ica (USD 149 millones 745.000), Áncash (USD 51 millones 529.000), Piura (USD 39 millones 119.000) y Arequipa (USD 12 millones 847.000).

Perú en el mercado mundial

De acuerdo con Trade Map, en el 2024 Perú se posicionó como el segundo país exportador de palta a nivel global, únicamente detrás de México. Con este desempeño superó a Países Bajos, España, Marruecos, Colombia, Chile e Israel.

La próxima edición de la feria Expoalimentaria reunirá a compradores de distintas partes del mundo interesados en el “oro verde”. Entre ellos figuran Kibson International LLC y Spinneys (Emiratos Árabes Unidos), Crownfruit Pte. Ltd (Singapur) y Globimpex (Canadá). El evento se realizará del 24 al 26 de septiembre en el Centro de Exposiciones Jockey, donde se esperan más de 3.000 citas de negocios con un potencial de USD 695 millones en transacciones.

México continúa siendo el mayor exportador de palta en el mundo. Foto: Reyes Gutiérrez

Día de la Palta Peruana

Recientemente, el 6 de agosto de 2025 el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) oficializó mediante una resolución ministerial la creación del Día Nacional de la Palta Peruana, que se celebrará anualmente cada tercer viernes de agosto. Este año, por ejemplo, dicha fecha coincidió con el viernes 15 de agosto, marcando el primer festejo oficial de esta jornada.

La instauración de este día persigue varios propósitos. Por un lado, busca realzar la relevancia que tiene la palta como motor de la agroindustria peruana, no solo por su alto valor nutricional —es identificada como un “superalimento” u “oro verde”—, sino también por el impulso que brinda al empleo rural, al consumo doméstico y a las exportaciones. Asimismo, la fecha pretende servir de plataforma para promover acciones que enfrenten los problemas de sobreoferta estacional que afectan a los agricultores, e incentivar un incremento del consumo interno.

El secretario de Midagri, durante el evento inaugural, subrayó que la palta ha trascendido como símbolo cultural y económico. Mencionó también avances interesantes, como los primeros envíos de palta congelada a China, lo cual se presenta como una novedosa alternativa exportadora. En ese contexto, se destaca que la producción nacional ya cuenta con certificación fitosanitaria para mercados como Corea del Sur, Colombia, México, Tailandia, entre otros, mientras se gestionan aperturas hacia Filipinas, Vietnam, Taiwán, Nueva Zelanda y Australia.