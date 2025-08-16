Bolivia investiga a la palta peruana por supuestos niveles peligrosos de cadmio

Bolivia investigará si la palta peruana contiene altos niveles de cadmio. - Crédito Difusión

La palta peruana está pasando por una crisis de imagen en redes sociales, sobre todo en el extranjero. Decenas de videos descalifican a las paltas de origen peruano en venta en Estados Unidos, Bolivia y otros países a donde llega el fruto, no solo por, en opinión de algunos consumidores, no saber tan rico como sus pares mexicanos (uno de los competidores que Perú tiene en exportación), sino ahora también por posible contaminación con cadmio.

Lo que parecía solo una 'riña de internet' por la competencia de la palta peruana con la mexicana en el mercado internacional, como en Estados Unidos, ha tomado un giro severo cuando diferentes cuentas han empezado a recordar que Unión Europea alertó sobre presencia de cadmio elevado en paltas peruanas, que datan del 2022, y los casos de once rechazos de este producto en Europa por supuesta presencia de este producto.

Ahora, en Bolivia se ha dado una nueva alarma. Consultado por este tema, Álvaro Mollinedo, el viceministro de Desarrollo Rural y Agropecuario y Agropecuario del país, ha revelado que ya se encuentra en investigación el caso de posible contaminación por cadmio en lotes de paltas peruanas y que solo esperan que se realice el informe respectivo para poder aclarar este asunto.

Perú y México compiten internacionalmente por la exportació de su palta y aguacate. - Crédito Composición Infobae

Bolivia a la espera de informe sobre la palta peruana

Según reportaron medios bolivianos como RTP Bolivia y Tele Estrella, en conferencia de prensa del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras de Bolivia, el viceministro de Desarrollo Rural, Álvaro Mollinedo, fue consultado por la presencia de cadmio en paltas peruanas que se exportan al país.

“No tenemos un informe oficial sobre este tema. Seguramente el Senasag (Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria) y el Inlasa (Instituto Nacional de Laboratorios de Salud Dr. Néstor Morales Villazón), deben estar trabajando sobre esta denuncia que ha surgido. Y para eso, una vez que se tenga el informe sobre esa situación, vamos a estar brindando una conferencia sobre esta preocuopación”, aclaró.

Si bien los medios resaltan que la alerta se originó en Europa, donde se detectaron niveles de cadmio de 0,054 mg/kg en paltas Hass provenientes de Perú, lo que superaba el límite permitido, se debe aclarar que este fue un caso de 2022. Sin embargo, sí hay casos desde el año pasado hasta este 2025, de 11 rechazos de lotes de paltas peruanas en Europa.

La alta presencia de cadmio en lotes de paltas peruanas es una preocupación real, pero no hay informes actuales que revelen cómo va esta situación en el 2025. - Crédito Difusión

Asimismo, los medios de Bolivia reportaron que el Senasag confirmó la emisión de un instructivo especial que ayudaría a reforzar los controles en la frontera con el objetivo de evitar el ingreso de palta peruana que pueda estar contaminada. Sin embargo, la presencia de este metal en estos frutos no es posible de detectarse a simple vista.

Bolivia apunta a dejar de depender de la palta peruana

El viceministro boliviano Álvaro Mollinedo también explicó que Bolivia empezará a cosechar palta en el futuro próximo. El funcionario del país vecino resaltó que, actualmente, su nación depende de la importación de palta, como la que tiene origen peruano.

Sin embargo, reveló que a partir de este 2025 se iniciará la producción local con plantines (plantas jovenes) entregados por el Gobierno, y se proyectó que la cosecha plena se daría para la temporada 2027-2028. Así, buscarán reducir la dependencia externa de este fruto, que ahora se importa desde Perú y otros países de latinoamérica.