Perú

¿Pollo a la brasa, hamburguesas o salchipapa? Este es el ‘rey’ de las papas fritas en el Perú, según Rappi

En la víspera del Día de las Papas Fritas, el alto volumen de envíos a través de plataformas digitales refleja un lugar angular de las papas fritas en los hábitos alimenticios de millones de peruanos. ¿Cuál es el distrito que hace más pedidos?

Esteban Salazar Herrada

Por Esteban Salazar Herrada

Guardar
El consumo de papas fritas
El consumo de papas fritas aumenta hasta un 50% los fines de semana en distritos como San Isidro y Jesús María.

El consumo de papas fritas en el Perú muestra un crecimiento sostenido, consolidándose como uno de los acompañamientos más solicitados mediante aplicaciones de reparto. Según cifras proporcionadas por Rappi, los peruanos superan los 15 millones de porciones pedidas anualmente a través de la plataforma.

Este volumen sitúa a las papas fritas como un verdadero ícono de la mesa nacional, especialmente en fechas conmemorativas como el Día de las Papas Fritas, celebrado cada 20 de agosto. Hay que precisar que estas no son cifras globales, sino solo de los pedidos que recibe Rappi, sin tomar en cuenta otros tipos de papas fritas, como las preparadas en casa.

Miraflores lidera consumo de papas fritas en Lima y el Perú

La tendencia se observa con particular fuerza en Lima, donde el distrito de Miraflores encabeza la lista de zonas con mayor consumo, seguido por San Isidro y Jesús María. La compañía Rappi precisó que la demanda en estos distritos se incrementa hasta un 50% los fines de semana, lo que evidencia la preferencia de los usuarios por disfrutar este producto en contextos sociales y durante actividades nocturnas.

Dentro del ranking de platos más pedidos con papas fritas, el pollo a la brasa lidera con un promedio de 450.000 órdenes mensuales. Esta cifra lo posiciona como el plato familiar y grupal más frecuente en la plataforma.

Pero las hamburguesas no se quedan atrás y se mantienen entre las opciones favoritas para los peruanos, con un promedio de 400.000 pedidos al mes; en el 80% de los casos, la guarnición solicitada son las papas fritas.

El pollo a la brasa
El pollo a la brasa y las hamburguesas son los platos más pedidos con papas fritas en la plataforma.

Pollo a la brasa y papas fritas, el combo favorito en Rappi

La salchipapa, un clásico de la comida rápida peruana, suma alrededor de 60.000 pedidos mensuales. Este plato consolida su relevancia en la oferta nocturna, especialmente los viernes y sábados, cuando los usuarios muestran mayor preferencia por opciones rápidas y compartibles.

“Las papas fritas son uno de los acompañamientos más populares entre nuestros usuarios. Más allá de ser el complemento ideal, en muchos casos son las protagonistas del plato, como vemos con la creciente popularidad de la salchipapa. Para nuestros aliados, tener unas excelentes papas fritas es un factor clave que impulsa las ventas”, dijo Stefano Delfino, Head de Restaurantes de Rappi Perú.

Las papas fritas se consolidan
Las papas fritas se consolidan como elemento central en la experiencia gastronómica urbana peruana.

Salchipapa mantiene su popularidad con 60.000 pedidos mensuales

Otro dato relevante aportado por Rappi refiere al comportamiento nocturno de los usuarios. El aumento de pedidos de hamburguesas y salchipapas en horarios de madrugada, sobre todo durante los fines de semana, refleja una demanda impulsada por grupos de amigos o familias que buscan opciones para compartir fuera de los horarios tradicionales. Entre las combinaciones más solicitadas dentro destaca la hamburguesa doble con queso acompañada de papas fritas.

La preferencia nacional por este acompañamiento trasciende tipos de restaurantes y formatos de consumo. La plataforma Rappi, que funciona en más de 250 ciudades de la región y suma más de 100 millones de descargas, reportó que solo en Perú cuenta con una red de más de 6.000 aliados comerciales y 30.000 repartidores registrados. Este crecimiento va de la mano con la diversificación de hábitos alimenticios y la expansión del delivery.

Temas Relacionados

papas fritasRappiDía de las Papas Fritashamburguesaspollo a la brasasalchipapaperu-economia

Últimas Noticias

Ignacio Buse vs Lukas Neumayer EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la ronda 1 de la ‘qualy’ del US Open 2025

Se juega el primer set. El tenista peruano busca su primera victoria a nivel Grand Slam. Sigue todas las incidencias en directo del debut de ‘Nacho’ en Nueva York

Ignacio Buse vs Lukas Neumayer

El Día Mundial de las Papas Fritas: desde cuándo se celebra y por qué el Perú es protagonista de esta fecha cada 20 de agosto

Cada 20 de agosto, el mundo celebra el Día Mundial de las Papas Fritas, un tributo a uno de los platos más queridos y universales, símbolo de sabor, cultura e historia gastronómica que une continentes en torno a su irresistible textura

El Día Mundial de las

Valentino, Nelly Rossinelli, Phillip Chu Joy y ‘El Chico de las noticias’ se pronuncian tras aparecer en lista de cotización del INEI

El INEI negó haber contratado influencers para el Censo 2025. Los influencers y tiktokers respondieron a la filtración que generó polémica.

Valentino, Nelly Rossinelli, Phillip Chu

Sube el precio del limón: productores advierten escasez de producción y en septiembre el kilo podría superar los S/ 10

El Ministerio de Agricultura y Riego (Midagri) está realizando un seguimiento de los precios en los mercados mayoristas. Destacaron que un factor estacional influye en estos movimientos

Sube el precio del limón:

Exportadores peruanos estarían quedando fuera del tablero y cerrando sus propias puertas al mercado global, según Cibertec: los detalles

Un potencial que se diluye. Decisiones erradas y falta de actualización estarían costando millones a los empresarios peruanos en pleno auge exportador

Exportadores peruanos estarían quedando fuera
ÚLTIMAS NOTICIAS
El frente Unión y Libertad

El frente Unión y Libertad confirmó sus candidatos para la Primera Sección de las elecciones bonaerenses

Santiago del Estero: una rectora murió al volcar su auto cuando volvía a su casa

La línea D del subte tendrá un “Vagón de lectores” este sábado: de qué se trata la actividad

Ignoró una mancha en la nariz y resultó ser cáncer de piel: “La gente no se da cuenta”

Polémica por los dichos de una senadora: “No creo que los niños argentinos tengan derecho a venir al Garraham a ser curados”

INFOBAE AMÉRICA
Diplomáticos de Israel y Siria

Diplomáticos de Israel y Siria se reunieron para avanzar en una desescalada

La Unión Europea y Estados Unidos siguen negociando la declaración conjunta tras su acuerdo sobre los aranceles

Víctimas de la represión en Venezuela expusieron sus testimonios en el Congreso argentino

Guyana denunció que la mayoría de las drogas que ingresan al país provienen de Venezuela

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea acompañará la segunda vuelta de las presidenciales en Bolivia

TELESHOW
El apoyo de las famosas

El apoyo de las famosas a Gimena Accardi luego de que confesara su infidelidad a Nico Vázquez

Las estrellas internacionales que podrían colaborar con Tini Stoessel: “Es genial”

La palabra de Nico Vázquez luego de que Gimena Accardi confirmara su infidelidad: “Nos estamos divorciando”

La historia del anillo de Tini Stoessel que confirmaría los rumores de compromiso con Rodrigo de Paul

Charly García recibió el título de Doctor Honoris Causa en la UBA