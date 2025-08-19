¿Pollo a la brasa, hamburguesas o salchipapa? Este es el ‘rey’ de las papas fritas en el Perú, según Rappi

El consumo de papas fritas aumenta hasta un 50% los fines de semana en distritos como San Isidro y Jesús María.

El consumo de papas fritas en el Perú muestra un crecimiento sostenido, consolidándose como uno de los acompañamientos más solicitados mediante aplicaciones de reparto. Según cifras proporcionadas por Rappi, los peruanos superan los 15 millones de porciones pedidas anualmente a través de la plataforma.

Este volumen sitúa a las papas fritas como un verdadero ícono de la mesa nacional, especialmente en fechas conmemorativas como el Día de las Papas Fritas, celebrado cada 20 de agosto. Hay que precisar que estas no son cifras globales, sino solo de los pedidos que recibe Rappi, sin tomar en cuenta otros tipos de papas fritas, como las preparadas en casa.

Miraflores lidera consumo de papas fritas en Lima y el Perú

La tendencia se observa con particular fuerza en Lima, donde el distrito de Miraflores encabeza la lista de zonas con mayor consumo, seguido por San Isidro y Jesús María. La compañía Rappi precisó que la demanda en estos distritos se incrementa hasta un 50% los fines de semana, lo que evidencia la preferencia de los usuarios por disfrutar este producto en contextos sociales y durante actividades nocturnas.

Dentro del ranking de platos más pedidos con papas fritas, el pollo a la brasa lidera con un promedio de 450.000 órdenes mensuales. Esta cifra lo posiciona como el plato familiar y grupal más frecuente en la plataforma.

Pero las hamburguesas no se quedan atrás y se mantienen entre las opciones favoritas para los peruanos, con un promedio de 400.000 pedidos al mes; en el 80% de los casos, la guarnición solicitada son las papas fritas.

El pollo a la brasa y las hamburguesas son los platos más pedidos con papas fritas en la plataforma.

Pollo a la brasa y papas fritas, el combo favorito en Rappi

La salchipapa, un clásico de la comida rápida peruana, suma alrededor de 60.000 pedidos mensuales. Este plato consolida su relevancia en la oferta nocturna, especialmente los viernes y sábados, cuando los usuarios muestran mayor preferencia por opciones rápidas y compartibles.

“Las papas fritas son uno de los acompañamientos más populares entre nuestros usuarios. Más allá de ser el complemento ideal, en muchos casos son las protagonistas del plato, como vemos con la creciente popularidad de la salchipapa. Para nuestros aliados, tener unas excelentes papas fritas es un factor clave que impulsa las ventas”, dijo Stefano Delfino, Head de Restaurantes de Rappi Perú.

Las papas fritas se consolidan como elemento central en la experiencia gastronómica urbana peruana.

Salchipapa mantiene su popularidad con 60.000 pedidos mensuales

Otro dato relevante aportado por Rappi refiere al comportamiento nocturno de los usuarios. El aumento de pedidos de hamburguesas y salchipapas en horarios de madrugada, sobre todo durante los fines de semana, refleja una demanda impulsada por grupos de amigos o familias que buscan opciones para compartir fuera de los horarios tradicionales. Entre las combinaciones más solicitadas dentro destaca la hamburguesa doble con queso acompañada de papas fritas.

La preferencia nacional por este acompañamiento trasciende tipos de restaurantes y formatos de consumo. La plataforma Rappi, que funciona en más de 250 ciudades de la región y suma más de 100 millones de descargas, reportó que solo en Perú cuenta con una red de más de 6.000 aliados comerciales y 30.000 repartidores registrados. Este crecimiento va de la mano con la diversificación de hábitos alimenticios y la expansión del delivery.