Perú

El pan con chicharrón es el mejor sándwich de Sudamérica, según Taste Atlas

La gastronomía peruana destaca otra vez en los ojos del mundo gracias a este reconocimiento internacional

Por Alejandro Aguilar

Taste Atlas describe al pan
Taste Atlas describe al pan con chicharrón como un sándwich tradicional latinoamericano vinculado principalmente a la herencia culinaria del Perú - Créditos: Andina.

El pan con chicharrón participa en el peculiar Mundial de Desayunos organizado por Ibai Llanos en TikTok. El clásico peruano compite en los octavos de final frente a los chilaquiles de México, en una contienda donde el público decide el resultado a través de los votos en los comentarios de la plataforma.

Mientras se desarrolla el certamen digital, la guía internacional Taste Atlas ubicó este bocadillo típico en la sexta posición dentro de su ranking global de emparedados, otorgándole una calificación de 4.5 sobre 5. Este reconocimiento destaca al representante nacional como el mejor de Sudamérica y lo posiciona entre los mejores del mundo.

La guía gastronómica lo describe como “un sándwich tradicional latinoamericano asociado principalmente con la herencia culinaria del Perú”. Los orígenes de la receta reflejan la integración de técnicas prehispánicas y elementos propios de la colonización española, un proceso que marcó la gastronomía local.

La guía internacional Taste Atlas
La guía internacional Taste Atlas ubicó al pan con chicharrón en la sexta posición de su ranking mundial - Créditos: Andina.

De acuerdo con el portal, el preparado se compone de panceta frita de cerdo, logrando una textura crujiente exterior y un interior tierno, todo dentro de un panecillo blanco y suave que suele compararse con variedades como el pan francés o el italiano.

Taste Atlas puntualiza que la preparación de este aperitivo consiste en hervir la panceta de cerdo y freírla hasta que el exterior quede crujiente y el interior tierno. “El pan que se usa suele ser un panecillo blanco y suave, de consistencia similar a la de un pan francés o italiano”, se lee. Así, la atención recae tanto en la materia prima como en el método aplicado para definir su sabor característico.

Además, iguala en punaje con el bánh mì de Vietnam Rollo de langosta al estilo de Maine de estados unidos, el jibarito de Puerto Rico y panino de col polpo de Italia.

Este delicioso plato peruano se
Este delicioso plato peruano se encuentra en casi todas las esquinas del país, desde puestos de comida callejera hasta reconocidos restaurantes, siendo una opción popular para satisfacer antojos en cualquier momento del día. Foto: Andina

En la misma edición del ranking, la butifarra ocupa el décimo segundo puesto con 4.4 puntos, consolidándose como el segundo mejor sándwich del subcontinente. Este resultado sitúa a la gastronomía peruana entre las más valoradas de la región, superando propuestas representativas de otros países sudamericanos.

El escalafón de Taste Atlas es encabezado por el shawarma originario del Líbano, que lidera la lista con 4.6 puntos. Esta preparación requiere de carne de cordero, pollo, ternera o combinaciones diversas, cocinadas durante horas en un asador vertical, donde los jugos y la marinada contribuyen a obtener un perfil de sabor particular.

Receta del pan con chicharrón

Ingredientes

  • 1 kilo de panceta de cerdo
  • 1 cucharada de sal
  • 1 cucharada de azúcar
  • 2 cucharaditas de palillo
  • 1 litro de aceite
  • 3 litros de agua
  • 1 cucharadita de pimienta negra molida
  • 1 cucharadita de pimienta entera
  • 3 camotes
  • Pan francés

Pasos

  • Marina la carne de cerdo con sal, azúcar, palillo y pimienta molida.
  • Deja que la mezcla repose para realzar los aromas.
  • Vierte agua en una olla junto con pimienta entera.
  • Añade la panceta condimentada y cuece por cuarenta minutos a fuego bajo.
  • Retira la carne, escurre y reserva.
  • Calienta aceite en abundancia en un sartén profundo.
  • Fríe la panceta hasta dorar y obtener costra crocante.
  • Pela y parte los camotes en rodajas delgadas.
  • Fríe en otra sartén con aceite hasta lograr textura crujiente.
  • Haz un corte lateral al pan.
  • Coloca lonjas de chicharrón y rebanadas de camote.
  • Agrega salsa criolla al gusto y arma el sándwich.
  • Disfruta caliente, recién preparado.

