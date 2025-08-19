Corte de agua para este 20 agosto por más de 10 horas: ¿Qué distritos de Lima Metropolitana serán los afectados?

Sedapal suspenderá el servicio de agua en distritos de Lima - Créditos: Freepik.

Sedapal anunció la interrupción del suministro de agua potable en sectores específicos de Ate, Villa El Salvador, Comas y San Juan de Lurigancho este 20 de agosto. La suspensión responde a la ejecución de trabajos de mantenimiento en infraestructuras clave con el fin de optimizar la distribución y fortalecer la calidad para los usuarios de estas jurisdicciones.

La empresa estatal detalló que las intervenciones consisten principalmente en la limpieza de reservorios. Estas labores, realizadas de manera programada, tienen como finalidad preservar el correcto funcionamiento y garantizar la seguridad en el acceso al recurso.

Según los avisos oficiales de Sedapal, la medida tendrá impacto únicamente en zonas determinadas, permitiendo que el resto de los hogares mantenga su abastecimiento habitual. En la mayoría de los casos, el restablecimiento del servicio está estipulado para el mismo día, durante la noche. Por ese motivo, se recomienda a los ciudadanos almacenar agua suficiente para usos esenciales durante el periodo de restricción.

Sedapal anunció que se ejecutarán labores de limpieza de reservorio - Créditos: Freepik.

¿Cuáles son las zonas afectadas?

Ate

Sector 162

Urb. Robles de Ate 1ra y 2da etapa

APV María Reyna de los Ángeles

Asoc. Las Palmeras

Asoc. 8 de Diciembre

Asoc. La Estrella

Asoc. Fundo Santa Clara

Asoc. María Reyna de los Apóstoles

Urb. Centro Poblado Santa Clara

Urb. Ex-Fundo La Estrella

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

Villa El Salvador

Sector 326

Cercado

Cuadrante: Sector 7 Grupos 1A, 2A, 3A; Sector 9 Grupo 1; Sector 9 Grupo 2; Mzs. A, B, C, D, E, H, J, K, L, M, N, O, P; Sector 9 Grupo 2; Mzs. F, G, I; Sector 7 Grupo 4; A.H. Edilberto Ramos

Hora: 11 a. m. - 11 p. m.

Algunos sectores tendrán una suspensión momentánea en el abastecimiento de agua - Créditos: Freepik.

Comas

Sector 347

Urb. Pop. San Carlos

Urb. La Alborada

U. Pop. San Juan Bautista

Urb. La Alborada II Etapa

Hora: 12 m - 8 p. m.

San Juan de Lurigancho

Sector 409.

A.H. Óvalo San Fernando

A. H. Canto Bello

A. H. San Fernando I

A. H. San Fernando 2da zona

A. H. Las Colinas de San Fernando

A. H. Alberto Fujimori III

AF Portada del Sol

A. H. Bellavista

A. H. Los Robles

A. H. Unión y Progreso Sector San Fernando III

A. H. Valle Hermoso

Agru. Santa Cruz de Muruhuay

AF La Quebrada

A. H. San Fernando Ampl.

Agru. Los Sauces

AF Mirador

AF Santa Rosa de San Fernando

AF 8 de Abril

AF 20 de Setiembre

Hora: 1 p. m. - 11 p. m.

A. H. Óvalo San Fernando

Hora: 1 p. m. - 8 p. m.

Consejos para cuidar el agua

Cierra el grifo mientras te cepillas los dientes o te enjabonas las manos

Repara de inmediato cualquier fuga en tuberías o llaves

Toma duchas cortas en lugar de baños prolongados

Lava frutas y verduras en un recipiente, no bajo el chorro de agua

Utiliza la lavadora y el lavavajillas solo cuando estén completamente llenos

Riega las plantas temprano en la mañana o al anochecer para evitar la evaporación

Reutiliza el agua siempre que sea posible, por ejemplo, para limpiar pisos o regar áreas del jardín

Sedapal informa de manera constante sobre actualizaciones y detalles de los cortes programados de agua a través de sus redes sociales oficiales. Por ello, se recomienda a los ciudadanos revisar estos canales y mantenerse atentos a cualquier aviso para contar con información actualizada sobre la suspensión y reposición del servicio.