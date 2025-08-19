Corte de agua para este 20 agosto por más de 10 horas: ¿Qué distritos de Lima Metropolitana serán los afectados?

Sedapal anunció la interrupción del suministro de agua potable en sectores específicos de Ate, Villa El Salvador, Comas y San Juan de Lurigancho este 20 de agosto. La suspensión responde a la ejecución de trabajos de mantenimiento en infraestructuras clave con el fin de optimizar la distribución y fortalecer la calidad para los usuarios de estas jurisdicciones.
La empresa estatal detalló que las intervenciones consisten principalmente en la limpieza de reservorios. Estas labores, realizadas de manera programada, tienen como finalidad preservar el correcto funcionamiento y garantizar la seguridad en el acceso al recurso.
Según los avisos oficiales de Sedapal, la medida tendrá impacto únicamente en zonas determinadas, permitiendo que el resto de los hogares mantenga su abastecimiento habitual. En la mayoría de los casos, el restablecimiento del servicio está estipulado para el mismo día, durante la noche. Por ese motivo, se recomienda a los ciudadanos almacenar agua suficiente para usos esenciales durante el periodo de restricción.
¿Cuáles son las zonas afectadas?
Ate
Sector 162
- Urb. Robles de Ate 1ra y 2da etapa
- APV María Reyna de los Ángeles
- Asoc. Las Palmeras
- Asoc. 8 de Diciembre
- Asoc. La Estrella
- Asoc. Fundo Santa Clara
- Asoc. María Reyna de los Apóstoles
- Urb. Centro Poblado Santa Clara
- Urb. Ex-Fundo La Estrella
Hora: 8 a. m. - 8 p. m.
Villa El Salvador
Sector 326
Cercado
Cuadrante: Sector 7 Grupos 1A, 2A, 3A; Sector 9 Grupo 1; Sector 9 Grupo 2; Mzs. A, B, C, D, E, H, J, K, L, M, N, O, P; Sector 9 Grupo 2; Mzs. F, G, I; Sector 7 Grupo 4; A.H. Edilberto Ramos
Hora: 11 a. m. - 11 p. m.
Comas
Sector 347
- Urb. Pop. San Carlos
- Urb. La Alborada
- U. Pop. San Juan Bautista
- Urb. La Alborada II Etapa
Hora: 12 m - 8 p. m.
San Juan de Lurigancho
Sector 409.
- A.H. Óvalo San Fernando
- A. H. Canto Bello
- A. H. San Fernando I
- A. H. San Fernando 2da zona
- A. H. Las Colinas de San Fernando
- A. H. Alberto Fujimori III
- AF Portada del Sol
- A. H. Bellavista
- A. H. Los Robles
- A. H. Unión y Progreso Sector San Fernando III
- A. H. Valle Hermoso
- Agru. Santa Cruz de Muruhuay
- AF La Quebrada
- A. H. San Fernando Ampl.
- Agru. Los Sauces
- AF Mirador
- AF Santa Rosa de San Fernando
- AF 8 de Abril
- AF 20 de Setiembre
Hora: 1 p. m. - 11 p. m.
- A. H. Óvalo San Fernando
Hora: 1 p. m. - 8 p. m.
Consejos para cuidar el agua
- Cierra el grifo mientras te cepillas los dientes o te enjabonas las manos
- Repara de inmediato cualquier fuga en tuberías o llaves
- Toma duchas cortas en lugar de baños prolongados
- Lava frutas y verduras en un recipiente, no bajo el chorro de agua
- Utiliza la lavadora y el lavavajillas solo cuando estén completamente llenos
- Riega las plantas temprano en la mañana o al anochecer para evitar la evaporación
- Reutiliza el agua siempre que sea posible, por ejemplo, para limpiar pisos o regar áreas del jardín
Sedapal informa de manera constante sobre actualizaciones y detalles de los cortes programados de agua a través de sus redes sociales oficiales. Por ello, se recomienda a los ciudadanos revisar estos canales y mantenerse atentos a cualquier aviso para contar con información actualizada sobre la suspensión y reposición del servicio.