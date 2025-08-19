Perú

Corte de agua para este 20 agosto por más de 10 horas: ¿Qué distritos de Lima Metropolitana serán los afectados?

La empresa recomendó a los vecinos almacenar el recurso con anticipación y hacer un uso cuidadoso durante el tiempo que se extienda la suspensión

Por Alejandro Aguilar

Sedapal suspenderá el servicio de
Sedapal suspenderá el servicio de agua en distritos de Lima - Créditos: Freepik.

Sedapal anunció la interrupción del suministro de agua potable en sectores específicos de Ate, Villa El Salvador, Comas y San Juan de Lurigancho este 20 de agosto. La suspensión responde a la ejecución de trabajos de mantenimiento en infraestructuras clave con el fin de optimizar la distribución y fortalecer la calidad para los usuarios de estas jurisdicciones.

La empresa estatal detalló que las intervenciones consisten principalmente en la limpieza de reservorios. Estas labores, realizadas de manera programada, tienen como finalidad preservar el correcto funcionamiento y garantizar la seguridad en el acceso al recurso.

Según los avisos oficiales de Sedapal, la medida tendrá impacto únicamente en zonas determinadas, permitiendo que el resto de los hogares mantenga su abastecimiento habitual. En la mayoría de los casos, el restablecimiento del servicio está estipulado para el mismo día, durante la noche. Por ese motivo, se recomienda a los ciudadanos almacenar agua suficiente para usos esenciales durante el periodo de restricción.

Sedapal anunció que se ejecutarán
Sedapal anunció que se ejecutarán labores de limpieza de reservorio - Créditos: Freepik.

¿Cuáles son las zonas afectadas?

Ate

Sector 162

  • Urb. Robles de Ate 1ra y 2da etapa
  • APV María Reyna de los Ángeles
  • Asoc. Las Palmeras
  • Asoc. 8 de Diciembre
  • Asoc. La Estrella
  • Asoc. Fundo Santa Clara
  • Asoc. María Reyna de los Apóstoles
  • Urb. Centro Poblado Santa Clara
  • Urb. Ex-Fundo La Estrella

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

Villa El Salvador

Sector 326

Cercado

Cuadrante: Sector 7 Grupos 1A, 2A, 3A; Sector 9 Grupo 1; Sector 9 Grupo 2; Mzs. A, B, C, D, E, H, J, K, L, M, N, O, P; Sector 9 Grupo 2; Mzs. F, G, I; Sector 7 Grupo 4; A.H. Edilberto Ramos

Hora: 11 a. m. - 11 p. m.

Algunos sectores tendrán una suspensión
Algunos sectores tendrán una suspensión momentánea en el abastecimiento de agua - Créditos: Freepik.

Comas

Sector 347

  • Urb. Pop. San Carlos
  • Urb. La Alborada
  • U. Pop. San Juan Bautista
  • Urb. La Alborada II Etapa

Hora: 12 m - 8 p. m.

San Juan de Lurigancho

Sector 409.

  • A.H. Óvalo San Fernando
  • A. H. Canto Bello
  • A. H. San Fernando I
  • A. H. San Fernando 2da zona
  • A. H. Las Colinas de San Fernando
  • A. H. Alberto Fujimori III
  • AF Portada del Sol
  • A. H. Bellavista
  • A. H. Los Robles
  • A. H. Unión y Progreso Sector San Fernando III
  • A. H. Valle Hermoso
  • Agru. Santa Cruz de Muruhuay
  • AF La Quebrada
  • A. H. San Fernando Ampl.
  • Agru. Los Sauces
  • AF Mirador
  • AF Santa Rosa de San Fernando
  • AF 8 de Abril
  • AF 20 de Setiembre

Hora: 1 p. m. - 11 p. m.

  • A. H. Óvalo San Fernando

Hora: 1 p. m. - 8 p. m.

Consejos para cuidar el agua

  • Cierra el grifo mientras te cepillas los dientes o te enjabonas las manos
  • Repara de inmediato cualquier fuga en tuberías o llaves
  • Toma duchas cortas en lugar de baños prolongados
  • Lava frutas y verduras en un recipiente, no bajo el chorro de agua
  • Utiliza la lavadora y el lavavajillas solo cuando estén completamente llenos
  • Riega las plantas temprano en la mañana o al anochecer para evitar la evaporación
  • Reutiliza el agua siempre que sea posible, por ejemplo, para limpiar pisos o regar áreas del jardín

Sedapal informa de manera constante sobre actualizaciones y detalles de los cortes programados de agua a través de sus redes sociales oficiales. Por ello, se recomienda a los ciudadanos revisar estos canales y mantenerse atentos a cualquier aviso para contar con información actualizada sobre la suspensión y reposición del servicio.

