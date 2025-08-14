Sedapal anuncia corte de agua por más de 10 horas hoy 16 de agosto: ¿Qué distritos serán los afectados?

Sedapal suspenderá el servicio de agua en distritos de Lima - Créditos: Freepik.

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó sobre una suspensión programada de la provisión de agua potable prevista para el viernes 2 de agosto. La medida interrumpirá el servicio durante más de nueve horas y afectará principalmente a varias jurisdicciones: Los Olivos, Ate y Lurigancho.

De acuerdo con el anuncio de la entidad, la restricción no se aplicará de manera uniforme, sino que se ejecutará en diversos sectores de forma escalonada. Esta acción busca preservar la cobertura en otras áreas de la capital y, al mismo tiempo, apuntar a la optimización del abastecimiento futuro en Lima.

Las autoridades de la empresa recomendaron anticipar medidas de protección ante el corte. Con ese fin, instaron a los habitantes de las zonas involucradas a reservar agua suficiente para atender requerimientos esenciales a lo largo del periodo programado de suspensión.

Sedapal anunció que se ejecutarán labores de limpieza de reservorio - Créditos: Andina.

¿Cuáles son las zonas afectadas?

Los Olivos

Sector 80

A. H. Fortín Caycho, Jr. Venus

12 m - 8 p. m.

Ate

Sector 154

A. H. Horacio Zevallos Grupo I

Cuadrante: Asoc. Sector Villa Las Praderas, Sector Norte Alta Anexo 8, Asoc. Pro Viv. Paz y Desarrollo San Pedro y San Pablo, Agrup. Viv. Santa Rosa, Junta Vecinal Sector Señor de los Milagros y Sector R2.

Algunos sectores tendrán una suspensión momentánea en el abastecimiento de agua - Créditos: Freepik.

Lurigancho

Sector 132

Agrup. Familiar San Cristóbal

Agrup. Familiar La Rinconada San Antonio

A.H. San Francisco de Jicamarca

Asoc. Viv. Esmeralda de Jicamarca

Herederos Hermanos Saldaña

Asoc. Valle Sagrado

Asoc. Unión Progreso

Asoc. Villa Jicamarca

Asoc. Criadores de Animales Menores Jicamarca

Asoc. Rinconada RP-RP01

A.H. Cristo Vive

Huasca La Campiña Sector A y B

Comunidad Campesina Las Viñas de Media Luna R-RP04

A.H. Violeta Correa de Belaunde

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

Los ciudadanos deben tomar sus precuaciones - Créditos: Freepik.

Consejos para cuidar el agua

Repara con prontitud fugas en grifos, caños y tuberías.

Cierra la llave mientras te cepillas los dientes, lavas las manos o enjabonas los platos.

Opta por una ducha breve en lugar de llenar la bañera.

Junta agua de lluvia o reutiliza la que usas para lavar frutas y verduras en el riego de plantas.

Riega el jardín temprano por la mañana o al anochecer para reducir la evaporación.

Lava el auto utilizando baldes en lugar de mangueras, y elige establecimientos que reciclan el agua.

Utiliza electrodomésticos como lavadoras de ropa y platos solo con cargas completas para maximizar su eficiencia.

Instala sistemas ahorradores, como inodoros de bajo consumo, aireadores en grifos y economizadores en duchas.

Recoge agua fría mientras sale caliente y utilízala para otros fines en el hogar.

Presta atención a fugas invisibles revisando periódicamente el medidor y reporta a las autoridades anomalías en la vía pública.