Perú

Sedapal anuncia corte de agua por más de 10 horas hoy 16 de agosto: ¿Qué distritos serán los afectados?

La entidad recomendó almacenar el recurso con anticipación, hacer un uso responsable y priorizarlo para necesidades básicas mientras dure la interrupción del servicio

Por Alejandro Aguilar

Guardar
Sedapal suspenderá el servicio de
Sedapal suspenderá el servicio de agua en distritos de Lima - Créditos: Freepik.

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó sobre una suspensión programada de la provisión de agua potable prevista para el viernes 2 de agosto. La medida interrumpirá el servicio durante más de nueve horas y afectará principalmente a varias jurisdicciones: Los Olivos, Ate y Lurigancho.

De acuerdo con el anuncio de la entidad, la restricción no se aplicará de manera uniforme, sino que se ejecutará en diversos sectores de forma escalonada. Esta acción busca preservar la cobertura en otras áreas de la capital y, al mismo tiempo, apuntar a la optimización del abastecimiento futuro en Lima.

Las autoridades de la empresa recomendaron anticipar medidas de protección ante el corte. Con ese fin, instaron a los habitantes de las zonas involucradas a reservar agua suficiente para atender requerimientos esenciales a lo largo del periodo programado de suspensión.

Sedapal anunció que se ejecutarán
Sedapal anunció que se ejecutarán labores de limpieza de reservorio - Créditos: Andina.

¿Cuáles son las zonas afectadas?

Los Olivos

Sector 80

A. H. Fortín Caycho, Jr. Venus

12 m - 8 p. m.

Ate

Sector 154

A. H. Horacio Zevallos Grupo I

Cuadrante: Asoc. Sector Villa Las Praderas, Sector Norte Alta Anexo 8, Asoc. Pro Viv. Paz y Desarrollo San Pedro y San Pablo, Agrup. Viv. Santa Rosa, Junta Vecinal Sector Señor de los Milagros y Sector R2.

Algunos sectores tendrán una suspensión
Algunos sectores tendrán una suspensión momentánea en el abastecimiento de agua - Créditos: Freepik.

Lurigancho

Sector 132

  • Agrup. Familiar San Cristóbal
  • Agrup. Familiar La Rinconada San Antonio
  • A.H. San Francisco de Jicamarca
  • Asoc. Viv. Esmeralda de Jicamarca
  • Herederos Hermanos Saldaña
  • Asoc. Valle Sagrado
  • Asoc. Unión Progreso
  • Asoc. Villa Jicamarca
  • Asoc. Criadores de Animales Menores Jicamarca
  • Asoc. Rinconada RP-RP01
  • A.H. Cristo Vive
  • Huasca La Campiña Sector A y B
  • Comunidad Campesina Las Viñas de Media Luna R-RP04
  • A.H. Violeta Correa de Belaunde

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

Los ciudadanos deben tomar sus
Los ciudadanos deben tomar sus precuaciones - Créditos: Freepik.

Consejos para cuidar el agua

  • Repara con prontitud fugas en grifos, caños y tuberías.
  • Cierra la llave mientras te cepillas los dientes, lavas las manos o enjabonas los platos.
  • Opta por una ducha breve en lugar de llenar la bañera.
  • Junta agua de lluvia o reutiliza la que usas para lavar frutas y verduras en el riego de plantas.
  • Riega el jardín temprano por la mañana o al anochecer para reducir la evaporación.
  • Lava el auto utilizando baldes en lugar de mangueras, y elige establecimientos que reciclan el agua.
  • Utiliza electrodomésticos como lavadoras de ropa y platos solo con cargas completas para maximizar su eficiencia.
  • Instala sistemas ahorradores, como inodoros de bajo consumo, aireadores en grifos y economizadores en duchas.
  • Recoge agua fría mientras sale caliente y utilízala para otros fines en el hogar.
  • Presta atención a fugas invisibles revisando periódicamente el medidor y reporta a las autoridades anomalías en la vía pública.

Temas Relacionados

Sedapalcorte de aguaaguaperu-noticias

Últimas Noticias

Dónde ver Alianza Lima vs ADT HOY: canal tv online del partido por fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Sin Paolo Guerrero, los ‘blanquiazules’ buscarán cerrar una semana inolvidable frente el ‘vendaval celeste’ en Matute. Conoce las señales disponibles para vibrante cotejo

Dónde ver Alianza Lima vs

A qué hora juega Alianza Lima vs ADT HOY: partido en Matute por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

El conjunto ‘íntimo’ llega a una nueva jornada del campeonato peruano con la satisfacción de haber dado un paso muy importante en la Sudamericana. Se espera que se realicen cambios en el conformación del plantel

A qué hora juega Alianza

Ana Siucho regresó al Monumental juntos a sus dos hijas tras separación con Edison Flores

Luego de varios meses separada de “Orejitas”, la doctora visitó el estadio Monumental y generó todo tipo de comentarios entre los hinchas

Ana Siucho regresó al Monumental

Marisol fulmina a Leslie Shaw: “Estafa a la gente poniendo playback”

La cantante de cumbia se enlazó en vivo con Amor y Fuego y arremetió contra la intérprete pop, recordándole que fue ella quien buscó su apoyo al incursionar en la cumbia

Marisol fulmina a Leslie Shaw:

Clima en Cuzco: cuál será la temperatura máxima y mínima este 16 de agosto

El clima en Perú resulta por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Clima en Cuzco: cuál será
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un tren embistió a un

Un tren embistió a un taxi que intentó cruzar las vías con la barrera baja: el conductor huyó del lugar

Cierre de listas de las elecciones 2025, en vivo: todos los candidatos confirmados, minuto a minuto

Vuelven las lluvias al AMBA: a qué hora llovería y cómo seguirá el clima durante el fin de semana

Un mega operativo anti narco en Rosario y Granadero Baigorria terminó con 12 detenidos y droga escondida en un botín

Imputaron por grooming a un profesor de kickboxing de Córdoba que acosaba a sus alumnas menores de edad

INFOBAE AMÉRICA
Los líderes europeos advirtieron que

Los líderes europeos advirtieron que Rusia “no puede vetar” el ingreso de Ucrania en la UE y la OTAN

Donald Trump confirmó su encuentro del lunes con Zelensky: “Si todo sale bien, programaremos una reunión con Putin”

Zelensky anunció que el lunes viajará a Washington para reunirse con Trump y abordar “el fin de los asesinatos y de la guerra”

El régimen de Ortega confiscó un colegio católico y nombró como director a un paramilitar que reprimió las protestas de 2018 en Nicaragua

A 105 años de su nacimiento, las cartas que desnudan la vida oculta de Charles Bukowski

TELESHOW
Alan Lezcano: “Mi mayor éxito

Alan Lezcano: “Mi mayor éxito es poder estar viviendo lo de La Voz con mi papá”

Cami de los Santos: “La primera publicidad que me pagaron fue para un sex shop”

Las pruebas, los tropiezos y el salto a la fama de Raúl Lavié: “Me dejé llevar por lo que me trazaba el destino”

Reinas de las baladas en La Voz Argentina: Lucía Lencina y Abril Robledo brillaron en los knockouts

La sentida carta de Mauro Icardi a la China Suárez en su regreso a las canchas: “Me diste fuerzas cuando más sufría”