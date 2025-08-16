Perú

Corte de agua de Sedapal en seis distritos de Lima: el lunes 18 de agosto, estas zonas se quedarán sin el servicio

Sectores de algunas jurisdicciones de la capital peruana sufrirán la interrupción del servicio por más de doce horas durante este lunes

Por Analí Espinoza

Sedapal suspenderá el servicio de agua en varios distritos de Lima

Los vecinos de los distritos de Miraflores, Lurigancho, San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres, Villa María del Triunfo y Ate deberán tomar previsiones este lunes 18 de agosto, ya que la empresa estatal Sedapal anunció un corte de agua potable en distintas zonas por trabajos de mantenimiento orientados a mejorar el suministro.

De acuerdo con la entidad, los cortes han sido programados y responden principalmente a labores de limpieza de reservorios e instalación de válvulas, con el objetivo de asegurar la calidad del servicio y garantizar el correcto funcionamiento de los sistemas de distribución.

El corte no será general, sino que impactará en sectores específicos de cada distrito, los cuales han sido precisados en los comunicados oficiales de Sedapal. En la mayoría de casos, el servicio se restablecerá durante la noche, por lo que se recomienda a los vecinos almacenar agua con anticipación para cubrir sus necesidades básicas durante las horas de restricción.

¿Qué distritos serán afectados?

Ate

Sedapal anunció que se realizará un corte de agua en el distrito de Ate debido a trabajos de limpieza de reservorio. La restricción regirá desde las 7:00 a.m. hasta las 7:00 p.m., afectando a los vecinos del A.H. Juventud 30 de Mayo - Esquema Zevallos y al cuadrante del A.H. 24 de Setiembre parte alta, correspondiente al sector 182.

Villa María del Triunfo

Debido a trabajos de limpieza de reservorio, se realizará un corte de agua desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m., afectando a los vecinos del P.J. Poeta José Gálvez, en las manzanas 107, 109, 111, 122 A, 186, 186 A, 186B y 186C, correspondientes al sector 315.

San Juan de Lurigancho

Habrá una interrupción del servicio de agua potable en San Juan de Lurigancho debido a labores de limpieza de reservorio. El corte se ejecutará desde las 9:00 a.m. hasta las 10:00 p.m., afectando a los vecinos del A.H. UP de la Esperanza, sector Brisas Huáscar, correspondiente al sector 411.

Además, se incluyó al sector 411 que implica a las zonas de A.H. Huáscar, A.H. San Lorenzo, A.H. UPIS Huáscar (Gpo I), A.H. Belén, A.H. UPIS Huáscar de Canto Grande, A.H. Señor de Los Milagros Parcela A, A.H. Vista Alegre Ampl., A.H. Vista Alegre, A.H. 19 de Abril, A.H. 19 de Abril Ampl., A.H. Jorge Chávez, A.H. Castañeda Lossio, AF Santa Patricia, A.H. El Progreso, A.H. UPIS Huáscar Sector C El Amauta, AF Hijos de Corazón de Jesús, A.H. Virgen del Carmen, A.H. Prolong Amauta, Agru. Belén Ampl., Agrup. Tarapacá, A.H. UP de La Esperanza Sector Brisas de Huáscar, Agrup. El Bosque, AF Los Balcones de Belén y Agrup. Utupara.

Miraflores

Por trabajos de instalación de válvula, la empresa restringirá el servicio desde las 12:00 del mediodía hasta las 11:00 p.m., afectando a los usuarios de la Urb. Miraflores, específicamente en el cuadrante conformado por la Av. José Larco, Av. 28 de Julio, Av. El Reducto y la Calle Schell, correspondiente al sector 56.

Lurigancho

También se efectuará un corte de agua en el distrito de Lurigancho debido a labores de mantenimiento y limpieza de reservorio. La suspensión comenzará a las 12:00 del mediodía y se prolongará hasta las 11:50 de la noche, afectando al sector 131. Entre las zonas comprendidas están: Sector Las Flores Norte anexo 8, Agrup. Santa Rosa - Cerro Camote, APV Paz y Desarrollo San Pedro y San Pablo, APV Villa Esperanza, Asoc. 11 de Junio Chasquis parte alta, Asoc. Junta Vecinal Señor de los Milagros, Asoc. Las Praderas de San Antonio, Asoc. Sector A1 - Jicamarca anexo 8, Asoc. Sector norte parte alta y Pueblo Jicamarca anexo 8.

San Martín de Porres

Sedapal suspenderá el servicio de agua potable debido a trabajos de limpieza de reservorio. El corte se llevará a cabo desde las 12:00 del mediodía hasta las 8:00 p.m., afectando al sector 212, que incluye las zonas de A.H. Jazmines del Naranjal, APV Residencial Monte Azul, Asoc. Jazmines del Naranjal, Asoc. Residencial Los Lirios, Urb. Jardines del Naranjal (Etapa), Urb. Los Naranjitos II etapa, Urb. Portales del Naranjal y Urb. Virgen del Rosario.

