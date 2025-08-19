Caso Sheylla Gutiérrez: por qué el principal sospechoso de su muerte en EE.UU. no puede ser detenido en Perú

Caso Sheylla Gutiérrez: pareja de peruana hallada muerta en EE.UU. sigue libre y con paradero desconocido

Estados Unidos, acusa a su pareja y padre de sus hijos, Josimar Cabrera, de ser el principal responsable del crimen. Cabrera llegó al Perú el sábado 16 de a La familia de Sheylla Gutiérrez , la peruana que desapareció y fue hallada muerta en, acusa a su pareja y padre de sus hijos,de ser el principal responsable del crimen. Cabrera llegó al Perú el sábado 16 de a gosto acompañado de sus tres hijos menores.

Apenas arribó al aeropuerto Jorge Chávez, fue intervenido por las autoridades peruanas; sin embargo, al no existir una denuncia formal en su contra, fue liberado horas después. Desde entonces, permanece con paradero desconocido. La defensa de Cabrera aseguró que este colaborará con las investigaciones, aunque remarcó que, hasta el momento, no existe ninguna denuncia formal en su contra.

La gran pregunta es qué falta para que las autoridades peruanas emitan una orden de detención contra Josimar Cabrera. Para la familia de Sheylla, el video en el que se ve al hombre arrastrando un bulto pesado envuelto en una sábana constituye prueba suficiente. No obstante, tanto la justicia peruana como la estadounidense exigen mayores elementos para proceder.

Caso Sheylla Gutiérrez: la desaparición de la peruana en EE.UU. y los videos que acusan a su pareja

El abogado penalista Julio Rodríguez explicó que las sospechas actuales no bastan para abrir una investigación y que se requieren datos objetivos.

“Es una persona en calidad de sospechoso, pero una sospecha absolutamente leve. No tengo ningún dato objetivo que a esta persona se le vincule como presunto autor. El único dato objetivo es ser el esposo”, declaró en RPP.

Un elemento crucial para establecer que una persona ha fallecido y vincular a un sospechoso es la necropsia del cuerpo. Sin un documento que acredite la muerte y sus circunstancias, no se puede avanzar legalmente. La necropsia se realizará en Estados Unidos y después será enviada a Perú.

Caso Sheylla Gutiérrez: nuevos videos ponen bajo la lupa a su pareja tras desaparición en EE.UU.

“El gran problema de este caso, creo yo, no es que no se van a encontrar esos elementos, sino el tiempo en que esos elementos van a llegar a manos de la justicia peruana”, agregó.

En ese sentido, Josimar Cabrera ni siquiera puede ser considerado como prófugo por la justicia, es por eso que la familia de Sheylla invoca a las autoridades peruanas a dar con su ubicación hasta que en EE.UU. avancen las investigaciones.

Josimar Cabrera tiene antecedentes por violencia

Josimar Cabrera es el principal sospechoso en el caso del fallecimiento de Sheylla Gutiérrez, hecho que ha causado conmoción en Perú y Estados Unidos. Cabrera, de nacionalidad peruana y pareja sentimental de Sheylla, es señalado por la familia de la víctima y por los investigadores luego de que la joven desapareciera el 9 de agosto en California.

La relación entre Josimar Cabrera y Sheylla Gutiérrez estuvo marcada, de acuerdo con el testimonio de la madre de Sheylla, por episodios de violencia y conflictos. La madre detalló que Sheylla había decidido separarse y denunciar a Cabrera, motivada por antecedentes de maltratos y una agresión sufrida por su hijo menor. La decisión de distanciarse se tomó cuando la joven consideró que la seguridad de sus hijos estaba en riesgo, según explicó la familia a los medios.

EE.UU.: hallan el cuerpo de Sheylla Gutiérrez y su familia exige detener al principal sospechoso

Tras la desaparición de Sheylla, se recopilaron videos de cámaras de seguridad en el condominio donde vivía la pareja. En las imágenes, revisadas por la policía de California y compartidas con la familia de la víctima, se observa a Cabrera trasladando un bulto pesado envuelto en una sábana. Estos hechos, sumados a los antecedentes de violencia reportados, llevaron a que la familia de Sheylla Gutiérrez solicite su detención inmediata.