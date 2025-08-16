Perú

Cancillería logra repatriar a hijos de Sheylla Gutiérrez desde México: principal sospechoso de su desaparición fue detenido

La Cancillería peruana no solo gestionó la repatriación de los menores, sino que también ha ratificado su compromiso con las investigaciones internacionales

Mariana Quilca Catacora

Por Mariana Quilca Catacora

Guardar
Cancillería logra repatriación de tres
Cancillería logra repatriación de tres menores peruanos desde México

El caso de Sheylla Lisbet Gutiérrez Rosillo, la peruana desaparecida en Estados Unidos desde el pasado 9 de agosto, ha generado conmoción en Perú y mantiene en alerta a las autoridades de ambos países. En paralelo a la búsqueda internacional, la Cancillería peruana confirmó la repatriación de sus tres hijos menores, quienes llegaron este sábado 16 de agosto a Lima en un vuelo comercial procedente de Ciudad de México.

La operación se llevó a cabo en coordinación con los consulados generales del Perú en Los Ángeles y México, y con el apoyo de las autoridades estadounidenses y mexicanas. Según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores, la intervención se ejecutó de manera inmediata y discreta, priorizando en todo momento la protección y el bienestar de los niños. Los menores fueron recibidos en el aeropuerto Jorge Chávez por funcionarios de la Cancillería y representantes del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), encargados de garantizar su atención y protección integral.

Sospechoso del caso Sheylla Gutiérrez
Sospechoso del caso Sheylla Gutiérrez llega a Lima detenido mientras hijos son repatriados. Foto: captura Latina

“La intervención de la Cancillería se desarrolló con prontitud y eficacia, priorizando la protección de los menores de edad y resguardando su bienestar en todo momento”, señaló el comunicado oficial.

La Cancillería peruana no solo gestionó la repatriación de los menores, sino que también ha ratificado su compromiso con las investigaciones internacionales, ya que mantiene coordinación constante con las autoridades norteamericanas.

Peruana desaparece en EE. UU. con sus hijos tras denunciar maltratos de su pareja. | Fuente: ATV

Pareja y principal sospechoso fue detenido

El mismo día de la repatriación, arribó también a Lima Josimar Cabrera Cornejo, pareja de Sheylla Gutiérrez y principal sospechoso de su desaparición. Cabrera fue detenido por la Policía Nacional apenas pisó suelo peruano y trasladado a medicina legal para los exámenes correspondientes. Sin embargo, su situación judicial es incierta: al no existir una denuncia formal en Perú, podría recuperar su libertad en las próximas horas.

La familia de Sheylla lo señala como presunto responsable, pues aseguran que la mujer era víctima de maltratos físicos y psicológicos durante su estancia en California. “Ella venía sufriendo agresiones, y ahora no sabemos nada de ella”, comentó un familiar a la prensa.

Familia de Sheylla Gutiérrez pide
Familia de Sheylla Gutiérrez pide justicia: hijos ya están en Lima y pareja bajo investigación. Foto: captura Latina

Nuevas pistas en Estados Unidos

Mientras tanto, la policía de Los Ángeles avanza en las investigaciones. En los últimos días, las autoridades accedieron a cámaras de seguridad del condominio donde vivía la pareja, que muestran a Josimar Cabrera caminando de un lado a otro el sábado 9 de agosto, fecha en la que Sheylla fue vista por última vez y dejó de comunicarse con su familia en Perú.

La versión de Cabrera, quien aseguró a su suegra que Sheylla había sido detenida por Migraciones, fue desmentida por la propia policía estadounidense. Con ello, la desaparición quedó registrada como un caso criminal y las pesquisas continúan.

Desaparición de Sheylla Gutiérrez: Cancillería
Desaparición de Sheylla Gutiérrez: Cancillería trae a sus hijos al Perú y pareja queda bajo sospecha. Foto: captura Latina

La familia recuerda que Sheylla había mantenido contacto constante con su madre, Helga Rosillo, hasta el día de su desaparición. En su última videollamada, Sheylla habría mostrado cierta preocupación, pero no alcanzó a dar mayores detalles. Desde entonces, ningún mensaje ni llamada volvió a recibirse.

Los registros en Perú confirman que Josimar Cabrera ya había sido denunciado por violencia familiar. En 2017 fue acusado de agredir y amenazar de muerte a Sheylla, incluso delante de sus hijos. Cinco años antes, en 2012, había sido detenido por portar un arma y envoltorios de PVC.

Temas Relacionados

Sheylla GutiérrezJosimar CabreraEstados UnidosCancilleríaMéxicoperu-noticias

Últimas Noticias

César Vega hace ‘mea culpa’ tras declaraciones de Suheyn Cipriani: “Soy alcohólico y no vengo a justificarme”

El salsero rompe su silencio y brindará una entrevista al dominical Día D este 17 de agosto acerca las declaraciones de su expareja por violencia física.

César Vega hace ‘mea culpa’

Congreso: proponen que personas recluidas en cárceles de Perú trabajen de forma obligatoria

La iniciativa legislativa es del congresista Guido Bellido, de la bancada de Podemos Perú. De esta manera, acota, esto sería parte del “régimen de tratamiento penitenciario orientado a su resocialización”

Congreso: proponen que personas recluidas

Tragedia en Pasamayito: Fiscalía investiga por homicidio culposo a chofer del camión que acabó con la vida de tres personas

El Ministerio Público abrió investigación contra Rodolfo Arteaga, conductor del vehículo que transportaba balones de gas y cuyo despiste en Comas acabó con la vida de dos hermanos y un tercer ciudadano

Tragedia en Pasamayito: Fiscalía investiga

‘Al Fondo Hay Sitio’ anuncia capítulo con transmisión en vivo: “Es un desafío y hay nervios”, confesó Erick Elera

La exitosa serie nacional emitirá por primera vez una secuencia en tiempo real desde una locación de Lima, en un capítulo especial que marca un hito en la televisión peruana.

‘Al Fondo Hay Sitio’ anuncia

Día del Niño 2025: actividades y espectáculos para disfrutar con los pequeños de casa

Celebra el Día del Niño en Lima con teatro, circo, musicales y actividades interactivas para disfrutar en familia este 17 de agosto.

Día del Niño 2025: actividades
ÚLTIMAS NOTICIAS
El peronismo cerró lista de

El peronismo cerró lista de unidad: Itai Hagman será primer candidato a diputado en CABA y Jorge Taiana en Provincia

Fue preso por matar a un niño y en su placard hallaron el cadáver de una joven: el oscuro prontuario del excomisario Horacio Grasso

Plazos fijos: cuáles son los bancos que pagan tasas de más del 40 por ciento

El glaciar Perito Moreno vive un retroceso sin precedentes y enciende alertas sobre el cambio climático

El Gobierno define la lista en CABA: los confirmados, las figuras que suenan y los casilleros sin nombre

INFOBAE AMÉRICA
EEUU suspendió los visados humanitarios

EEUU suspendió los visados humanitarios para refugiados de Gaza por una revisión de seguridad

Macron, Merz y Starmer convocaron una nueva reunión de la coalición de socios de Ucrania tras la cumbre entre Trump y Putin

Descubrieron en Australia un fósil de ballena prehistórica con dientes afilados

El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia llamó a los ciudadanos a votar sin celulares en medio de denuncias de coacción

Cómo la psicología explica la obsesión de Van Gogh por el color amarillo

TELESHOW
Ale Sergi de Miranda!, separado

Ale Sergi de Miranda!, separado de su novia Cinthia Bustamante después de 10 años: su romance y la canción que le dedicó

Quiénes son las actrices que reemplazarán a Marixa Balli en LAM

La tarde de Mauro Icardi y la China Suárez: relax junto a la piscina y una foto que disparó rumores de embarazo

Alma, la hija de El Polaco y Valeria Aquino, cumplió 12 años: festejo de familia ensamblada y un saludo sorpresa

Karen Reichardt: de la tapa de Playboy en los años 90 a reinventarse como defensora de animales y candidata a diputada de Javier Milei