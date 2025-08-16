Cancillería logra repatriar a hijos de Sheylla Gutiérrez desde México: principal sospechoso de su desaparición fue detenido

Cancillería logra repatriación de tres menores peruanos desde México

El caso de Sheylla Lisbet Gutiérrez Rosillo, la peruana desaparecida en Estados Unidos desde el pasado 9 de agosto, ha generado conmoción en Perú y mantiene en alerta a las autoridades de ambos países. En paralelo a la búsqueda internacional, la Cancillería peruana confirmó la repatriación de sus tres hijos menores, quienes llegaron este sábado 16 de agosto a Lima en un vuelo comercial procedente de Ciudad de México.

La operación se llevó a cabo en coordinación con los consulados generales del Perú en Los Ángeles y México, y con el apoyo de las autoridades estadounidenses y mexicanas. Según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores, la intervención se ejecutó de manera inmediata y discreta, priorizando en todo momento la protección y el bienestar de los niños. Los menores fueron recibidos en el aeropuerto Jorge Chávez por funcionarios de la Cancillería y representantes del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), encargados de garantizar su atención y protección integral.

Sospechoso del caso Sheylla Gutiérrez llega a Lima detenido mientras hijos son repatriados. Foto: captura Latina

“La intervención de la Cancillería se desarrolló con prontitud y eficacia, priorizando la protección de los menores de edad y resguardando su bienestar en todo momento”, señaló el comunicado oficial.

La Cancillería peruana no solo gestionó la repatriación de los menores, sino que también ha ratificado su compromiso con las investigaciones internacionales, ya que mantiene coordinación constante con las autoridades norteamericanas.

Peruana desaparece en EE. UU. con sus hijos tras denunciar maltratos de su pareja. | Fuente: ATV

Pareja y principal sospechoso fue detenido

El mismo día de la repatriación, arribó también a Lima Josimar Cabrera Cornejo, pareja de Sheylla Gutiérrez y principal sospechoso de su desaparición. Cabrera fue detenido por la Policía Nacional apenas pisó suelo peruano y trasladado a medicina legal para los exámenes correspondientes. Sin embargo, su situación judicial es incierta: al no existir una denuncia formal en Perú, podría recuperar su libertad en las próximas horas.

La familia de Sheylla lo señala como presunto responsable, pues aseguran que la mujer era víctima de maltratos físicos y psicológicos durante su estancia en California. “Ella venía sufriendo agresiones, y ahora no sabemos nada de ella”, comentó un familiar a la prensa.

Familia de Sheylla Gutiérrez pide justicia: hijos ya están en Lima y pareja bajo investigación. Foto: captura Latina

Nuevas pistas en Estados Unidos

Mientras tanto, la policía de Los Ángeles avanza en las investigaciones. En los últimos días, las autoridades accedieron a cámaras de seguridad del condominio donde vivía la pareja, que muestran a Josimar Cabrera caminando de un lado a otro el sábado 9 de agosto, fecha en la que Sheylla fue vista por última vez y dejó de comunicarse con su familia en Perú.

La versión de Cabrera, quien aseguró a su suegra que Sheylla había sido detenida por Migraciones, fue desmentida por la propia policía estadounidense. Con ello, la desaparición quedó registrada como un caso criminal y las pesquisas continúan.

Desaparición de Sheylla Gutiérrez: Cancillería trae a sus hijos al Perú y pareja queda bajo sospecha. Foto: captura Latina

La familia recuerda que Sheylla había mantenido contacto constante con su madre, Helga Rosillo, hasta el día de su desaparición. En su última videollamada, Sheylla habría mostrado cierta preocupación, pero no alcanzó a dar mayores detalles. Desde entonces, ningún mensaje ni llamada volvió a recibirse.

Los registros en Perú confirman que Josimar Cabrera ya había sido denunciado por violencia familiar. En 2017 fue acusado de agredir y amenazar de muerte a Sheylla, incluso delante de sus hijos. Cinco años antes, en 2012, había sido detenido por portar un arma y envoltorios de PVC.