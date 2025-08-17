Sheylla Gutiérrez: Lo que se sabe de la peruana desaparecida en EE.UU. y las nuevas pistas que comprometen a su pareja

Caso Sheylla Gutiérrez: la desaparición de la peruana en EE.UU. y los videos que acusan a su pareja

“¿Dónde está Sheylla?”. Esa fue la pregunta que los familiares de la ciudadana peruana desaparecida en Estados Unidos desde el 9 de agosto le hicieron a Josimar Cabrera Cornejo, su pareja, en el momento en que fue intervenido por la Policía Nacional del Perú a su llegada al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Cabrera fue trasladado en una patrulla hasta la comisaría del terminal aéreo, mientras los padres de Sheylla Gutiérrez Rocillo (22) exigían justicia y protección para su hija. La misteriosa desaparición de la joven, sumada a las contradicciones en las versiones de Cabrera, refuerza la sospecha de un posible feminicidio. Esto es lo que se conoce del caso hasta el momento.

El sábado 16 de agosto, Cabrera arribó al Perú procedente de México junto a sus tres hijos menores de 9, 5 y 3 años. Sin embargo, a las pocas horas de ser intervenido, fue liberado, debido a que no existe ninguna denuncia en su contra.

Por esta razón, la familia de Sheylla exige al gobierno de Estados Unidos que solicite la detención de Cabrera. En declaraciones a la prensa, su hermana pidió al Ministerio de Relaciones Exteriores que los apoye con el trámite. El abogado de la familia reiteró el mismo pedido, señalando que temen por la vida de Sheylla, luego de que aparecieran imágenes que comprometen aún más a Josimar Cabrera.

En los videos grabados por las cámaras de seguridad del condominio donde vivían junto a sus hijos, se observa a Josimar caminando, aparentemente intranquilo. En otra grabación, aún más angustiante, aparece cargando un bulto envuelto en una sábana.

“En los videos, que es de conocimiento público, se advierte que existe un bulto trasladado por esta persona (Josimar) y también existe un video donde se advierte que la hermana de mi patrocinada entra a un lugar con él y después él sale solo, jalando un bulto. Entonces, eso nos da una sospecha muy fuerte de que existiría el cuerpo de mi patrocinada en ese momento”, señaló el abogado de la familia a Panamericana Televisión.

Las contradicciones y antecedentes de Josimar Cabrera

Helga Rocillo, madre de Sheylla, relató a Latina Noticias que su hija planeaba denunciar a Josimar debido a los constantes maltratos físicos y psicológicos que sufría. Incluso advirtió que en una ocasión agredió a uno de sus hijos.

Tras esa videollamada, en la que Sheylla le contó su intención de dejar a Cabrera, la familia no volvió a saber de ella. Al intentar comunicarse con su yerno, este mintió asegurando que Sheylla había sido detenida por Migraciones, una versión que posteriormente fue desmentida por las autoridades estadounidenses.

Familia de Sheylla Gutiérrez pide justicia: hijos ya están en Lima y pareja bajo investigación. Foto: captura Latina

El viaje de Cabrera con los tres menores tampoco fue informado a la familia. Los parientes de Sheylla se enteraron por la embajada norteamericana de que los niños habían llegado a México, lo que generó gran angustia y súplicas para que ese país interviniera.

Cabe señalar que Cabrera registra antecedentes penales en Perú. En 2017 fue denunciado por violencia familiar, acusado de agredir y amenazar de muerte a Sheylla, incluso delante de sus hijos. Cinco años antes, en 2012, había sido detenido por portar un arma y envoltorios de PVC.

Peruana desaparece en EE. UU. con sus hijos tras denunciar maltratos de su pareja. | Fuente: ATV

¿Qué pasará con los hijos de Sheylla Gutiérrez?

La Cancillería peruana coordinó con las autoridades mexicanas la repatriación de los hijos de Sheylla. Sin embargo, los familiares de la joven señalaron que no fueron informados con anticipación sobre la llegada de los menores y que recién se enteraron cuando la Cancillería se comunicó con ellos. Tras su arribo, los niños quedaron bajo la custodia de representantes del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).

Cancillería logra repatriación de tres menores peruanos desde México

Los parientes de Sheylla expresaron su preocupación ante la posibilidad de que, tras la liberación de Josimar Cabrera, los menores puedan quedar bajo su cuidado, pese a los graves antecedentes por violencia familiar que pesan en su contra.

Al respecto, la ministra de la Mujer, Fanny Montellanos, aseguró que el MIMP garantizará la protección de los niños y que su integridad será priorizada por encima de cualquier otra consideración.