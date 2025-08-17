Perú

Hallan el cuerpo de Sheylla Gutiérrez en EE.UU.: familia exige la captura del principal sospechoso de su muerte

El MIMP confirmó la información a través de un comunicado en redes sociales, que después fue borrado. La familia de la joven madre advirtió que esta publicación perjudica las investigaciones

Mariana Quilca Catacora

Por Mariana Quilca Catacora

Guardar
EE.UU.: hallan el cuerpo de Sheylla Gutiérrez y su familia exige detener al principal sospechoso

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) confirmó a través de una publicación en X la muerte de Sheylla Gutiérrez, la joven peruana desaparecida en Estados Unidos desde el 9 de agosto. Sin embargo, poco después la entidad eliminó el comunicado. Pese a ello, Jessy Gutiérrez, hermana de Sheylla, ratificó la lamentable noticia.

Jessy relató a Latina Noticias que la policía de California les informó sobre el hallazgo del cuerpo de su hermana la noche del sábado 16 de agosto. Ahora, la familia de Sheylla inicia una nueva batalla en la búsqueda de justicia y exige la captura del principal sospechoso de su muerte: Josimar Cabrera.

Familia de Sheylla Gutiérrez pide
Familia de Sheylla Gutiérrez pide captura de su pareja tras hallazgo de su cuerpo en EE.UU. Foto: captura Latina Noticias

Lo irónico es que Cabrera fue intervenido el último sábado, al arribar al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en compañía de sus tres hijos menores. No obstante, al no existir ninguna denuncia en su contra, fue liberado tras permanecer algunas horas bajo custodia policial.

Jessy Gutiérrez pidió a las autoridades que se agilice la ubicación y captura de Josimar Cabrera. Asimismo, cuestionó el accionar del MIMP por, según dijo, haber entorpecido las investigaciones.

Caso Sheylla Gutiérrez: nuevos videos
Caso Sheylla Gutiérrez: nuevos videos ponen bajo la lupa a su pareja tras desaparición en EE.UU.

“Efectivamente, nosotros confirmamos el tuit. Nosotros ya teníamos en conocimiento desde el día de ayer. Lamentamos el tuit que ha sido publicado por el Ministerio de la Mujer, ya que ha puesto en riesgo la investigación en Estados Unidos, ha puesto en riesgo el trabajo que se viene haciendo acá en Perú”, exhortó.

Un equipo del Ministerio de la Mujer llegó hasta la vivienda de la familia Gutiérrez Rosillo para brindar el soporte emocional necesario. Esperan que representantes de la Cancillería lleguen para coordinar con las autoridades norteamericanas la ubicación de Josimar Cabrera.

Piden detención de Josimar Cabrera y custodia de los menores

Josimar Cabrera, pareja de Sheylla Gutiérrez y principal sospechoso de su muerte, no fue ubicado en su vivienda. Un equipo de Latina Noticias se dirigió al domicilio de sus padres, pero no lo encontró en ese lugar.

La familia de Sheylla denunció un presunto encubrimiento por parte de los padres de Josimar, quienes aseguraron desconocer el paradero de su hijo y la conflictiva relación que mantenía con Sheylla.

Caso Sheylla Gutiérrez: la desaparición de la peruana en EE.UU. y los videos que acusan a su pareja

Sin embargo, el sábado en que Josimar llegó al país junto a sus tres hijos, sus padres también estuvieron presentes en el aeropuerto. Actualmente, ambas familias han solicitado la custodia de los menores.

Los tres niños, de 9, 5 y 3 años, permanecen bajo resguardo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). Por motivos de seguridad, su ubicación exacta no ha sido revelada.

Temas Relacionados

Sheylla GutiérrezJosimar CabreraPNPEE.UU.peruana en EE.UU.MIMPperu-noticias

Últimas Noticias

Ley de nacionalidad peruana: extranjeros deberán ganar cuatro sueldos mínimos al mes para naturalizarse

La norma aprobada por el Congreso establece que los migrantes de otras nacionalidades deberán generar ingresos de superiores a S/ 53 mil al año. Según el INEI, hasta marzo del 2025 el ingreso promedio mensual de un peruano es de S/ 1,780

Ley de nacionalidad peruana: extranjeros

51 % de peruanos siguen sin tener candidato definido para las Elecciones 2026, según encuesta de IPSOS

Estudio de opinión de cara a las elecciones presidenciales del próximo año indica que al interior del país, el 57 % de los ciudadanos aún no ha determinado a qué candidato darle su voto

51 % de peruanos siguen

Universitario vs Sport Huancayo EN VIVO HOY: minuto a minuto por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

La ‘U’ apunta a superar la derrota frente a Palmeiras y mantener el ritmo en el segundo certamen del año, donde Sporting Cristal se ha despuntado en la punta. Sigue las incidencias

Universitario vs Sport Huancayo EN

Golazo de Alex Valera de fulminante ‘misil’ en Universitario vs Sport Huancayo por Liga 1 2025

El delantero peruano se lució con una anotación de otro partido mediante un notable disparo para abrir el marcador ante el ‘rojo matador’

Golazo de Alex Valera de

Giuseppe Benignini, ex de Michelle Soifer, confiesa en reality que estuvo con un hombre por dinero y rompe en llanto por su hija

El popular ‘Principito’ ha dado de qué hablar por sus revelaciones en ‘La casa de Alofoke’, reality de República Dominicana al que pertenece

Giuseppe Benignini, ex de Michelle
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cierre de listas: uno por

Cierre de listas: uno por uno, todos los candidatos a senadores y diputados que ya fueron confirmados

Cierre de listas de las elecciones 2025: los candidatos confirmados y las provincias donde se estira la definición

La empanada tucumana está entre los 10 mejores pasteles salados del mundo, según un ranking

Las ventas de las pymes por el Día del Niño cayeron 0,3% respecto de 2024

Milei se mostró con Petri tras la confirmación de su candidatura en Mendoza

INFOBAE AMÉRICA
El redescubrimiento de los dibujos

El redescubrimiento de los dibujos de Renoir: una revisión necesaria del legado artístico

Elecciones en Bolivia: Samuel Doria Medina instó a la población a votar para salir de la crisis “de manera pacífica”

Una subasta de dibujos de Disney rompió récords históricos

Lula invitó a Trump a conocer “el verdadero Brasil” en medio de las tensiones por los aranceles de EEUU

Zelensky y Von der Leyen remarcaron el derecho de Ucrania a mantener su integridad territorial

TELESHOW
La emotiva despedida a Alberto

La emotiva despedida a Alberto Martín en el cementerio de Boulogne rodeado de familiares y amigos del espectáculo

Vacas, campo y antojos dulces: la tarde de Eva Bargiela y Gianluca Simeone antes de la llegada de su bebé

De Charly García y Patricia Sosa a la Sole y Abel Pintos: el homenaje de los músicos por el Día del Niño

Con una foto inédita y palabras de amor, Natalia Oreiro homenajeó a Ricardo Mollo en su cumpleaños

Cómo fue el regreso de Alex y Charlotte Caniggia distanciados en el mismo vuelo desde China: las fotos