Hallan el cuerpo de Sheylla Gutiérrez en EE.UU.: familia exige la captura del principal sospechoso de su muerte

EE.UU.: hallan el cuerpo de Sheylla Gutiérrez y su familia exige detener al principal sospechoso

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) confirmó a través de una publicación en X la muerte de Sheylla Gutiérrez, la joven peruana desaparecida en Estados Unidos desde el 9 de agosto. Sin embargo, poco después la entidad eliminó el comunicado. Pese a ello, Jessy Gutiérrez, hermana de Sheylla, ratificó la lamentable noticia.

Jessy relató a Latina Noticias que la policía de California les informó sobre el hallazgo del cuerpo de su hermana la noche del sábado 16 de agosto. Ahora, la familia de Sheylla inicia una nueva batalla en la búsqueda de justicia y exige la captura del principal sospechoso de su muerte: Josimar Cabrera.

Familia de Sheylla Gutiérrez pide captura de su pareja tras hallazgo de su cuerpo en EE.UU. Foto: captura Latina Noticias

Lo irónico es que Cabrera fue intervenido el último sábado, al arribar al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en compañía de sus tres hijos menores. No obstante, al no existir ninguna denuncia en su contra, fue liberado tras permanecer algunas horas bajo custodia policial.

Jessy Gutiérrez pidió a las autoridades que se agilice la ubicación y captura de Josimar Cabrera. Asimismo, cuestionó el accionar del MIMP por, según dijo, haber entorpecido las investigaciones.

“Efectivamente, nosotros confirmamos el tuit. Nosotros ya teníamos en conocimiento desde el día de ayer. Lamentamos el tuit que ha sido publicado por el Ministerio de la Mujer, ya que ha puesto en riesgo la investigación en Estados Unidos, ha puesto en riesgo el trabajo que se viene haciendo acá en Perú”, exhortó.

Un equipo del Ministerio de la Mujer llegó hasta la vivienda de la familia Gutiérrez Rosillo para brindar el soporte emocional necesario. Esperan que representantes de la Cancillería lleguen para coordinar con las autoridades norteamericanas la ubicación de Josimar Cabrera.

Piden detención de Josimar Cabrera y custodia de los menores

Josimar Cabrera, pareja de Sheylla Gutiérrez y principal sospechoso de su muerte, no fue ubicado en su vivienda. Un equipo de Latina Noticias se dirigió al domicilio de sus padres, pero no lo encontró en ese lugar.

La familia de Sheylla denunció un presunto encubrimiento por parte de los padres de Josimar, quienes aseguraron desconocer el paradero de su hijo y la conflictiva relación que mantenía con Sheylla.

Sin embargo, el sábado en que Josimar llegó al país junto a sus tres hijos, sus padres también estuvieron presentes en el aeropuerto. Actualmente, ambas familias han solicitado la custodia de los menores.

Los tres niños, de 9, 5 y 3 años, permanecen bajo resguardo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). Por motivos de seguridad, su ubicación exacta no ha sido revelada.