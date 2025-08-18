Perú

Trujillo: Ejecutivo promete bono a damnificados por explosión que dejó más de 90 viviendas afectadas

Decenas de familias resultaron afectadas por la detonación de dinamita en la avenida Perú el pasado jueves 14 de agosto

Manuel Rojas Berríos

Por Manuel Rojas Berríos

Guardar
Ministerio del Interior: dos menores
Ministerio del Interior: dos menores detenidos y vehículo incautado por atentado con explosivos en Trujillo

La noche del jueves 14 de agosto, los vecinos de la cuadra 8 de la avenida Perú, en Trujillo, La Libertad, vivieron momentos de tensión tras la detonación de una potente carga de dinamita, material habitualmente usado en la minería ilegal. La explosión generó una onda expansiva que se sintió a varias cuadras, provocando el colapso de viviendas y sembrando temor en los alrededores.

El impacto alcanzó un radio de cien metros, dañando seriamente alrededor de 90 inmuebles. Ventanas destrozadas, techos desprendidos y paredes con fisuras fueron parte del escenario que dejó el atentado.

Decenas de familias perdieron pertenencias y, en los casos más graves, quedaron sin un lugar donde pasar la noche. Incluso algunos vecinos resultaron con lesiones físicas, mientras que otros enfrentan las secuelas emocionales de haber estado tan cerca de la tragedia.

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MCVS) informó que a partir de la próxima semana comenzarán las reparaciones de las casas con daños moderados, que incluyen arreglos en puertas, marcos y techos. Para las viviendas declaradas colapsadas o inhabitables, se activará el Bono de Arrendamiento para Vivienda de Emergencia (BAE), que otorgará S/500 mensuales durante dos años a los damnificados.

El ministro de Vivienda, Durich
El ministro de Vivienda, Durich Whittembury, inspeccionó las viviendas afectadas por fuerte explosión. (Foto: Vivienda)

Plan de apoyo y coordinación entre autoridades

El ministro de Vivienda, Durich Fran Whittembury Talledo, precisó que el levantamiento de información será realizado junto a la Municipalidad Provincial de Trujillo, con el objetivo de identificar las zonas más perjudicadas y priorizar la ayuda inmediata. Este plan busca que las familias afectadas puedan acceder rápidamente a un espacio seguro mientras se define la reconstrucción de sus hogares.

Además de la asistencia en vivienda, las autoridades señalaron que se brindará soporte psicológico a los vecinos, considerando el impacto emocional que provocó la explosión. El Ejecutivo recalcó que la intervención no se limitará a la reparación material, sino también a la recuperación integral de la comunidad.

“¡El Gobierno atenderá a las familias afectadas por atentado en Trujillo! El ministro de Vivienda, Durich Whittembury, inspeccionó las viviendas afectadas por fuerte explosión e informó a la población que se “resarcirán todos los daños que han sido ocasionados por este acto criminal”“, postearon en las redes sociales de la cartera en mención.

La explosión también afectó negocios
La explosión también afectó negocios de los alrededores donde sucedió el atentado en Trujillo

Por su parte, el titular del Ministerio del Interior (Mininter), Carlos Malaver, indicó que la Policía Nacional del Perú ya investiga el hecho, el cual estaría vinculado a la disputa de tres organizaciones criminales que operan en la región. Aunque las pesquisas continúan, se busca identificar a los responsables y garantizar que no se repitan hechos similares.

Mientras avanzan las indagaciones, el Gobierno ratificó su compromiso de mantener el despliegue de recursos en Trujillo. El subsidio de S/500 mensuales por dos años será una de las principales medidas para mitigar el impacto de este atentado con dinamita, mientras que los trabajos de reparación en las viviendas menos dañadas comenzarán en breve.

La explosión en la avenida Perú no solo dejó daños materiales, sino también la necesidad de reforzar la seguridad y la atención inmediata a los damnificados, quienes esperan recuperar la tranquilidad perdida aquella noche de agosto.

Temas Relacionados

TrujilloExplosiónLos PulposLos pepesLos compadresViviendaMinisterio de Vivienda, Construcción y Saneamientoperu-noticias

Últimas Noticias

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025: así marchan los equipos en la fecha 6 del Torneo Clausura y Acumulada

Con los triunfos de los ‘celestes’ y ‘blanquiazules’, sumado al empate de la ‘U’, conoce cómo se mueven las ubicaciones de los dos tableros

Tabla de posiciones de la

“Goles anulados e intereses disfrazados”: la crítica frontal del administrador de Universitario a la Liga 1 tras polémica en Huancayo

Franco Velazco, lanzó una dura crítica al manejo del VAR y dejó entrever que decisiones deportivas podrían estar influenciadas por factores económicos y comerciales ajenos al juego

“Goles anulados e intereses disfrazados”:

Lo más visto esta semana de Netflix en Perú

Con estas historias, Netflix busca mantenerse en el gusto de la gente

Lo más visto esta semana

El estado del tiempo en Trujillo para mañana

Al estar cerca de la costa del pacífico, algunos fenómenos meteorológicos y atmosféricos pueden llegar a influir en su clima

El estado del tiempo en

INEI lanza convocatoria para 76 censistas de personas sin vivienda: pagan S/ 2.000 y aceptan estudiantes

Los seleccionados trabajarán en distintas regiones del país, incluyendo Lima Metropolitana, Callao, Arequipa, Cusco, Piura, Loreto, Puno, San Martín, entre otras

INEI lanza convocatoria para 76
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cierre de listas: uno por

Cierre de listas: uno por uno, todos los candidatos a senadores y diputados que ya fueron confirmados

El director del Colegio Interamericano de Defensa visitará la Argentina, en la antesala de una importante cumbre militar

De botas country a brillos y texturas: cómo fueron los cambios de looks de Taylor Swift durante su carrera

Se activaron las primeras alertas por ciclogénesis: cuándo vuelven las lluvias

El caso del Aquarium de Mar del Plata: qué dice la denuncia que presentó Guillermo Montengro

INFOBAE AMÉRICA
Así fue el operativo de

Así fue el operativo de seguridad que desplegaron los seguidores de Evo Morales para evitar que sea detenido durante las elecciones en Bolivia

Air Canada canceló la reanudación de vuelos debido a la continuación de la huelga

El Frente reformista iraní pidió al régimen suspender el enriquecimiento de uranio, liberar a presos políticos y revisar cuestiones de género

Jorge “Tuto” Quiroga aseguró que Bolivia “cambiará dramáticamente” tras las elecciones

El fenómeno Labubu: arte, mercado y los nuevos dilemas de la propiedad intelectual en la era viral

TELESHOW
Dalila contó intimidades de su

Dalila contó intimidades de su vínculo con El Polaco y apuntó contra Barby Silenzi: “No es una señora”

El emotivo homenaje de Pampita a su hija Blanca en el Día de la Niñez: una foto familiar que tocó corazones

Cierre de listas: Virginia Gallardo, Jorge Porcel Junior, Karen Reichardt y otros “candidatos famosos” para las elecciones 2025

Julieta Prandi habló del temor de sus hijos hacia su padre, Claudio Contardi: “Ninguno de los dos quería volver a verlo”

Toto Kirzner celebró sus 27 años: los saludos de Adrián Suar y Araceli González