Trujillo: Ejecutivo promete bono a damnificados por explosión que dejó más de 90 viviendas afectadas

Ministerio del Interior: dos menores detenidos y vehículo incautado por atentado con explosivos en Trujillo

La noche del jueves 14 de agosto, los vecinos de la cuadra 8 de la avenida Perú, en Trujillo, La Libertad, vivieron momentos de tensión tras la detonación de una potente carga de dinamita, material habitualmente usado en la minería ilegal. La explosión generó una onda expansiva que se sintió a varias cuadras, provocando el colapso de viviendas y sembrando temor en los alrededores.

El impacto alcanzó un radio de cien metros, dañando seriamente alrededor de 90 inmuebles. Ventanas destrozadas, techos desprendidos y paredes con fisuras fueron parte del escenario que dejó el atentado.

Decenas de familias perdieron pertenencias y, en los casos más graves, quedaron sin un lugar donde pasar la noche. Incluso algunos vecinos resultaron con lesiones físicas, mientras que otros enfrentan las secuelas emocionales de haber estado tan cerca de la tragedia.

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MCVS) informó que a partir de la próxima semana comenzarán las reparaciones de las casas con daños moderados, que incluyen arreglos en puertas, marcos y techos. Para las viviendas declaradas colapsadas o inhabitables, se activará el Bono de Arrendamiento para Vivienda de Emergencia (BAE), que otorgará S/500 mensuales durante dos años a los damnificados.

El ministro de Vivienda, Durich Whittembury, inspeccionó las viviendas afectadas por fuerte explosión. (Foto: Vivienda)

Plan de apoyo y coordinación entre autoridades

El ministro de Vivienda, Durich Fran Whittembury Talledo, precisó que el levantamiento de información será realizado junto a la Municipalidad Provincial de Trujillo, con el objetivo de identificar las zonas más perjudicadas y priorizar la ayuda inmediata. Este plan busca que las familias afectadas puedan acceder rápidamente a un espacio seguro mientras se define la reconstrucción de sus hogares.

Además de la asistencia en vivienda, las autoridades señalaron que se brindará soporte psicológico a los vecinos, considerando el impacto emocional que provocó la explosión. El Ejecutivo recalcó que la intervención no se limitará a la reparación material, sino también a la recuperación integral de la comunidad.

“¡El Gobierno atenderá a las familias afectadas por atentado en Trujillo! El ministro de Vivienda, Durich Whittembury, inspeccionó las viviendas afectadas por fuerte explosión e informó a la población que se “resarcirán todos los daños que han sido ocasionados por este acto criminal”“, postearon en las redes sociales de la cartera en mención.

La explosión también afectó negocios de los alrededores donde sucedió el atentado en Trujillo

Por su parte, el titular del Ministerio del Interior (Mininter), Carlos Malaver, indicó que la Policía Nacional del Perú ya investiga el hecho, el cual estaría vinculado a la disputa de tres organizaciones criminales que operan en la región. Aunque las pesquisas continúan, se busca identificar a los responsables y garantizar que no se repitan hechos similares.

Mientras avanzan las indagaciones, el Gobierno ratificó su compromiso de mantener el despliegue de recursos en Trujillo. El subsidio de S/500 mensuales por dos años será una de las principales medidas para mitigar el impacto de este atentado con dinamita, mientras que los trabajos de reparación en las viviendas menos dañadas comenzarán en breve.

La explosión en la avenida Perú no solo dejó daños materiales, sino también la necesidad de reforzar la seguridad y la atención inmediata a los damnificados, quienes esperan recuperar la tranquilidad perdida aquella noche de agosto.