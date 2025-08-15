Explosión de dinamita destruye vivienda y deja heridos en la avenida Perú en Trujillo

El estruendo se escuchó en diferentes barrios de la ciudad y provocó que los residentes salieran de sus hogares en plena noche, mientras equipos de emergencia atendían a los heridos y aseguraban el área afectada (YouTube/24 HORAS)

Una fuerte explosión sacudió la cuadra 8 de la avenida Perú en Trujillo el jueves 14 de agosto de 2025 hacia las 10:10 p.m. El estruendo alarmó a los vecinos y se escuchó en varios distritos de la ciudad, generando miedo y confusión entre la comunidad.

Daños materiales y apagones

La onda expansiva afectó más de veinte viviendas, provocando daños estructurales y rotura de vidrios en varias cuadras inmediatas. Además, el suministro eléctrico se cortó en toda la zona, complicando las labores de atención y evacuación.

Agentes de criminalística recogen evidencia en el perímetro acordonado para la investigación del ataque con explosivos registrado en Trujillo (@RogerAderly/X)

Víctimas y atención inmediata

El COER informó que tres personas resultaron heridas. Aunque ninguna se encuentra en estado crítico, dos presentan contusiones y quemaduras leves. Fueron atendidas en centros de salud de la zona, donde están recibiendo atención médica.

Respuesta de autoridades y seguridad

Personal de Serenazgo, bomberos y fuerzas del orden acudieron de inmediato al sitio del incidente, evacuando a los afectados y asegurando el perímetro. Paralelamente, equipos técnicos coordinaron con las empresas eléctricas para restablecer el servicio lo antes posible.

Autoridades y bomberos trabajaron sin descanso para auxiliar a las víctimas y evaluar la magnitud de los daños, en un hecho que ha incrementado la preocupación por la seguridad en la capital liberteña. (Noticias Trujillo/Facebook)

Aunque se investigan las causas exactas del hecho, este ataque revive la inquietud ciudadana, evocando el atentado ocurrido hace meses frente al Ministerio Público. Este suceso anterior también involucró explosivos y fue atribuido al crimen organizado.

Reacciones vecinales

Así se escuchó el fuerte estruendo de la explosión en la Av. Perú en Trujillo. (Cosmos Noticias/Facebook)

Vecinos comentaron que el estruendo se sintió como “un estallido de gran magnitud” y que el episodio ha aumentado su inquietud por la seguridad en la zona. Autoridades locales y residentes coinciden en demandar una presencia policial más sostenida en áreas residenciales.

En enero de 2025, Trujillo sufrió un atentado con explosivos frente al Ministerio Público. Un artefacto fue dejado por sujetos que fingían ser repartidores, causando lesiones y daños en instituciones cercanas, como la Universidad Nacional de Trujillo.

Unidades de emergencia restablecen el servicio eléctrico tras el corte provocado por la onda expansiva de la explosión en la cuadra 8 de la avenida Perú (Capturas YouTube/24 Horas)

Ante la repetición de estos hechos, los vecinos exigen mayor eficacia en las medidas de seguridad, incluyendo patrullajes más frecuentes y una estrategia clara del Estado, algo que hasta ahora ha mostrado vacíos.

Violencia en Trujillo

Trujillo se ha consolidado en los últimos años como una de las ciudades más violentas del Perú, según reportes oficiales, debido a la alta incidencia de homicidios vinculados a extorsiones, ajustes de cuentas y disputas entre organizaciones criminales. La presencia de bandas estructuradas y con amplio poder de fuego ha convertido a la capital de La Libertad en un punto crítico para la seguridad ciudadana, generando una creciente percepción de inseguridad entre sus habitantes.

La Policía Nacional investiga la participación de una peligrosa organización criminal en este acto que, además de dejar heridos, dañó viviendas y negocios en un radio de varias cuadras en plena zona urbana (Juan Carlos Torres Calderón/Facebook)

Entre las agrupaciones delictivas más peligrosas que han operado en la región figuran Los Pulpos, Los Cagaleches, Los Plataneros y Los Pepes, todas investigadas por la Policía Nacional por su presunta participación en atentados con explosivos contra negocios, viviendas y funcionarios públicos.

De acuerdo con cifras del Ministerio del Interior, solo en 2024 se registraron más de 1,200 denuncias por extorsión en La Libertad, una de las tasas más altas del país, lo que evidencia la magnitud del problema y la necesidad de reforzar las estrategias de prevención y combate del crimen organizado en esta región.

Un informe de Infobae indica que en la región La Libertad —donde se ubica Trujillo— se reportaron más de 300 homicidios en 2023, y que Trujillo fue el distrito con la mayor incidencia de estos crímenes. Menciona además que “se ha convertido en uno de los lugares donde la criminalidad campea a su libre albedrío”.

Restos del inmueble de tres pisos destruido por la fuerte detonación que afectó a decenas de viviendas cercanas en la avenida Perú (Difusión)

Un reporte del Observatorio del Crimen y la Violencia indica que en 2024 La Libertad tuvo la tasa de denuncias por extorsión más alta del país: 2.51 por cada 1,000 habitantes, más del doble que Lima Metropolitana. Además, la tasa de homicidios en la región fue de alrededor de 13 por cada 100,000 habitantes

Recomendaciones de prevención comunitaria

Promover la vigilancia vecinal organizada , comunicándose rápidamente con autoridades ante situaciones anómalas.

Instalar sistemas de seguridad mínimos , como cámaras comunitarias o buena iluminación en zonas residenciales.

Mantener la calma y colaborar con los equipos de emergencia si ocurren incidentes similares.