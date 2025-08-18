Samahara Lobatón confiesa que Melissa Klug la castigaba fuerte y la tildó de ‘Hitler’, pero Beto Ortiz le dice: “Tendría motivos”

Samahara Lobatón cuenta la dura crianza con Melissa Klug y recuerda episodios de violencia en casa. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

El nombre de Samahara Lobatón volvió a estar en el centro de la conversación este domingo 17 de agosto, cuando se sentó en el sillón rojo de ‘El Valor de la Verdad’ para responder a las preguntas directas del periodista Beto Ortiz.

La hija de Melissa Klug no esquivó nada y sorprendió a todos con una confesión que dejó a la audiencia impactada: reveló que su madre la castigo en varias ocasiones durante su adolescencia y que esas experiencias marcaron profundamente la relación entre ambas.

Con un tono crudo, sin adornos y con evidente sinceridad, la influencer recordó cómo fue crecer bajo la estricta disciplina de la empresaria chalaca. Cuando Ortiz le preguntó por los años de fiestas, amistades rebeldes y hasta el consumo de drogas, la joven no dudó en reconocer que vivió una etapa complicada en la que buscaba experimentar.

Le dice Hitler

“Sí, probé drogas, pero no llegué a ser adicta, porque mi mamá estaba ahí para pararme en seco”, señaló. Esa afirmación abrió paso a una de las revelaciones más duras de la noche: el método que usaba Klug para poner límites.

Samahara Lobatón confesó que Melissa Klug no necesitaba correas ni chancletas para corregirla, sino que lo hacía con golpes directos. “Para eso estaba el Hitler de mi mamá. Ella te volteaba desde que ingresabas a la casa. A todas nos ha tocado. Por algo ha vivido tanto. Mi mamá no necesitaba nada de eso (correa, chancleta). Era puñetazo limpio. Mi mamá tiene la fuerza de un hombre, literalmente”, declaró sin titubeos, generando murmullos en el set.

Beto Ortiz intervino

Sin mostrarse como víctima, la joven buscó contextualizar lo que vivió. Recordó que en esa etapa su rebeldía era intensa y las fiestas eran parte de su día a día. Fue entonces cuando Beto Ortiz intervino y le señaló que, de no haber tenido a Melissa como una figura estricta, su destino pudo haber tomado un rumbo mucho más oscuro.

“Imagínate que hubiera sido mano blanda, capaz te convertías en una asesina en serie”, soltó entre risas nerviosas, intentando restarle peso a lo que acababa de revelar. Sin embargo, su relato no dejaba de transmitir la intensidad de la mano dura con la que fue criada.

El propio Beto Ortiz, sorprendido por la crudeza del testimonio, le repreguntó si realmente su madre llegaba a los puños. Samahara ratificó sin vacilar: “Sí, era puñetazo limpio, pero nunca podías defenderte, porque es tu madre. Uno nunca puede levantarle la mano a una madre, así te duela lo que pase”. Esa frase reflejó la contradicción entre el dolor físico y el respeto que siempre sintió hacia Melissa Klug.

¿Dónde puedo ver El valor de la verdad?

El Valor de la Verdad es un programa televisivo peruano que se transmite por Panamericana Televisión, canal 5, los domingos a las 10 de la noche.

Además de su emisión tradicional, está disponible en alta definición a través de los canales 705 de Claro y Movistar, ofreciendo así una alternativa en streaming para quienes prefieren verlo en línea.

El programa también cuenta con un canal oficial en YouTube, donde el público puede acceder a sus contenidos. De esta manera, ofrece varias plataformas para llegar a una audiencia amplia, adaptándose a las preferencias y hábitos de consumo actuales.

¿Qué cosa es El valor de la verdad?

“El valor de la verdad” es un concurso televisivo peruano, adaptado del formato internacional Nothing but the Truth, conducido por Beto Ortiz. En cada emisión, los participantes responden más de cien preguntas en una prueba con polígrafo, de las cuales se seleccionan 21 para el programa, estructuradas en seis niveles.

Deben responder con sinceridad para avanzar, y ante una respuesta falseada quedan eliminados y pierden el premio acumulado. Si lo desean, pueden retirarse con lo conseguido hasta ese nivel. En 2025, se estrenó una nueva temporada que se emite los domingos por Panamericana Televisión.

