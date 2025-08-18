Perú

Revelan que gestión de Rafael López Aliaga contrató al menos a 32 afiliados de su partido en la Municipalidad de Lima

Un informe de OjoPúblico expuso que las contrataciones en la Municipalidad de Lima y sus entidades descentralizadas fueron realizadas, en gran parte, por designación directa del alcalde

Por Luis Paucar

Guardar

Desde que Rafael López Aliaga asumió la alcaldía de Lima en enero de 2023, al menos 32 afiliados de su partido, Renovación Popular, han sido contratados o designados en distintos niveles de la estructura municipal, según un informe difundido este domingo por el portal de investigación OjoPúblico.

El reportaje se basa en datos oficiales del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Registros Públicos y resoluciones emitidas por la propia comuna limeña.

19 de estos militantes asumieron cargos en la Municipalidad Metropolitana (MML) como jefes, gerentes, asesores, asistentes o personal administrativo. De ellos, 15 ya estaban inscritos en Renovación Popular al momento de ser contratados, y cuatro se afiliaron posteriormente.

Además, se detectó la presencia de otros 13 afiliados en cargos de alta dirección en seis de los principales órganos descentralizados y empresas municipales: el Servicio de Parques de Lima (Serpar), el Sistema Metropolitano de la Solidaridad (Sisol), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), Emape, Emilima y Emmsa.

De acuerdo con el reportaje, la mayoría de estos funcionarios fueron designados directamente por el alcalde y ocupan puestos como miembros de directorios y juntas de accionistas. Algunos, incluso, participan en más de una de estas entidades simultáneamente.

Del total de 32 personas identificadas, nueve fueron candidatos a alcaldes o regidores por Renovación Popular en las elecciones de 2022. También figuran cinco aportantes del partido y tres exfuncionarios vinculados a la gestión de Luis Castañeda Lossio, fundador de Solidaridad Nacional, agrupación que luego se transformó en Renovación Popular.

Uno de los casos más representativos es el de Vicente Sotelo Montenegro, abogado con estudios de maestría en educación y actual personero legal del partido. Sotelo ha sido designado como presidente del directorio de Emilima, vicepresidente del SAT, presidente del consejo directivo de Serpar y miembro del directorio de Emmsa.

El medio reseñó que su vínculo con López Aliaga se remonta a casi dos décadas, además de ser director de Perú Holding de Turismo SAA, una de las empresas vinculadas al alcalde.

Consultado al respecto, el abogado justificó sus nombramientos alegando que estos son cargos de confianza y que su experiencia en derecho administrativo y societario respalda su idoneidad. Señaló que solo puede recibir dos dietas, aunque forme parte de más directorios.

OjoPúblico ya había reportado anteriormente que ocho afiliados a Renovación Popular también asumieron cargos en la Sociedad de Beneficencia de Lima, donde la MML tiene poder en la elección del directorio.

Las designaciones ocurren en un contexto político en el que Rafael López Aliaga ha anunciado que se retirará temporalmente de la alcaldía el próximo 12 de octubre para evaluar una posible candidatura presidencial con miras a las elecciones generales de 2026. En el último año, ha realizado más de una decena de viajes con fines políticos.

Sin respuesta

El medio intentó obtener declaraciones de la comuna, SAT, Emilima, y del presidente del directorio de Sisol, pero no recibió respuesta. La única persona que accedió a brindar declaraciones fue Sotelo. Serpar, por su parte, señaló que no se pronunciaría sobre el tema.

Para el abogado Jhonny Friz Burga, los gobiernos locales deberían basarse en criterios técnicos y de especialización. “El hecho de estar afiliado a un partido no garantiza eso. Muchas organizaciones privilegian a gente de su partido, aunque no tenga las competencias profesionales”, advirtió al medio.

Temas Relacionados

Rafael López AliagaRenovación Popularperu-politicaMunicipalidad Metropolitana de LimaMML

Últimas Noticias

El Día de Nunca Rendirse: por qué cada 18 de agosto se recuerda la fuerza de seguir adelante y la voluntad de levantarse sin claudicar

Cada 18 de agosto, el Día de Nunca Rendirse inspira a millones. Nacido de la historia personal de Alain Horoit, busca transformar el dolor en fuerza y reconocer el valor de quienes jamás se dejan vencer

El Día de Nunca Rendirse:

Calor extremo en Perú: 10 departamentos soportarán temperaturas de hasta 35 °C y radiación ultravioleta, advierte Senamhi

El aviso meteorológico también prevé ráfagas de viento de hasta 40 km/h y chubascos aislados en la selva central y sur del 17 al 19 de agosto

Calor extremo en Perú: 10

“Parece que hay una consigna para bajar a Universitario”, la acusación de Álvaro Barco tras el gol anulado a Alex Valera en Huancayo

El director deportivo del cuadro estudiantil desató su indignación por un tanto que, a su criterio, debió subir al marcador del IPD de Huancayo

“Parece que hay una consigna

“Vengo de una liga chica y allá hay mejores cámaras”: Martín Pérez Guedes explotó contra el VAR tras empate de Universitario

El volante expresó su frustración por un polémico fuera de juego que le negó el triunfo a la ‘U’ en Huancayo y puso en duda la calidad del videoarbitraje en la Liga 1

“Vengo de una liga chica

Delia Espinoza reprende a Dina Boluarte por promulgar ley de amnistía: “Es una bofetada a las víctimas”

Fiscal de la Nación sostuvo que la mandataria perdió la oportunidad de observar iniciativa legislativa y cuestionó que “con toda pompa, con todo festejo” oficialice norma que calificó de insulto

Delia Espinoza reprende a Dina
ÚLTIMAS NOTICIAS
El caso del Aquarium de

El caso del Aquarium de Mar del Plata: qué dice la denuncia que presentó Guillermo Montengro

Cierre de listas: uno por uno, todos los candidatos a senadores y diputados que ya fueron confirmados

Los ecosistemas de la Tierra alcanzaron un nivel de desgaste crítico, según un estudio

El economista liberal Roberto Cachanosky será candidato a diputado por la Provincia de Buenos Aires

Un jubilado de 88 años ahuyentó a los tiros a dos delincuentes que quisieron robar en su casa de Berisso

INFOBAE AMÉRICA
Así fue el operativo de

Así fue el operativo de seguridad que desplegaron los seguidores de Evo Morales para evitar que sea detenido durante las elecciones en Bolivia

Air Canada canceló la reanudación de vuelos debido a la continuación de la huelga

El Frente reformista iraní pidió al régimen suspender el enriquecimiento de uranio, liberar a presos políticos y revisar cuestiones de género

Jorge “Tuto” Quiroga aseguró que Bolivia “cambiará dramáticamente” tras las elecciones

El fenómeno Labubu: arte, mercado y los nuevos dilemas de la propiedad intelectual en la era viral

TELESHOW
El emotivo homenaje de Pampita

El emotivo homenaje de Pampita a su hija Blanca en el Día de la Niñez: una foto familiar que tocó corazones

Cierre de listas: Virginia Gallardo, Jorge Porcel Junior, Karen Reichardt y otros “candidatos famosos” para las elecciones 2025

Julieta Prandi habló del temor de sus hijos hacia su padre, Claudio Contardi: “Ninguno de los dos quería volver a verlo”

Toto Kirzner celebró sus 27 años: los saludos de Adrián Suar y Araceli González

De catsuit y a puro escote, la China Suárez paseó en bicicleta junto a Mauro Icardi en las calles de Turquía: el video