Rafael Vela revela detalles de su reunión con López Aliaga y cuestiona ataques de Renovación Popular a los fiscales Lava Jato

Vela recuerda encuentro con López Aliaga y denuncia contradicciones de Renovación Popular contra fiscales

Uno de los ofrecimientos del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, además de convertir a la capital en una “potencia mundial”, fue cancelar las concesiones de las empresas que administran los peajes, otorgadas durante la gestión de Susana Villarán a cambio de presuntos sobornos.

Para cumplir con ese objetivo, López Aliaga llevó el caso a tribunales internacionales. Sin embargo, hasta la fecha no ha obtenido resultados favorables y la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) debe asumir elevados costos por concepto de arbitrajes y honorarios de abogados. La principal razón por la que la comuna pierde estos procesos es que no existe una sentencia firme contra Susana Villarán que confirme el pago de sobornos por parte de las concesionarias de los peajes.

Rafael Vela y Lopez Aliaga - Andina

Con el fin de conocer el avance de las investigaciones en el caso Villarán, el burgomaestre buscó reunirse con el fiscal coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela Barba.

En entrevista con Exitosa, Vela recordó cómo se produjo el contacto con López Aliaga, quien solicitó su número de teléfono a la producción del periodista Nicolás Lúcar.

“(...) Que se dio con posterioridad a ese contacto, porque hubo que hacer la gestión correspondiente a través de la Fiscalía de la Nación, porque el señor López Aliaga, si bien es cierto, en ese momento ya había sido electo alcalde de Lima, todavía no tenía sus credenciales que lo acreditaban como tal”, señaló.

José Domingo Pérez y Alejandro Muñante en la sesión de hoy de la comisión del Congreso.

El fiscal también subrayó la necesidad de que los órganos de justicia emitan un pronunciamiento pronto sobre el caso de Susana Villarán, tema que —dijo— también interesa a López Aliaga. No obstante, expresó su desconcierto frente a los ataques de Renovación Popular contra el Ministerio Público.

“Eso plantea una contradicción evidente con la forma en la que su partido político nos ataca. Porque no hay que soslayar el hecho de que hay una comisión investigadora en el Congreso que la preside el señor Alejandro Muñante, que es parte del partido del señor López Aliaga, y el partido del señor López Aliaga también está incluido en el caso Lava Jato”, agregó.

Pronta sentencia en el caso de Susana Villarán

El fiscal coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela Barba, se pronunció sobre la demora en el proceso judicial contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán. Recordó que la acusación fue presentada en 2022; sin embargo, debido a que no existe un tribunal exclusivo para este caso y el juzgado anticorrupción enfrenta una sobrecarga procesal, el juicio oral recién se iniciará en setiembre de este año.

El fiscal también responsabilizó al Congreso de la República por las reformas legales que modificaron el Código Procesal Penal y permitieron que se pueda impugnar el auto de enjuiciamiento, lo que prolongó aún más los plazos del proceso.

Susana Villarán solicita defensa legal a la Municipalidad de Lima. (Composición Infobae)

Pese a ello, Vela expresó su confianza en que el Poder Judicial respaldará el trabajo del Ministerio Público y emitirá una sentencia condenatoria contra la exalcaldesa.

“Nosotros creemos que tenemos un caso sólido, que se ha presentado con evidencia construida sobre la base de información, en principio de la propia colaboración eficaz de la empresa Odebrecht, también de la empresa OAS, de sus exejecutivos. En fin, tenemos una cantidad de información consolidada a través incluso de mecanismos de entrega de información, de la colaboración eficaz de otros personajes que todavía mantienen reserva de identidad”, señaló.