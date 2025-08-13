Rafael López Aliaga exige vetar a Ricardo Morán y Yo Soy por no dejar que participante agradezca a Dios: “Lo repudiamos”

Fuente: Municipalidad Metropolitana de Lima

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, pidió este martes un veto contra el programa ‘Yo Soy’ y su jurado Ricardo Morán, luego de que un participante no pudiera expresar su agradecimiento a Dios durante la emisión de un episodio.

En un acto oficial transmitido por las redes sociales de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), el burgomaestre condenó la actitud del actor y la falta de “intervención” del canal Latina, al señalar que estos actos representan “discriminación, intolerancia y odio”.

“Quiero aprovechar para desagraviar a un peruano que ha ido a un canal de TV y que participa de buena fe en un programa de canto (...) Querido Percy Jesús Palacios Chonce, mi desagravio como alcalde de Lima contra este discurso de odio del señor Morán. No sé qué hace el directorio de Latina (...) permitiendo estos actos, más en horario de la familia. Eso como alcalde de Lima lo repudiamos”, señaló.

Morán, productor, activista por los derechos LGBTI y ateo declarado, cuestionó al participante que en su presentación expresó: “En primer lugar, (quiero) agradecer a Dios”. El jurado respondió con ironía: “¿En primer lugar, agradecer a Dios es completo? ¿O cuál es el apellido?”.

El concursante intentó continuar: “Yo quiero agradecer a Dios”, aunque el jurado insistió: “Dinos tu nombre.” El participante replicó: “En esta oportunidad...”, a lo que Morán respondió: “En esta oportunidad... ¿y cuál es tu apellido?”, hasta que finalmente el joven reveló su nombre.

“Respetamos la libertad de expresión, pero eso no puede ser chancar a una persona humilde que lo que hace es mostrar sus sentimientos, agradece a Dios. Es lo más simple. Un aplauso para Percy, que sufre discursos de odio, intolerancia”, continuó López Aliaga.

“Le pido al canal que tome acciones, como alcalde de Lima se lo pido, no puede estar maltratando a la gente con algo tan simple, que el señor no mezcle sus creencias o no creencias con el sentimiento de todo un pueblo, en Perú más del 95% somos creyentes en Dios, y ese señor refleja el sentimiento de una nación. Ojalá no lo tomen como meme, sino como un reclamo formal”, siguió.

Esta no es la primera vez que López Aliaga se pronuncia sobre controversias en programas emitidos por la televisora. Anteriormente, defendió al chef Giacomo Boccio, exjurado de ‘El Gran Chef Famosos’, quien se identifica como “profamilia” y ha emitido declaraciones críticas hacia los derechos de la comunidad LGBTI.

Para el burgomaestre, Boccio fue “despedido por los cobardes accionistas y directivos (...) por ser coherente con su vida y su pensamiento”.

Perfil

El líder del partido Renovación Popular es miembro del Opus Dei, se describe como “socialcristiano” y ha declarado públicamente ser célibe, usar el cilicio y estar enamorado de la Virgen María.

También rechaza el matrimonio igualitario y la unión civil, y durante su gestión ha impuesto restricciones a la Marcha del Orgullo y calificó de “insulto” un afiche que mostraba a Santa Rosa de Lima con los colores del arcoíris. De igual modo, se opone al derecho al aborto, incluso en casos de violación o cuando la vida de la madre corre peligro.