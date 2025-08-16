‘Al Fondo Hay Sitio’ anuncia capítulo con transmisión en vivo: “Es un desafío y hay nervios”, confesó Erick Elera

Al Fondo Hay Sitio presentará un capítulo con escena en vivo. América TV

La serie más exitosa y longeva de la televisión peruana, Al Fondo Hay Sitio, se prepara para sorprender una vez más a su audiencia con una propuesta inédita en la ficción nacional. Este lunes 18 de agosto, inmediatamente después de “Esto es Guerra”, la producción presentará un capítulo especial que incluirá una escena completamente en vivo y en tiempo real desde una locación no revelada de Lima. Este evento marca un hito para la industria, pues es la primera vez que una ficción nacional asume el reto de transmitir una secuencia en directo, sin edición, tal como ocurre en los grandes estudios internacionales.

Con más de 12 años de éxito ininterrumpido, Al Fondo Hay Sitio se ha convertido en un reflejo y una celebración de la sociedad peruana, situado en las primeras posiciones de sintonía desde su estreno en América Televisión. A lo largo de sus temporadas, la serie creada por Gigio Aranda y producida por Estela Redhead, ha conquistado a millones de televidentes, representando con humor, drama y mucho costumbrismo las historias cruzadas de tres grandes familias: los Gonzáles, los Maldini y los Montalbán.

El lunes, la producción irá más allá de su acostumbrada narrativa. Según explicó Estela Redhead, productora general de la serie, la decisión de realizar una escena en vivo obedece al interés de todo el equipo por desafiarse constantemente e innovar para mantener el vínculo con la audiencia.

“Siempre me sorprendo por la gran capacidad y compromiso del elenco y de todo el equipo que forma parte de Al Fondo Hay Sitio. Nos gusta innovar, desafiarnos constantemente y pensar siempre en los televidentes que nos acompañan noche a noche en sus hogares. Es una verdadera locura, estamos saliendo de nuestra zona de confort para, una vez más, demostrar la enorme capacidad del equipo para asumir y lograr grandes retos”, sostuvo Redhead.

La productora señaló la complejidad técnica detrás de este capítulo. “Por primera vez en el país, realizaremos una escena en vivo, sin edición, directamente desde la locación a las pantallas. Imagínate a los Gonzáles, los Maldini o los Montalbán actuando en tiempo real. Lograr esto requiere un despliegue técnico y humano enorme: cámaras móviles, equipos de transmisión en directo, ensayos, coordinación milimétrica con actores y técnicos, gestión de locaciones, permisos… todo para ofrecer una experiencia única que realmente sorprenda al televidente”.

El respaldo de América Multimedia y del equipo creativo fue determinante para la concreción del proyecto. Redhead recalcó el papel fundamental de Gigio Aranda, director general y guionista, cuya visión y creatividad han sido claves en el éxito de la serie. “Agradezco profundamente a América Multimedia por apoyar estas ideas arriesgadas y, sobre todo, a Gigio Aranda, nuestro director general y guionista, junto a su equipo creativo. Su visión y creatividad hacen posible lo que parecía imposible. Esta escena en vivo es fruto de ese espíritu innovador que siempre nos ha caracterizado”.

Erick Elera confiesa que es un desafío para su carrera

La emoción y expectativa también alcanzan al elenco, donde actores como Erick Elera, intérprete de Joel Gonzáles, se pronunciaron sobre el reto de salir en vivo. “Estoy feliz de seguir siendo parte de esta gran familia y de asumir un reto tan emocionante. Nunca en mi carrera había hecho una escena en vivo. Obviamente hay nervios, pero también mucha energía. Somos un equipo muy profesional y lo vamos a sacar adelante”, afirmó Elera. Aseguró que el desafío implica un grado de complicidad absoluta entre técnicos y actores para que la escena en vivo se acople con el resto del capítulo pregrabado. “Esto es un desafío para todos: actores, técnicos, producción. La escena tiene que empalmar perfectamente con las demás del capítulo. Requiere mucha coordinación y precisión, pero eso lo hace aún más interesante”.

El capítulo especial se emitirá este lunes 18 de agosto después de “Esto es Guerra”, solo por América Televisión.

