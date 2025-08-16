Martín Vizcarra en prisión preventiva: Juez Chávez Tamariz notifica su resolución y defensa ya puede apelar

Juez Chávez Tamariz consideró que existe peligro de fuga sobre el expresidente. Foto: composición/Reuters/Andina

La defensa del expresidente Martín Vizcarra fue notificada formalmente con la decisión del juez Jorge Chávez Tamariz, del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, de dictarle 5 meses de prisión preventiva por los presuntos sobornos a cambio de las obras Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua cuando era gobernador regional de Moquegua.

Como se recuerda, el último miércoles 13 de agosto, el magistrado aceptó el pedido del fiscal provincial Germán Juárez, del Equipo Especial Lava Jato, y dispuso que Vizcarra esté recluido en un penal hasta enero de 2026 mientras espera la sentencia del caso Lomas de Ilo donde se pide 15 años de prisión.

El exmandatario acudió a la audiencia, por lo que fue detenido inmediatamente después de que el juez Chávez Tamariz dio a conocer su fallo. Pasó la noche en la carceleta y al día siguiente, el jueves 14 de agosto, fue trasladado al penal Barbadillo tal como lo dispuso el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

Con la notificación formal, la defensa de Vizcarra ya puede presentar el recurso de apelación contra la prisión preventiva, a fin de que una Sala Penal de Apelaciones Nacional revoque o, de ser el caso, confirme la medida.

Resolución del juez Chávez Tamariz.

Denuncia

La apelación no sería la única acción legal que emprendería la defensa del expresidente Martín Vizcarra. En diálogo con Exitosa, el abogado Erwin Siccha indicó que vienen evaluando denunciar penalmente al juez Jorge Chávez Tamariz por presunto prevaricato.

“(El juez) Indica que el Ministerio Público sí ha cuestionado el arraigo familiar, cuando eso nunca ha sucedido. Y no se puede ser tan ligero de afirmar argumentos para privar a una persona de su libertad y asumirlo como ciertos, vulnerando todo tipo de garantías, porque por eso no fue materia de cuestionamiento”, dijo la defensa de Vizcarra.

En su resolución, el magistrado aseveró que el expresidente no tiene arraigo familiar porque sus hijos mayores son independientes y su único hijo menor vive con su madre en Moquegua mientras que él tiene domicilio en Lima. “No encuentro un mínimo de vinculación o sustentación con ese núcleo familiar”, dijo.

Este argumento del juez ha sido cuestionado por la defensa de Martín Vizcarra.

Defensa de Martín Vizcarra apunta al juez Chávez Tamariz y denuncia trabas: “Quieren impedir que apelemos”

Demora

El abogado Erwin Siccha también denunció que, hasta el jueves 14 de agosto, el juez Jorge Chávez Tamariz aún no notificaba la resolución a pesar de que se comprometió a hacerlo el mismo día que dictó la prisión preventiva.

“Están restringiendo el derecho de defensa del señor Martín Vizcarra, porque ni siquiera nos notifican cuando ayer aproximadamente a las 17:00 de la tarde, el juez dijo: ‘Voy a proceder a notificar a más tardar en una hora’. Entonces, ¿por qué no nos notifican? ¿Qué es lo que está sucediendo? Que quieren impedir que nosotros apelemos y que el señor Martín Vizcarra siga estando preso por mucho más tiempo", protestó el abogado.

Mientras tanto, la defensa de Martín Vizcarra sumó un nuevo revés: el juez de investigación preparatoria nacional Víctor Alcocer rechazó archivar la acusación por colusión simple por los mismos hechos del caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.