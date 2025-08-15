Perú Primero mantiene su apuesta por Vizcarra a pesar de prisión preventiva: “Sería desleal”

Martín Vizcarra, expresidente del Perú, enfrenta prisión preventiva mientras su partido insiste en su candidatura. X: Canal N

La bancada política Perú Primero reafirmó su respaldo a Martín Vizcarra como candidato presidencial, a pesar de la prisión preventiva que enfrenta. Su secretario general, César Figueredo, insistió en que no se han planificado reemplazos ni escenarios alternativos y que la prioridad del partido es garantizar que Vizcarra recupere sus derechos políticos.

Figueredo enfatizó que cualquier especulación sobre sucesores o contingencias sería desleal, tanto para Vizcarra como para su entorno familiar. La declaración se dio en el marco de una entrevista transmitida por Canal N, donde también subrayó que la estrategia de Perú Primero se centra en la situación legal del expresidente y no en suplantaciones.

Apoyo firme a Vizcarra

Según César Figueredo, la organización política sigue comprometida con la postulación de Martín Vizcarra, aunque enfrenta un proceso judicial complicado. “Nuestro plan es Martín Vizcarra. No hemos previsto ninguna alternativa”, sostuvo en Canal N, descartando escenarios hipotéticos sobre quién podría reemplazarlo en caso de impedimentos.

Martín Vizcarra continúa haciendo campaña política con su partido Perú Primero pese a las inhabilitaciones en su contra. Foto: Facebook Perú Primero

El dirigente explicó que la prioridad del partido es que las inhabilitaciones que afectan a Vizcarra se reviertan, lo que le permitiría participar en los comicios de manera legal y sin restricciones. Este enfoque se mantiene incluso ante la incertidumbre generada por la situación judicial del exmandatario.

Escenarios alternativos no considerados

Figueredo calificó como inapropiado y desleal anticipar posibles reemplazos o escenarios alternativos mientras Vizcarra atraviesa momentos difíciles. “Ponerse a hablar de quién lo va a reemplazar cuando él está en una circunstancia tan complicada sería absolutamente desleal”, dijo, subrayando la importancia de priorizar la defensa del expresidente y su familia.

El secretario general indicó que Perú Primero nunca ha analizado ni discutido planes B, y que concentrarse en la recuperación de los derechos políticos de Vizcarra es la tarea inmediata del partido. Esta postura reafirma la unidad del grupo político alrededor del expresidente.

La postulación y los cargos de acompañamiento

Campaña política del expresidente por Perú Primero. | Martín Vizcarra / Facebook

En la entrevista, Figueredo recordó que pensar en la postulación de Vizcarra implica considerar la eventualidad de cargos de reemplazo, como vicepresidencias. Sin embargo, reiteró que Perú Primero no ha explorado estas alternativas. “No es una opción en la que nos hayamos puesto”, sostuvo, dejando claro que el enfoque está en asegurar que Vizcarra pueda participar en las elecciones.

El dirigente insistió en que especular sobre reemplazos implicaría anticipar problemas que aún no existen, desviando la atención del objetivo central: la habilitación política del expresidente.

Estrategia del partido

Perú Primero se concentra en garantizar que Vizcarra recupere la posibilidad de postular y en mantener la cohesión interna frente a la situación judicial. Figueredo reiteró que cualquier discusión sobre sucesores o escenarios hipotéticos es prematura y podría ser interpretada como una falta de lealtad hacia el expresidente.

El partido se mantiene firme en su postura, enfocando sus esfuerzos en la defensa legal de Vizcarra y en la comunicación de su apoyo público, tal como se reflejó en la entrevista de Canal N.