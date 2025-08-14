Filtran las primeras imágenes de Martín Vizcarra detenido: expresidente luce cabizbajo y preocupado tras orden de prisión preventiva

Imágenes exclusivas muestran a Martín Vizcarra pensativo y preocupado en detención

El Poder Judicial dictó cinco meses de prisión preventiva contra el expresidente Martín Vizcarra, en el marco de las investigaciones por presuntos sobornos en los proyectos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua. Mientras escuchaba la decisión del juez Jorge Luis Chávez Tamariz, el exmandatario solo asentía en silencio.

Lejos de la prensa en la sala de audiencias, Vizcarra por fin dejó ver el impacto de la resolución judicial. En las imágenes captadas por una cámara de seguridad de la habitación donde esperaba su traslado, se le observa pensativo e intranquilo, caminando de un lado a otro con la cabeza inclinada hacia abajo.

Imágenes exclusivas muestran a Martín Vizcarra pensativo y preocupado en detención. Foto: captura Canal N

Otro video muestra el momento en que es escoltado por agentes hasta una habitación en la sede del Poder Judicial, donde pasará la noche. Vizcarra se acomoda el saco y saluda a los efectivos que lo acompañan. Luego, se sienta en una de las sillas y permanece en silencio.

Vizcarra pasó la noche en una carceleta en La Victoria. Allí recibió la visita de su hermano, Mario Vizcarra, quien le llevó lo necesario para su primera noche en detención.

Al ser abordado por la prensa, Mario Vizcarra cuestionó la decisión judicial y denunció una persecución contra el exmandatario. “Es un tema doloroso que como hermano nos cala muy hondo, pero al mismo tiempo nos va a demostrar que como familia estamos unidos. La familia no la conformamos los consanguíneos. La familia son todas las decenas de personas y millones que, a nivel nacional, nos dan su respaldo a través de las redes sociales”, expresó.

Rostro serio y mirada baja: así fue captado Martín Vizcarra en sus primeras horas detenido. Foto: captura ATV

Se prevé que en las próximas horas Martín Vizcarra sea trasladado al penal de Barbadillo, donde cumplirá la medida restrictiva mientras dure el proceso judicial.

Defensa de Vizcarra cuestiona al juez Chávez Tamariz

La orden de prisión preventiva contra Martín Vizcarra generó sorpresa y desconcierto entre sus seguidores, que entre lágrimas recibieron la decisión a las afueras de la sala de audiencias. No obstante, todo indica que el expresidente y su equipo legal ya conocían de antemano el fallo que dictaría el Poder Judicial.

Fiel a su estilo, Vizcarra publicó un video en su cuenta de TikTok en el que reveló que había sido advertido de que el juez Jorge Chávez Tamariz ya tenía una decisión tomada y había acudido a la audiencia con la resolución redactada.

Hermano de Martín Vizcarra llega hasta la carceleta del Poder Judicial | Canal N

En la grabación, el exmandatario aseguró que sabía de la medida desde dos días antes, pues existía un documento firmado que la confirmaba. “Esto ya no se trata de justicia, se trata de política”, afirmó, denunciando la existencia de un “pacto mafioso que está gobernando el Perú desde las sombras y está copando todas las instituciones y poderes del Estado”.

En esa misma línea, su abogado, Erwin Siccha, adelantó que apelará la decisión del juez Chávez Tamariz, a la que calificó como “arbitraria”.

Martín Vizcarra pasará la noche en la carceleta del Poder Judicial | Canal N

“Nos acabamos de enterar que el juez que ha estado a cargo de esta prisión preventiva es esposo de una fiscal que es miembro del Equipo Lava Jato. Vaya conflicto de interés. Nosotros considerábamos que podría existir, por lo menos, una cuestión de imparcialidad del magistrado; sin embargo, la resolución ha estado previamente redactada a esta audiencia”, declaró.