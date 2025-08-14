Perú

Filtran las primeras imágenes de Martín Vizcarra detenido: expresidente luce cabizbajo y preocupado tras orden de prisión preventiva

El juez Chávez Tamariz dictó cinco meses de prisión preventiva contra el expresidente al considerar que existe peligro de fuga y falta de arraigo laboral

Mariana Quilca Catacora

Por Mariana Quilca Catacora

Guardar
Imágenes exclusivas muestran a Martín Vizcarra pensativo y preocupado en detención

El Poder Judicial dictó cinco meses de prisión preventiva contra el expresidente Martín Vizcarra, en el marco de las investigaciones por presuntos sobornos en los proyectos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua. Mientras escuchaba la decisión del juez Jorge Luis Chávez Tamariz, el exmandatario solo asentía en silencio.

Lejos de la prensa en la sala de audiencias, Vizcarra por fin dejó ver el impacto de la resolución judicial. En las imágenes captadas por una cámara de seguridad de la habitación donde esperaba su traslado, se le observa pensativo e intranquilo, caminando de un lado a otro con la cabeza inclinada hacia abajo.

Imágenes exclusivas muestran a Martín
Imágenes exclusivas muestran a Martín Vizcarra pensativo y preocupado en detención. Foto: captura Canal N

Otro video muestra el momento en que es escoltado por agentes hasta una habitación en la sede del Poder Judicial, donde pasará la noche. Vizcarra se acomoda el saco y saluda a los efectivos que lo acompañan. Luego, se sienta en una de las sillas y permanece en silencio.

Vizcarra pasó la noche en una carceleta en La Victoria. Allí recibió la visita de su hermano, Mario Vizcarra, quien le llevó lo necesario para su primera noche en detención.

Al ser abordado por la prensa, Mario Vizcarra cuestionó la decisión judicial y denunció una persecución contra el exmandatario. “Es un tema doloroso que como hermano nos cala muy hondo, pero al mismo tiempo nos va a demostrar que como familia estamos unidos. La familia no la conformamos los consanguíneos. La familia son todas las decenas de personas y millones que, a nivel nacional, nos dan su respaldo a través de las redes sociales”, expresó.
Rostro serio y mirada baja:
Rostro serio y mirada baja: así fue captado Martín Vizcarra en sus primeras horas detenido. Foto: captura ATV

Se prevé que en las próximas horas Martín Vizcarra sea trasladado al penal de Barbadillo, donde cumplirá la medida restrictiva mientras dure el proceso judicial.

Defensa de Vizcarra cuestiona al juez Chávez Tamariz

La orden de prisión preventiva contra Martín Vizcarra generó sorpresa y desconcierto entre sus seguidores, que entre lágrimas recibieron la decisión a las afueras de la sala de audiencias. No obstante, todo indica que el expresidente y su equipo legal ya conocían de antemano el fallo que dictaría el Poder Judicial.

Fiel a su estilo, Vizcarra publicó un video en su cuenta de TikTok en el que reveló que había sido advertido de que el juez Jorge Chávez Tamariz ya tenía una decisión tomada y había acudido a la audiencia con la resolución redactada.

Hermano de Martín Vizcarra llega hasta la carceleta del Poder Judicial | Canal N

En la grabación, el exmandatario aseguró que sabía de la medida desde dos días antes, pues existía un documento firmado que la confirmaba. “Esto ya no se trata de justicia, se trata de política”, afirmó, denunciando la existencia de un “pacto mafioso que está gobernando el Perú desde las sombras y está copando todas las instituciones y poderes del Estado”.

En esa misma línea, su abogado, Erwin Siccha, adelantó que apelará la decisión del juez Chávez Tamariz, a la que calificó como “arbitraria”.

Martín Vizcarra pasará la noche en la carceleta del Poder Judicial | Canal N

“Nos acabamos de enterar que el juez que ha estado a cargo de esta prisión preventiva es esposo de una fiscal que es miembro del Equipo Lava Jato. Vaya conflicto de interés. Nosotros considerábamos que podría existir, por lo menos, una cuestión de imparcialidad del magistrado; sin embargo, la resolución ha estado previamente redactada a esta audiencia”, declaró.

Temas Relacionados

Martín VizcarraPoder JudicialLomas de IloBarbadilloprisión preventivaJorge Chávez Tamarizperu-politica

Últimas Noticias

Cristian Castro en Perú: fecha, hora, venta de entradas y todos los detalles de su esperado concierto

El cantante mexicano presentará un repertorio con sus grandes baladas este año, como parte de una gira que agota entradas en Sudamérica. Conoce todos los detalles de su show

Cristian Castro en Perú: fecha,

Fans de Cristian Castro en Perú exigen que el concierto se realice en el Estadio Nacional o San Marcos: “Ofende que sea en Costa 21″

El anuncio de la presentación en Costa 21 generó reclamos inmediatos entre los fanáticos, quienes consideran que la trayectoria del artista justifica un concierto en recintos de mayor capacidad y prestigio en la capital peruana.

Fans de Cristian Castro en

Alexandra Hörler confiesa que tuvo problemas con su esposo por relación con Antonio Pavón: “No lo podía creer”

La conductora contó que la participación de Pavón en El Valor de la Verdad revivió problemas con su esposo. La periodista fue bastante clara al alegar que tanto ella como su pareja deben aceptar su pasado como parte de la relación.

Alexandra Hörler confiesa que tuvo

Magaly Medina encaró en vivo a Armonía 10 por no pagar indemnización a viuda de Paul Flores: “Es un deber moral”

La conductora de televisión se mostró incómoda por la ausencia de integrantes en el set, tras la denuncia de Carolina Jaramillo contra la agrupación

Magaly Medina encaró en vivo

Clima en Arequipa: Senamhi advierte descenso brusco de temperaturas nocturnas para este 14 de agosto

Localidades de sierra y altiplano vivirán mínimas bajo cero y riesgo de heladas; las autoridades instan a consultar actualizaciones diarias para planificar actividades agrícolas y de transporte

Clima en Arequipa: Senamhi advierte
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cuál es el virus que

Cuál es el virus que explica el fenómeno de los conejos con tentáculos raros en Estados Unidos

Diego Valenzuela: “Al kirchnerismo no se le cae una idea, está quemando los últimos cartuchos para bloquear el programa económico“

El Ford Mustang de calle más potente de la historia ya se vende en la Argentina: cuánto cuesta

Un conflicto de Hugo Moyano con su segundo en la Federación de Camioneros suma tensión antes de que se renueven las autoridades del gremio

José Luis Espert será el primer candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires

INFOBAE AMÉRICA
EEUU reaccionó a la confiscación

EEUU reaccionó a la confiscación de otro colegio religioso en Nicaragua: “La perversidad de la dictadura Murillo-Ortega no tiene límites”

El estado mental que transforma tareas cotidianas en experiencias de euforia y motivación

El regreso de Andrew Lloyd Webber a Broadway, marcado por una polémica administrativa

Las grietas de la economía de guerra impulsada por Vladimir Putin

La denuncia de un influencer sacude a Brasil y empuja al Congreso a proponer leyes para proteger a los niños y adolescentes de los riesgos en línea

TELESHOW
Evangelina Anderson confirmó su separación

Evangelina Anderson confirmó su separación de Martín Demichelis: “Estamos tratando de salir adelante”

La emotiva despedida de Marley a su hijo Mirko en China: “¡Muy difícil separarse!"

El mensaje de Evangelina Anderson en medio de los rumores de separación de Martín Demichelis

La llamativa decisión de Luck Ra con un participante de La Voz Argentina: “¡Te volvió a robar!”

La reflexión de Julieta Prandi después de la histórica condena a su exmarido: “Soy la dueña del viento”