Martín Vizcarra sufre nuevo revés: PJ rechaza archivar segunda acusación por presuntas coimas en Moquegua

El Poder Judicial rechazó archivar la acusación contra el expresidente Martín Vizcarra, quien hoy cumple cinco meses de prisión preventiva en el Penal Barbadillo, por el delito de colusión simple. Esto en el caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua, en el que enfrenta un juicio oral, pero por el delito de cohecho pasivo propio.

El abogado de Vizcarra, Erwin Siccha, había formulado una excepción de improcedencia de acción cuestionando que no se le podría atribuir el delito de colusión simple por cuanto no suscribió los contratos con Obrainsa e ICCGSA cuando era gobernador regional de Moquegua, sino que fue el gerente general.

No obstante, el juez Víctor Alcocer rechazó el recurso argumentando que, si bien es cierto que el exmandatario no habría firmado los contratos, sí estaba en la facultad de desaprobar los otorgamientos de la buena pro, que al final no lo hizo. Según la acusación del fiscal Germán Juárez, no lo hizo porque previamente habría concertado clandestinamente con Edgard Tejada y José Manuel Hernández Calderón, hoy colaboradores eficaces, para que los consorcios obtengas las adjudicaciones.

“Por tanto, no resulta válido el cuestionamiento de que el hecho que se le atribuye no es típico o no se encuadra en el tipo penal. El Juzgado considera que los hechos imputados por la Fiscalía se encuentran subsumidos en la norma sustantiva que es materia de encausamiento y debe proseguirse para determinar la responsabilidad o no del acusado”, dijo el magistrado en la audiencia de hoy viernes 15 de agosto.

Rostro serio y mirada baja: así fue captado Martín Vizcarra en sus primeras horas detenido. - Infobae Perú

Este es el segundo recurso con el que la defensa de Martín Vizcarra ha intentado archivar la acusación por colusión. El primero fue un pedido para que se declare prescrito el delito; sin embargo, este también fue desestimado por el magistrado Víctor Alcocer al considerar que el plazo de prescripción debe duplicarse por tratarse de un delito contra la administración pública.

La defensa del exmandatario anunció que apelará la decisión para que una Sala Penal de Apelaciones Nacional revise su caso. La Fiscalía se mostró conforme con la decisión.

El control de acusación se reanudará el lunes 25 de agosto a las 4:30 de la tarde. Según indicó el juez, falta que el abogado Erwin Siccha sustente una excepción más con la que se busca el archivo del proceso. En caso esta se desestime se podría hablar preliminarmente de que Martín Vizcarra iría a un segundo juicio oral por el caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.

El juez Víctor Alcocer determinará si Martín Vizcarra irá a un segundo juicio oral por este caso. (Foto: Infobae Perú/Agencia Andina)

El caso

Según la acusación del Equipo Especial Lava Jato, Martín Vizcarra, en su condición de presidente regional de Moquegua, habría concertado con los consorcios Obrainsa e ICCGSA para otorgar la adjudicación de los proyectos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua, respectivamente. Esto presuntamente a cambio de que se le entreguen 2,3 millones de soles como sobornos.

La acusación se sustenta en declaraciones de colaboradores eficaces que aseguran haber concertado y entregado el dinero a Vizcarra o mediante terceros. Estos ya han declarado en el juicio oral por cohecho y ratificaron sus dichos incriminatorios.