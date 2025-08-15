Videos y fotos del atentado criminal en Trujillo: viviendas destruidas, miedo y desconcierto de vecinos afectados

(YouTube/24 HORAS)

La ciudad de Trujillo amaneció con escenas de destrucción y miedo tras la explosión de un artefacto de gran potencia en la cuadra 8 de la avenida Perú, que dejó múltiples viviendas dañadas y decenas de familias afectadas. El estallido, ocurrido en horas de la madrugada, provocó un estruendo que se escuchó a varios kilómetros a la redonda, generando pánico entre los vecinos, quienes salieron de sus casas en busca de refugio. La onda expansiva no solo destrozó paredes y ventanas, sino que también dejó a su paso una sensación de inseguridad que, según los residentes, se ha intensificado en los últimos meses.

Las primeras investigaciones apuntan a que se trataría de un atentado criminal vinculado a bandas organizadas, en un contexto de creciente violencia en la región La Libertad. Imágenes y videos difundidos en redes sociales muestran fachadas colapsadas, techos destruidos y calles cubiertas de escombros, mientras los damnificados intentan recuperar lo poco que quedó entre los restos. Las autoridades, con la presencia del ministro del Interior en la zona, han desplegado un operativo para reforzar la seguridad y recabar pruebas que permitan identificar a los responsables de este hecho que ha reavivado el temor en la capital liberteña.

Fotos y videos del atentado criminal en Trujillo

Personal de la Policía Nacional resguarda la cuadra 8 de la avenida Perú en Trujillo tras la detonación de un artefacto explosivo que dejó heridos y viviendas afectadas (Capturas YouTube/24 Horas)

En la cuadra 8 de la avenida Perú, epicentro de la explosión, la magnitud del daño es evidente: la vivienda que habría sido el objetivo del atentado presenta paredes colapsadas, techos desprendidos y restos de material esparcidos hasta varios metros de distancia. La fachada ha quedado irreconocible, con muros derrumbados que dejan al descubierto los ambientes interiores y una gran cantidad de escombros bloqueando parte de la pista y la vereda.

Momentos de terror en Trujillo tras atentado con explosivos | Facebook

En el video se observa a efectivos policiales desplazando a los vecinos y curiosos que se habían acercado a la zona de la explosión, con el fin de despejar el área y permitir el trabajo de las autoridades. Entre los escombros y restos de material de construcción, los agentes ordenan el retiro de las personas para evitar riesgos, ya que el lugar presenta estructuras inestables y peligro de derrumbe.

Restos del inmueble de tres pisos destruido por la fuerte detonación que afectó a decenas de viviendas cercanas en la avenida Perú (Difusión)

Viviendas cercanas al lugar de la explosión presentan estructuras seriamente dañadas, con paredes abiertas que dejan a la vista los interiores y techos parcialmente desprendidos. Durante la madrugada, la zona quedó sin energía eléctrica, lo que incrementó la preocupación de los vecinos; sin embargo, el servicio ya fue restablecido, según reportó el medio trujillano Sol TV. Este hecho se enmarca en un contexto de alta inseguridad en La Libertad, que en 2024 registró 2.51 denuncias de extorsión por cada 1.000 habitantes y una tasa de homicidios cercana a 13 por cada 100.000, cifras que superan ampliamente el promedio nacional, de acuerdo con el Observatorio del Crimen y la Violencia.

'Los Pepes' se atribuyen atentado con explosivos en Trujillo | Facebook

La banda criminal “Los Pepes” se atribuye la autoría del atentado ocurrido en la cuadra 8 de la avenida Perú mediante un mensaje de corte extorsivo dirigido directamente a Sergio Bolaños, supuesto exintegrante de “Los Pulpos” que estaría colaborando con la Policía Nacional. En el video, se escucha una amenaza en la que advierten que continuarán con actos violentos si no se detiene dicha cooperación con las autoridades. La grabación, difundida en redes sociales y medios locales, ha incrementado la preocupación de la población y reforzado la hipótesis de que la explosión formaría parte de una escalada de violencia ligada a disputas entre organizaciones delictivas en Trujillo.

Familias vivieron momentos de terror tras ataque con explosivos en Trujillo | Facebook

Durante las labores de remoción de escombros tras la explosión en la cuadra 8 de la avenida Perú, la Unidad de Rescate de la PNP halló a un perrito atrapado entre los restos de una vivienda. En el video se aprecia cómo los agentes logran sacarlo con cuidado, en medio del trabajo para asegurar la zona y asistir a los damnificados.

(Noticias Trujillo/Facebook)

En la imagen se observa un mensaje escrito que se atribuye la explosión en la cuadra 8 de la avenida Perú a la banda criminal “Los Pepes Porvenir”, dirigiendo una amenaza explícita contra Sergio Bolaños, supuesto exintegrante de “Los Pulpos” que estaría colaborando con la Policía Nacional. El contenido del escrito contiene advertencias claras y presagia nuevas acciones violentas si Bolaños no desiste de cooperar con las autoridades.

Bomberos y personal de Serenazgo atienden a heridos en el lugar del atentado con dinamita ocurrido en una zona residencial de Trujillo (Capturas YouTube/24 Horas)

La noche del atentado, unidades médicas llegaron hasta la cuadra 8 de la avenida Perú para brindar atención a los heridos y trasladar a los más graves a centros de salud, como parte del operativo de emergencia activado tras la explosión.

"Huele a pólvora toda la avenida Perú" tras atentado con dinamita en Trujillo | Facrbook

En la transmisión en vivo de un ciudadano, se relata que la explosión en la cuadra 8 de la avenida Perú ocurrió alrededor de las 10:15 de la noche. Según su testimonio, minutos después del estallido, un fuerte olor a pólvora impregnaba toda la zona, mientras los vecinos salían de sus viviendas para averiguar lo ocurrido.

Llegada del ministro del Interior a la zona del ataque con explosivos en Trujillo | Facebook

En horas de la mañana se registró la llegada del ministro del Interior, Carlos Malaver, a la cuadra 8 de la avenida Perú, donde recorrió la zona afectada por la explosión. El funcionario inspeccionó el punto exacto donde, según las investigaciones preliminares, habrían sido colocados los explosivos, y conversó con agentes de la Policía Nacional para coordinar acciones frente a este atentado.

Ministro del Interior señala que atentado en Trujillo es por disputa entre mineros ilegales que habían “advertido oportunamente” - Mininter

El titular del sector supervisa de cerca los daños materiales y recibe información de los mandos policiales sobre el avance de las investigaciones para identificar a los responsables del atentado.

Comunicado del Gobierno Regional de La Libertad.

El Gobierno Regional de La Libertad informó que activó el Sistema Regional de Defensa Civil tras la explosión en la avenida Perú, movilizando personal y recursos para atender la emergencia. Señaló que el SAMU asistió a cinco personas heridas, sin reportarse fallecidos, y anunció la realización de un Consejo de Estado Regional junto al ministro del Interior y la PNP para definir acciones inmediatas.

Autos y viviendas afectados por el atentado con dinamita en Trujillo

Autos y viviendas resultaron seriamente dañados tras la explosión, y en el lugar se hallaron entre 15 y 20 cartuchos de dinamita, según las autoridades.