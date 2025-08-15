Perú

Los Pulpos serían responsables de la explosión con dinamita que destruyó vivienda en Trujillo

Un violento episodio sacudió la cuadra 8 de la avenida Perú cuando un artefacto detonó en plena noche, afectando a varias familias y dejando un rastro de destrucción que se sintió a kilómetros de distancia

Agentes de la Policía Nacional aseguran la cuadra 8 de la avenida Perú tras la detonación de un artefacto explosivo en Trujillo (Noticias Trujillo/Facebook)

Trujillo está inmersa en una creciente guerra de bandas, protagonizada por Los Pepes y Los Pulpos, dos organizaciones criminales con estructuras organizadas y métodos violentos para imponer control territorial.

La noche del 14 de agosto de 2025, un potente artefacto explosivo estalló en la cuadra 8 de la avenida Perú en Trujillo, dejando tres personas heridas, daños en más de veinte viviendas y cortes de electricidad en la zona. La onda expansiva fue tan fuerte que se escuchó en urbanizaciones a varios kilómetros, generando pánico entre los vecinos.

De acuerdo a un video publicado en redes sociales, se señala como respondable a la organización criminal Los Pulpos como presunta autora del atentado.

El mensaje intimidatorio de “Los Pepes”

Un video difundido por Los Pepes, dirigido al individuo identificado como “Bolaños”, contiene amenazas explícitas: “un millón de soles vale tu vida ... 48 horas … sigo derramando sangre.” Este mensaje acompañó la presunta explosión con dinamita en una vivienda de la avenida Perú, en la cuadra 8, como método de coerción claro y alarmante.

El móvil del atentado

De acuerdo con investigadores, la explosión estaría relacionada con una disputa por el cobro de cupos a comerciantes locales. La vivienda atacada pertenecería a una persona que habría denunciado públicamente a miembros de la organización. El uso de dinamita —un método de alto impacto— tendría como objetivo enviar un mensaje claro: la negativa a pagar “cuotas” tendría consecuencias fatales.

Restos del inmueble de tres pisos destruido por la fuerte detonación que afectó a decenas de viviendas cercanas en la avenida Perú (Composición Infobae)

La respuesta de las autoridades

Tras la explosión, agentes de la Policía Nacional, personal de Serenazgo y bomberos llegaron al lugar para evacuar a los heridos y asegurar el perímetro. La División de Desactivación de Explosivos (UDEX) inspeccionó la zona para descartar la presencia de más artefactos. El Ministerio Público abrió investigación preliminar por delitos de terrorismo y crimen organizado, y el Ministerio del Interior recordó que mantiene recompensas vigentes por información que lleve a la captura de líderes de Los Pulpos, llegando en algunos casos hasta los 500 mil soles.

¿Quiénes son “Los Pepes”?

Aunque no hay reportes en medios masivos sobre el origen exacto de Los Pepes, se presume que es una facción rival emergente, relacionada con Los Pulpos, motivada por disputas de poder, territorios o control del cobro de extorsiones en Trujillo y zonas aledañas.

Vecinos de la capital liberteña permanecen en la vía pública luego de la explosión atribuida a la banda criminal Los Pepes que generó daños materiales significativos (Capturas YouTube/24 Horas)

El peligroso legado de “Los Pulpos”

Los Pulpos, liderados por la familia Cruz Arce, operan desde los años noventa, expandiéndose incluso a Chile. Se les atribuyen secuestros, extorsiones, asesinatos y aterrorizante violencia, como la mutilación de sus víctimas. Su influencia ha sido tan consolidada que, cuando su fundador fue liberado, expertos y autoridades advirtieron que ello podría intensificar la violencia criminal en Trujillo.

Contexto de inseguridad

Este enfrentamiento se desarrolla en un escenario más amplio de deterioro de la seguridad. Perú atraviesa una grave crisis con alzas sostenidas en extorsión y homicidios; La Libertad es una de las regiones más afectadas, con Trujillo como epicentro. Además, atentados con explosivos como el registrado frente al Ministerio Público en enero de 2025 reflejan un modus operandi cada vez más usado por estas organizaciones.

