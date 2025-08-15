Perú

Oscar D’León confirma su participación en la nueva edición de ‘Una Noche de Salsa’: fecha, lugar y venta de entradas

El festival celebrará su decimocuarta edición el 28 de marzo de 2026 con Oscar de León, Hermanos Moreno y Nino Zegarra, en una noche que reunirá estrellas internacionales y el repertorio clásico del género en Lima.

Oscar D’León llegará a Perú con lo mejor de su repertorio.

El festival Una Noche de Salsa volverá a reunir a figuras emblemáticas del género con su edición número 14, prevista para el sábado 28 de marzo de 2026 en Lima. El evento tendrá como plato principal el regreso del legendario Oscar D’León, junto a la destacada participación de los Hermanos Moreno y Nino Segarra, además de otros exponentes internacionales y locales que completan una cartelera de primer nivel para los aficionados a la música latina. Las entradas ya están disponibles mediante la plataforma Teleticket.

Oscar D’León, conocido como el “Sonero del Mundo”, encabeza la lista de artistas confirmados para la cita salsera. Su trayectoria, que abarca más de cinco décadas, lo ha llevado a presentarse en escenarios de América, Europa y Asia, consolidándose como una de las voces más influyentes de la salsa a nivel internacional. Con éxitos como “Llorarás”“Detalles”“Qué bueno baila usted”“Calculadora” y “Yo quisiera”, el artista venezolano promete un repertorio que recorrerá los grandes momentos de su carrera y que hará vibrar al público desde el inicio hasta el cierre del festival.

Oscar D'León será parte de festival salsero en Lima.

El impacto y la vigencia de Oscar D’León en el género se explican no solo por su potente voz, sino también por su carisma escénico y una capacidad de improvisación que lo distingue. Estos atributos le han valido el reconocimiento dentro y fuera de Latinoamérica, convirtiéndolo en una referencia obligada para varias generaciones de salseros y melómanos.

A su lado, los Hermanos Moreno, una de las orquestas más representativas de la salsa neoyorquina, llegan al festival con un repertorio que incluye clásicos como “Sopa de pichón”“Dale jamón”“Quimbombó” y “Su mamá no quiso”. La agrupación, formada en Nueva York, se consolidó a finales de los años 80 y 90 como referente internacional del ritmo caribeño, reconocidos por su energía en el escenario y la calidad de su propuesta musical. Su presencia en “Una Noche de Salsa 14” reavivará el legado de la salsa dura y asegurará momentos de euforia entre la audiencia.

Oscar D'León junto a una gama de artistas nacionales e internacionales en festival.

Nino Segarra, otra figura central

El cantante puertorriqueño Nino Segarra será otra de las figuras centrales de la velada. Con piezas como “Porque te amo”“Con la música por dentro”“El Maestro”“Solo por ti” y “Loco de amor”, Segarra se ha consolidado como uno de los exponentes más reconocidos de la salsa romántica. Su incorporación a la cartelera refuerza la apuesta del festival por llevar al público una programación diversa dentro del género, integrando tanto la tradición como las nuevas tendencias salseras.

A estas estrellas se suma la presencia ya confirmada de agrupaciones y orquestas internacionales de renombre, entre ellas El Gran Combo de Puerto Rico, Grupo NicheLa Sonora PonceñaWillie Rosario y OrquestaAdolescentes Orquesta y David Pabón. El festival prevé, además, el anuncio de otros invitados internacionales y nacionales en las próximas semanas, con el objetivo de construir una experiencia única para los miles de asistentes que cada año se congregan en torno a “Una Noche de Salsa”.

El Gran Combo de Puerto Rico.

El evento, que se ha posicionado como uno de los festivales salseros más importantes de la región, ha logrado consolidar un espacio de encuentro entre fanáticos, músicos y promotores, atrayendo a públicos de diversos países. La cita del próximo 28 de marzo de 2026 busca reafirmar este reconocimiento, sumando nuevas emociones y sorpresas a través del baile y el canto en vivo.

Las entradas ya se encuentran disponibles en la web de Teleticket. Distintos sectores y precios ofrecen alternativas al alcance de todos los aficionados al género, quienes podrán asegurar desde ya su ingreso a una de las noches más esperadas en la agenda de música latina del año. Los organizadores recomiendan asegurar su localidad con anticipación ante la alta demanda que habitualmente caracteriza cada edición.

Foto: Instagram @oscardleon
Foto: Instagram @oscardleon

