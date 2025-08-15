Nelly Rossinelli confunde a Carlos Alcántara con Carlos Carlín durante su participación en ‘Yo soy’

Nelly Rossinelli confunde a Carlos Alcántara con Carlos Carlín. Latina

La influencer gastronómica Nelly Rossinelli protagonizó un momento de confusión al llamar “Carlín” a Carlos Alcántara durante su participación en el ‘casting’ del programa ‘Yo soy’. El episodio se desarrolló durante la reciente emisión del espacio televisivo y se viralizó en redes por el intercambio entre los integrantes del jurado y la invitada especial.

Rossinelli acudió al set de Latina como parte de la promoción de su nuevo programa ‘¿Cuál es tu pedido?’. Durante su ingreso, la exjurado de ‘El Gran Chef Famosos’ saludó efusivamente a Jely Reátegui y Ricardo Morán, con quienes compartió pantalla en el reality de cocina. Al momento de dirigirse a Carlos Alcántara, cometió la equivocación de llamarlo “Carlín”, confundiendo al conocido actor con su antiguo compañero en ‘Pataclaun’, Carlos Carlín.

La respuesta de Alcántara no tardó. “Qué, Jely, ¿Asa va a ser? Me dice Carlín ¿y tú la saludas?”, exclamó en tono de broma, generando risas entre los presentes y restando gravedad al error. El incómodo momento fue transmitido como parte de los bloques de risas y ‘bloopers’ del programa.

Carlos Alcántara en Yo Soy.

Rossinelli reconoció de inmediato la confusión. Explicó ante cámaras que el error se debió a los nervios de su participación: “La confusión se dio producto de los nervios del momento”, declaró visiblemente apenada en el set.

Pese al desconcierto, Carlos Alcántara abordó el incidente con humor y continuó interactuando con la invitada. En un gesto jocoso, el actor apeló a la comedia llamando a Rossinelli “Teresa Ocampo”, nombre de una reconocida figura de la gastronomía peruana, y de ese modo equilibró el ambiente del estudio.

El ‘casting’ de Rossinelli continuó sin obstrucciones y dio paso a su imitación de Maricarmen Marín. La influencer interpretó “Agua de veneno”, tema popularizado por la cantante durante su etapa en Agua Bella. En la tarima, contó con la compañía de Franco Cabrera y Diana Sánchez, ambos exconcursantes de ‘El Gran Chef Famosos’.

El desenlace del “casting” mostró el carácter lúdico del programa. Ricardo Morán no dudó en manifestar que la especialidad de Rossinelli es la gastronomía. Directamente le dijo: “No cantas como cocinas”. Únicamente Jely Reátegui otorgó un voto afirmativo para que la invitada pudiera participar en una ronda adicional, aunque con la aclaración de que lo haría en el ámbito culinario.

¿Cuándo se estrena el programa de Nelly Rossinelli?

La conductora e influencer gastronómica Nelly Rossinelli debutará con su nuevo programa “¿Cuál es tu pedido?” este lunes 25 de agosto por Latina. La producción propone un espacio para la cocina creativa y la convivencia entre figuras del entretenimiento. Cada edición contará con la participación de un invitado famoso, quien planteará un pedido especial o “antojito” que deberá cumplirse junto a otro artista invitado, bajo la presión del tiempo y en medio de juegos, anécdotas y conversaciones entre fogones.

Según explicó Rossinelli en declaraciones difundidas por Latina, el formato se enfocará en la recreación de recetas que evocan recuerdos familiares y momentos importantes en la vida de los participantes. “Estoy muy emocionada con este hermoso proyecto. Se trata de un famoso que tiene un pedido o antojito que, junto a otro invitado, vamos a cocinar y cumplir en una cocina donde todo se puede”, sostuvo la presentadora, conocida como la “mamá de los pericotitos”.

Nelly Rossinelli tendrá su propio programa en Latina: así será el nuevo espacio de la jurado de ‘El Gran Chef Famosos’

El espacio pondrá en valor la cocina peruana y la diversidad de sabores, con famosos que asumirán el rol de chefs por un día. El programa busca fomentar la diversión y el aprendizaje, proporcionando un ambiente pensado para que las familias disfruten juntas, según adelantó Rossinelli: “Será un programa pensado para disfrutar en familia, y eso es lo más importante: compartirlo con todos en casa”.

Aunque el horario de emisión aún no ha sido anunciado, la producción instó a estar atentos a las redes sociales de Latina para conocer la programación definitiva.

Nelly Rossinelli regresa a Latina con programa propio. Latina TV