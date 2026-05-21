Arley Rodríguez confiesa la verdadera razón de su abrupta salida de FC Cajamarca: “Nos tenían amenazados”

Las acusaciones de Arley Rodríguez evidencian prácticas que trascienden su caso e invitan a examinar cómo las exigencias económicas y el clima institucional afectan la estabilidad laboral en el fútbol profesional peruano (FC Cajamarca)

Lo dijo todo. Arley Rodríguez aseguró que su salida de FC Cajamarca no respondió a una decisión deportiva, sino a un conflicto con la dirigencia por dinero y trato interno.

El atacante contó que le pidieron reducir 30% de su salario, que rechazó, y que luego el club formalizó su despido con argumentos que, según él, no tenían pruebas. El futbolista sostuvo que el problema alcanzó a otros compañeros, que hubo descuentos en pagos mensuales y que incluso se habrían usado intimidaciones para empujar rescisiones sin compensación.

En una entrevista con el programa Hablemos de MAX, el exjugador de Alianza Lima habló desde Colombia, donde se encuentra en su ciudad junto a su familia. Dijo que la situación se venía acumulando desde antes del inicio del torneo: el club, afirmó, planteó recortes a varios jugadores y advirtió que quien no aceptara podía quedar fuera del plantel.

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Señaló que el episodio se agravó con supuestos intentos de terminar contratos sin pagar lo restante, y describió un ambiente de presión que, a su juicio, terminó por quebrar el proyecto que lo había ilusionado al llegar a Perú.

El recorte de 30% y el despido: “La base de todo fue no reducirme el sueldo”

Arley Rodríguez aseguró que FC Cajamarca intentó rebajarle 30% del salario y afirmó que su despido apareció después de rechazar esa medida, en medio de tensiones internas y reclamos del plantel. (FC Cajamarca)

Rodríguez contó que le sorprendió que FC Cajamarca no hubiera emitido un comunicado oficial tras su salida. “Se me hace raro que no haya salido todavía un comunicado del club. No sé de pronto si estarán ocultando algo”, expresó.

Según su versión, el club justificó el despido con un supuesto cruce con el entrenador durante el partido ante Chancas. “Dicen ellos, un alegato que tuve con el profe’… Son cosas normales que se dan en el fútbol”, dijo. Para él, esa explicación fue un pretexto: “Yo creo que la base de todo fue… el no reducirme el treinta por ciento del sueldo que quizás ellos pedían en su momento”.

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Consultado sobre si la exigencia fue solo con él, respondió que el planteo alcanzó a otros futbolistas desde el inicio. Mencionó los casos de Nilson Loyola, Payco y Manuel Paucar, y afirmó que Loyola optó por irse al no aceptar el recorte. En su relato, otros compañeros aceptaron una rebaja para permanecer, porque de lo contrario quedaban expuestos a una salida inmediata del equipo.

Rodríguez también describió el origen del conflicto antes de que el torneo empezara. Dijo que el presidente del club habría tomado como excusa un entrenamiento para intentar rescindir contratos. Contó que los jugadores, ante la amenaza, aceptaron que la directiva podía tomar decisiones, pero reclamaron el pago del resto del vínculo. “El presidente respondió… que les iba a pagar solo hasta el día trabajado y que se les salía del presupuesto”, declaró.

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En ese contexto, sostuvo que el plantel se organizó y presionó con no presentarse en una actividad oficial si el tema no se resolvía. “El equipo ahí se paró y dijo que si ellos no iban a ser parte del equipo, el equipo no iba a salir a la presentación”, relató.

Amenazas y presiones internas: “Les mandaban fotos de las familias… revólveres”

El atacante colombiano afirmó que futbolistas del plantel fueron intimidados mediante mensajes y fotografías violentas, y señaló que los afectados incluso llevaron el caso ante la fiscalía. (FC Cajamarca)

El delantero afirmó que el clima interno se volvió más delicado con episodios que, según su testimonio, involucraron intimidaciones contra jugadores. “Hubo un momento que amenazaron a Almirón, a Richi Lagos, a Pablo Míguez: le mandaban fotos de las familias, le mandaban revólveres, le mandaban cosas sin sentido”, declaró.

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Rodríguez sostuvo que, con el paso de los días, el grupo llegó a la conclusión de que esas acciones habrían sido impulsadas desde la propia estructura dirigencial. “Al final descubrimos que era mandado… al final descubrimos que era la directiva”, afirmó, y agregó que los futbolistas afectados presentaron una denuncia ante la fiscalía. Según su relato, la finalidad era empujar rescisión sin cobro: “Para hacerlos rescindir y no cobrar nada”.

El atacante también habló de pagos incompletos y descuentos. Dijo que recibió un solo pago completo y que en los demás meses hubo recortes relevantes con el argumento de una crisis financiera. “Enero, marzo, abril… todos los pagos hacían unos descuentos muy grandes… se excusaban en que no tenían dinero, que estaban en crisis, pero nunca dieron la cara”, sostuvo.

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En su descripción, la respuesta del club ante los reclamos era trasladar la carga al futbolista. “Si de pronto tú ibas a preguntarle sobre el tema de dinero, al final el que quedaba debiendo era uno”, afirmó. También señaló que la explicación recurrente era que quienes cobraban mejor podían “esperar” más tiempo.

Rodríguez sumó otra acusación: dijo que a algunos compañeros amenazados los habrían señalado como “apostadores” mediante conversaciones editadas, y que ante el pedido de pruebas la acusación se desinfló. “Presente las pruebas y si es así, nosotros nos retiramos del fútbol. Entonces, él dijo: no… porque es mentira”, declaró.

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El reclamo con la Agremiación y su futuro

Rodríguez señaló que nunca firmó boletas porque, según dijo, no recibió pagos completos en FC Cajamarca, aunque remarcó que mantiene gratitud hacia Hernán Barcos y el fútbol peruano. (FC Cajamarca)

Rodríguez afirmó que su situación contractual quedó en manos de la agremiación y abogados, y que esa vía le permitió volver a Colombia. “Yo fui con la agremiación… me aconsejaron… me dieron el visto bueno de poder venirme a Colombia y ya eso está en manos de ellos, de sus abogados”, sostuvo.

El delantero explicó que primero recibió un “predespido” que, según él, la agremiación consideró carente de sustento. Afirmó que incluso intentaron que un entrenador firmara documentos con los que no estuvo de acuerdo. “Le iban a hacer firmar al profe… unas cosas que no tenían sentido, en el cual el profe no accedió”, dijo. Después, contó, llegó el despido formal y lo volvió a canalizar por la misma vía.

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También sostuvo que no firmó boletas de pago porque, según su versión, los pagos no se completaron. “En Perú se hace algo… boleta de pago… Yo no firmé ni una porque nunca me pagaron completo”, afirmó, y agregó que el último pago tampoco se lo hicieron.

Pese al conflicto, Rodríguez marcó una diferencia con el cuerpo técnico. Dijo que mantiene diálogo cotidiano con Hernán Barcos y que su relación sigue intacta. “Con Hernán diario… le agradecí por la oportunidad porque parecía un proyecto serio y bonito… fui muy ilusionado”, sostuvo. También dijo que su inicio de torneo fue positivo: “El inicio del torneo me fue muy bien, pude convertir”.

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Rodríguez atribuyó parte de la inestabilidad a presiones desde arriba. “Por esa presión que a veces se le exigía raramente de arriba… algo raro, que es primera vez que veo en un club”, declaró. En ese marco, deslizó que varios jugadores podrían irse. “Todo el que llegó con Hernán, se va”, afirmó.

Sobre lo que viene, aseguró que todavía no tiene certezas, pero confía en que su testimonio abra puertas. “Ahora no sé. Después de esta entrevista, seguro llegarán mensajes”, dijo. Además, ratificó que mantiene aprecio por el fútbol peruano y por Alianza Lima, club del que habló con afecto. “En Perú siempre he tenido muy bonitas experiencias… siempre me han respetado… con Alianza siempre siguiéndolo”, declaró.