Carlos Alcántara cuenta cómo asumió las duras críticas tras dirigir Asu Mare 4: “Me decían: ‘anda a ver más tutoriales para que dirijas’”

Carlos Alcántara respondió ante las fuertes críticas que recibió como director de cine. Habla serio

Carlos Alcántara enfrentó en 2023 una ola de cuestionamientos por su labor como director en la cuarta entrega de la exitosa saga “Asu Mare”. Las críticas surgieron tras sus declaraciones sobre el aprendizaje autodidacta que asumió para llevar adelante la dirección de la cinta.

El actor, quien en ese momento se sinceró sobre el proceso de preparación viendo tutoriales, explicó en entrevistas recientes cómo vivió y procesó el impacto de los cuestionamientos, particularmente en las redes sociales.

“Yo creo que es acumular experiencia. No he estudiado dirección, pero digamos que ahora, cuando tuve que asumir la dirección, empecé a ver algunos tutoriales”, fue la sincera respuesta de Carlos Alcántara, quien nunca imaginó la ola de críticas que levantaría.

Carlos Alcántara contó que aprendió dirección de cine con tutoriales de YouTube. (TikTok)

La reconocida figura se refirió a este momento, reconociendo que las críticas fueron implacables, donde muchos desmerecían la trayectoria que tenía.

“‘Alcántara dirigió esta película viendo tutoriales’. Yo no he dicho eso, obviamente”, aclaró frente a aquellos que simplificaron su proceso formativo.

En la entrevista brindada al canal de YouTube Habla Serio, aseguró que sus comentarios fueron tergiversados y que nunca pretendió reducir el esfuerzo de dirigir una película a la sola consulta de videos didácticos.

Según relató Alcántara, el uso de tutoriales formó parte de un proceso más extenso, pero la percepción pública se inclinó a minimizar su trabajo con frases como “anda a ver más tutoriales para que dirijas”.

Carlos Alcántara habla de las críticas que recibió cuando debutó como director de cine. Habla Serio

El actor recordó el tono hostil de muchas respuestas negativas: “Me escribían todos los días. Yo ponía algo y ‘fuera mediocre’. ‘Tú has malogrado el cine nacional’. Claro. ‘Anda a ver más tutoriales para que dirijas’”.

No le dio importancia a lo negativo

Alcantára resaltó que, pese a la virulencia de los comentarios digitales, optó por brindar mayor relevancia a las manifestaciones de apoyo que recibía de parte del público en la calle. “Es bien, hasta tonto hacerle caso a lo negativo. Cuando tenemos tanta gente en la calle que te para y te dice: Qué lindo, gracias, me has hecho reír; mi mamá estaba enferma y ahora se curó gracias a ti o lo que sea”, relató el director.

En Habla Serio, el artista contó que evitó alimentar sentimientos de amargura por el rechazo virtual y optó por enfocarse en el reconocimiento cotidiano fuera de internet.

La polémica sobre el método de formación de Alcántara volvió a cobrar vigencia dos años después, cuando en la entrevista mencionada abordó el impacto anímico de estas críticas. “Y le estás haciendo caso a uno que te dijo ‘te crees lo máximo cuando no le has ganado a nadie’. Este es director por las redes”, señaló en ese diálogo.

Carlos Alcántara dirigió 'Asu Mare 4'

En la conversación con el canal de YouTube, Carlos Alcántara desmintió la idea de que una película pueda haber sido dirigida únicamente con lo aprendido en tutoriales: “¿O sea, cómo dirigí yo? Yo siempre pongo el ejemplo, que hago así, a ver (mientras emula que está viendo un tutorial de YouTube). (Y digo) ‘Ah, ya, eh, esta luz ponla acá. Eh, tú entras por aquí’. ¿Cómo podría dirigir con un tutorial de dirección? No, no”, sostuvo el artista para ilustrar la distancia que existe entre un consejo visual y la práctica en el set cinematográfico.

¿Cuándo se estrenó Asu Mare 4?

La película peruana ¡Asu mare!: los amigos, conocida también como ¡Asu mare! 4, tuvo su estreno nacional el 9 de febrero de 2023. Dirigida por Carlos Alcántara, el filme representa un spin-off de la exitosa trilogía ¡Asu mare!, además de funcionar como secuela de la última entrega. El guion fue desarrollado por Rasec Barragán, Renato Fernández y Marco Rubina.

La trama gira en torno a los amigos de Cachin, quienes tras superar distintos obstáculos, se ven ante un nuevo desafío cuando una herencia pone a prueba su relación y su ingenio. La historia introduce situaciones cómicas y la aparición de personajes que buscan dificultar la concreción de uno de los sueños más importantes del grupo.

El reparto principal está conformado por Andrés Salas, Franco Cabrera, Emilram Cossio y Miguel Vergara, actores que asumen roles destacados en esta nueva etapa de la franquicia.

Asu Mare 4. | Instagram