Carlos Carlín sorprendió con una íntima entrevista a Magaly Medina para su podcast al hablar de un tema bastante personal y fue la muerte de su padre. El presentador habló de diversas etapas de su vida, sin embargo, la presentadora de televisión se refirió a uno complicado.

La conductora de ATV, le consultó al exintegrante de ‘Pataclaun’ cómo fue que recibió la noticia de la muerte de su padre, cuando tan solo tenía 13 años. Al respecto, el artista contó que fue llegando de clases que se encontró con la escena. Lejos de entristecerse, hasta se animó a tomarlo con humor negro.

“Llegué del colegio y encontré a mis tías, a mi mamá no la recuerdo, las escuché hablando y me dijeron que mi papá estaba mal, vi que en el piso había una mancha muy fuerte. Se le ocurrió mezclar ácido muriático con Gaseosa, por lo menos fue patriota, mi papá de usar la bebida de sabor nacional”, comentó, desencajando a la entrevistadora.

Carlos Carlín revela detalles sobre la trágica muerte de su padre: "Mezcló ácido muriático con gaseosa". (Magaly Medina El Podcast)

Por otro lado, contó que vivir este proceso fue complicado, pues en ese momento solo se dedicó a llamar la atención, encontrando así la manera de ocultar su dolor. Sin embargo, reflexiona que ahora le hubiera gustado saber más de su progenitor.

“Yo estuve mucho tiempo molesto con él por el abandono, entonces lo primero que hice fue llamar la atención, quería ser actor, al velorio fui con una chalina, vestido de verde, con zapatillas rojas. Bloqueé ese episodio por algunos años. Mucho tiempo después, tomando unas cervezas con un amigo, estallé en llanto, nunca había llorado a mi padre. Ahora, con el libro, he sentido como una reconciliación, ya lo había perdonado, pero ahora siento que quisiera que fuera mi pata. Él me tuvo cuando tenía 50 años, yo tengo 53 y me hubiera gustado que me cuente más de él”, finalizó.

Carlos Carlín habló de su orientación sexual

El jueves 5 de septiembre, en una entrevista para Magaly TV La Firme, el actor peruano Carlos Carlín sorprendió al abrirse sobre aspectos de su vida personal, abordando su sexualidad y su vida amorosa con el característico humor que lo ha acompañado en su carrera.

Carlín, recordado principalmente por su rol de “Tony” en el programa Pataclaun, había mantenido una trayectoria sólida y reservada en el mundo del entretenimiento peruano. A lo largo de los años, se había destacado como actor y presentador en su programa de entrevistas Wantan Night, ganándose el cariño del público sin exponerse demasiado en temas personales. Sin embargo, en esta ocasión, decidió compartir ciertos detalles, explicando que, aunque su privacidad siempre fue su refugio, se sentía cómodo hablando sobre algunos temas en un tono relajado.

Carlos Carlín anuncia que presentará unipersonal. (Captura: Magaly TV La Firme)

Durante la conversación, el actor comentó que no descartaba la idea de ser padre, aunque aún no había encontrado a la persona ideal. Esto dio pie a que Magaly Medina indagara sobre su orientación sexual, a lo que Carlín respondió sin reservas y con su estilo único: “Soy una ameba, yo he probado en mí todo. Tengo 53 años y ahora soy una ameba”, expresó, despertando la risa del público.

Carlín utilizó la palabra “ameba” y la frase “he probado todas las cremas” para referirse a una exploración sin límites en su vida íntima, evitando definir su orientación con términos específicos. Cuando la conductora le preguntó si eso implicaba que era bisexual, el actor replicó: “Si quieres ponerle un término, puedes ponerle el que quieras. Lo he dicho toda la vida, además”.

Con esta respuesta, Carlín dejó claro su rechazo a las etiquetas convencionales, permitiendo al público interpretar sus palabras como un reflejo de su apertura y autenticidad.