Dina Boluarte cantó el 'Contigo Perú' en Santa Rosa y reiteró que la isla Chinería es tan peruana como Machu Picchu

La visita se enmarca en un contexto de fricciones diplomáticas por la detención de ciudadanos colombianos en Perú

Jazmine Angulo

Por Jazmine Angulo

Dina Boluarte recordó canción "Contigo Perú" de Augusto Polo Campos. | Canal N

La Amazonía peruana recibió este viernes la visita de la presidenta Dina Boluarte, quien arribó al distrito de Santa Rosa de Loreto, en la isla Chinería, en medio de un clima marcado por la tensión diplomática con Colombia. La presencia de la mandataria coincidió con el intercambio de declaraciones entre Lima y Bogotá, tras la detención de ciudadanos colombianos y la respuesta del presidente Gustavo Petro.

El viaje se desarrolló bajo estrictas medidas de seguridad. El helicóptero de la Fuerza Aérea del Perú que trasladó a la jefa de Estado aterrizó en el helipuerto de Santa Rosa, donde fue recibida por ministros, autoridades locales y miembros de la población que la esperaban con banderas nacionales. Desde allí, Boluarte se dirigió hacia la zona central del distrito para participar en una ceremonia cívico-patriótica organizada por el gobierno local.

Durante su discurso, la presidenta destacó la soberanía peruana sobre la isla y envió un mensaje a Colombia. “Queridas hermanas y hermanos de Santa Rosa de Loreto, en esta tierra peruana, quiero enarbolar nuestra blanquirroja, nuestra bandera. Que a nadie le quepa duda: la isla Chinería y su distrito de Santa Rosa de Loreto son tan peruanos como la papa y Machu Picchu. Nos respaldan la ley, los tratados, la razón y el corazón”, expresó.

La mandataria también dirigió unas palabras a los habitantes de la vecina ciudad colombiana de Leticia. “A nuestros hermanos de Leticia y de todo Colombia les decimos que queremos continuar viviendo en paz y trabajando juntos para el desarrollo de la zona de frontera donde nuestros pueblos se encuentran”, afirmó, antes de recordar versos de la composición Contigo Perú, de Augusto Polo Campos, popularizada por Arturo “Zambo” Cavero y Óscar Avilés.

Luego del discurso presidencial, la banda de música de la Marina de Guerra del Perú tocó el vals "Contigo Perú", lo que motivo a Dina Boluarte cantarlo a viva voz. | TV Perú

Acto cívico en Santa Rosa de Loreto

La ceremonia tuvo un marcado carácter simbólico. La mandataria invitó a la población a sumarse a una proclama conjunta: “Que viva Santa Rosa de Loreto, que viva. Que viva nuestra isla Chinería, que viva. Y que viva el Perú, que viva”. Acto seguido, la banda de músicos interpretó Contigo Perú, coreada por Boluarte y los presentes, quienes cerraron el momento con aplausos.

La jornada congregó a miembros del gabinete ministerial y a representantes del Congreso. Entre los ministros presentes estuvieron Eduardo Arana, presidente del Consejo de Ministros; Elmer Schialer, titular de Relaciones Exteriores; César Vásquez, de Salud; Daniel Maurate, de Trabajo; Leslie Urteaga, de Desarrollo e Inclusión Social; Morgan Quero, de Educación; Walter Astudillo, de Defensa; y César Sandoval, de Transportes y Comunicaciones.

Asimismo, asistieron el presidente del Congreso, José Jerí, y parlamentarios como Jorge Montoya, Ana Zegarra, Rosio Torres Salinas, María del Carmen Alva y Jorge Morante. La actividad también contó con autoridades locales y líderes comunitarios de la zona fronteriza.

La presidente Dina Boluarte reafirmó
La presidente Dina Boluarte reafirmó la soberanía del distrito de Santa Rosa de Loreto, en la isla Chinería.

Contexto diplomático

La visita de la presidenta ocurre en un momento en que las relaciones entre Perú y Colombia se encuentran en un punto sensible. Las recientes detenciones de ciudadanos colombianos en territorio peruano motivaron declaraciones del presidente Gustavo Petro, que generaron un cruce de mensajes oficiales entre ambas cancillerías.

En este escenario, la presencia de Boluarte en Santa Rosa de Loreto fue interpretada como un gesto de reafirmación territorial y de respaldo a la población de la isla Chinería, ubicada en una zona estratégica del Amazonas. La mandataria recalcó la disposición de su gobierno a mantener el diálogo binacional y a promover proyectos conjuntos en el área de frontera.

Vecinos de Santa Rosa se congregaron desde tempranas horas en la plaza principal. Portaban banderas peruanas y esperaban escuchar de primera mano los mensajes de la mandataria. Durante el acto, algunos de ellos corearon frases alusivas a la unidad nacional y manifestaron su interés en que se fortalezcan los vínculos comerciales y sociales con la población de Leticia.

