Carrera por el cielo: Colombia se asegura sus aviones caza Gripen y Perú teme quedar atrás

Colombia cerró un acuerdo con la firma sueca Saab para adquirir 16 aviones caza Gripen, el mismo modelo que también evalúa comprar el Perú. Sin embargo, este último podría quedar al final de la lista de entrega, según un informe de Perú21

Por Luis Paucar

Colombia firmó con Saab la
Colombia firmó con Saab la compra de 16 aviones Gripen, que llegarían entre 2026 y 2027

La Fuerza Aérea de Colombia ha cerrado un acuerdo con la empresa sueca Saab para adquirir 16 aviones caza Gripen, el mismo modelo que Perú evalúa comprar. Según el gobierno de ese país, las aeronaves llegarán entre 14 y 18 meses después de la firma del contrato, prevista para septiembre de este año, lo que significa que la flota estaría operativa hacia finales de 2026 o inicios de 2027.

De acuerdo con un informe publicado este domingo por Perú21, en el Ministerio de Defensa peruano existe preocupación por quedar rezagados frente a Colombia, cuyo presidente, Gustavo Petro, ha desconocido la soberanía del Perú sobre la isla Santa Rosa, una formación en el río Amazonas que marca el límite entre ambos países.

Actualmente, la Fuerza Aérea del Perú (FAP) considera otras dos opciones: los Rafale franceses y los F-16 estadounidenses. Sin embargo, fuentes diplomáticas confirmaron al diario que el acuerdo con Saab ya está cerrado y solo falta la firma. La decisión se habría tomado tras la visita a Lima del ministro de Defensa de Suecia, Pål Jonson, el 10 de julio, un día después de haberse reunido con Petro en Colombia.

Durante su estadía, Jonson se reunió con el ministro de Defensa peruano, Walter Astudillo, para tratar temas como el “entorno de seguridad global y las oportunidades de cooperación en ciberdefensa, innovación y desarrollo de la industria de defensa”. El funcionario sueco afirmó que una alianza con su país permitiría al Perú lograr “avances en aeronaves de combate, drones e innovación cibernética, y nuevas vías de cooperación entre países con ideas afines y enfoque tecnológico”.

Eduardo Arana anunció que se enviará una nota de protesta por la vulneración del espacio aéreo peruano por parte de una aeronave militar colombiana que sobrevoló el distrito de Santa Rosa. (Crédito: Canal N)

El anuncio fue comunicado únicamente por el Gobierno sueco. El diario mencionó que el comandante general de la FAP, Carlos Chávez Cateriano, envió una carta en la que expresa su preocupación sobre el proceso de compra.

Fuentes militares citadas por el diario advirtieron que insistir en la opción sueca implicaría quedar detrás de Colombia, pese a que el acuerdo contempla la entrega de un único Gripen antes del 28 de julio de 2026, fecha en que concluye el actual gobierno.

Opiniones

El exministro de Defensa, Jorge Chávez, declaró que “se ha debido comprar los F-16 de EE.UU.”. Señaló que el Gripen no ha sido probado en combate y que “nuestros pilotos no están acostumbrados a esa performance de esa biónica”.

“Si yo quiero emplear un avión de esas características, no debe estar en los parámetros de un país limítrofe (…) Entonces, ¿cómo podemos tener alguna ventaja táctica a futuro sobre la misma biónica?”, añadió.

Perú evalúa adquirir el mismo
Perú evalúa adquirir el mismo modelo, pero podría quedar rezagado en la línea de entrega

Chávez también argumentó que, debido a las limitaciones presupuestarias del país, “lo que se ha debido hacer es comprar los F-16, no nuevos, pero que aseguran una alianza estratégica con los Estados Unidos”.

Consultada al respecto, la Oficina de Comunicaciones de Saab en Lima indicó que no haría comentarios. No obstante, en declaraciones a otros medios, la empresa afirmó que “no habría demoras con las entregas (…) los plazos de entrega son objeto de discusión durante potenciales futuras negociaciones”.

El exdirector de la Escuela Nacional de Inteligencia, Andrés Gómez de la Torre, opinó que la similitud entre las flotas de Perú y Colombia no debería generar preocupación. Recordó que ambos países han compartido modelos similares desde los años 50 y afirmó: “No tiene nada que ver si una fuerza aérea dispone de comprar otro avión similar al de países limítrofes”.

También destacó la importancia de reforzar la aviación de transporte militar. “La zona geográfica amerita no tanto aviones de alta performance, sino aviones de ataque ligero, de baja velocidad y especialmente helicópteros”, dijo.

