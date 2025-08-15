Perú

Día Mundial del Peatón: ¿Es seguro caminar en el Perú en medio de la creciente crisis de seguridad vial?

Más del 60 % de los accidentes en el país están relacionados con imprudencia, exceso de velocidad y conducción en estado de ebriedad

Por Marlon Carrasco Freitas

Más del 90% de accidentes de tránsito en Perú son ocasionados por imprudencia del conductor. (Foto composición Infobae Perú/Agencia Andina)

Caminar por las calles del Perú sigue siendo una actividad de alto riesgo. Las cifras de inseguridad vial revelan una realidad preocupante: miles de personas pierden la vida o resultan heridas cada año debido a la imprudencia de los conductores, la falta de control y las deficiencias en la infraestructura urbana.

En 2024, el Perú registró 86 mil 757 accidentes de tránsito y 3.002 muertes, según el Boletín Estadístico Anual de Siniestralidad Vial 2024, elaborado por el Observatorio Nacional de Seguridad Vial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

De acuerdo con el informe, la gran mayoría de los casos estuvieron vinculados a la imprudencia de los conductores, el exceso de velocidad y la falta de infraestructura segura. Este panorama se hace aún más visible en el marco del Día Mundial del Peatón, que se celebra cada 17 de agosto para promover ciudades más seguras y accesibles.

Imprudencia al volante

El mismo reporte revela que el 94.9 % de los accidentes atribuidos al factor humano fueron provocados por conductores, mientras que la imprudencia del peatón representó solo el 4.1 %. Esto refleja que la principal amenaza para quienes caminan no proviene de sus propias acciones, sino de la conducta irresponsable al volante.

Entre las causas más frecuentes destacan:

  • Imprudencia del conductor: 28.3 % de los casos.
  • Exceso de velocidad: 25.8 %.
  • Conducir en estado de ebriedad: 6.8 %.

En conjunto, estas tres infracciones representan el 60.9 % del total de accidentes viales en el país.

Lima: ciudad de los accidentes de tránsito

La problemática no solo recae en el factor humano. Más de 2.000 siniestros estuvieron vinculados a problemas de infraestructura vial, como pistas en mal estado, señalización deficiente o condiciones ambientales adversas que reducen la visibilidad y aumentan el riesgo de accidentes.

El crecimiento urbano acelerado y desordenado ha convertido a Lima en el foco de la crisis vial.De acuerdo con el MTC, la capital concentra 50.5 % de todos los accidentes del país (43,786 casos). Le siguen:

  • Arequipa: 6.5 %.
  • La Libertad: 4.7 %.
  • Cusco: 4.1 %.
  • Lambayeque: 4.1 %.

Derechos y deberes del peatón en el Perú

El Reglamento Nacional de Tránsito reconoce derechos específicos para los peatones, pero también establece deberes esenciales para la convivencia segura. Entre ellos:

  • Derecho de paso en cruces señalizados, intersecciones no semaforizadas y ante vehículos que giren con luz verde.
  • Cruce de calzada solo por pasos peatonales y de forma perpendicular.
  • Respetar señales de semáforos y agentes de tránsito.
  • Evitar cruzar intempestivamente o entre vehículos detenidos.
  • Caminar por aceras o, en su ausencia, por el lado contrario al tránsito vehicular.

Estas disposiciones también aplican para personas que usan sillas de ruedas, andadores, coches para niños u otros dispositivos de apoyo.

Obras y tecnología para peatones seguros

Durante 2024, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) ejecutó 119 obras de pistas, veredas y espacios públicos a nivel nacional, beneficiando a más de 467 mil personas. Lima, Cajamarca, Junín y Puno concentraron 66 de estas intervenciones, que impactaron en 284 mil ciudadanos.

El Programa de Mejoramiento Integral de Barrios (PMIB) destinó más de S/ 443 millones a gobiernos subnacionales para ejecutar estos trabajos. Además, se aseguraron S/ 456.9 millones adicionales para financiar 165 nuevos proyectos, que beneficiarán a más de 756 mil personas en 19 regiones.

En paralelo, el MTC, junto con el Ministerio de Tierras, Infraestructura y Transporte (MOLIT) de Corea del Sur, desarrolla el Plan Maestro de Gestión Vial Inteligente para Carreteras Nacionales. Este contempla la implementación de Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS) en más de 130 km del corredor logístico Callao–Lima–Chancay y en tramos clave de la Red Vial Nacional, con una inversión de 8.4 millones de dólares.

