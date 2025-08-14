Triple choque en la Carretera Central deja heridos y presunto hurto en la escena

Ate: se registra triple choque en la Carretera Central (Panorama)

Un accidente de tránsito ocurrido en la Carretera Central, a la altura del cruce con la avenida Andrés Piñeros, en el distrito de Ate, dejó como saldo varios heridos y expuso nuevamente la imprudencia de algunos conductores y la inseguridad que enfrentan las víctimas en medio de una emergencia. El hecho se produjo alrededor de las 2:30 de la tarde del martes, cuando tres vehículos colisionaron en un siniestro que pudo tener consecuencias fatales, así lo informó Panorama.

Giro intempestivo y exceso de velocidad

Imágenes de una cámara de seguridad difundidas por el programa Panorama muestran el momento en que una coaster, que transitaba por el carril izquierdo de la Carretera Central, realizó un giro repentino hacia la derecha sin activar las luces intermitentes, maniobra considerada peligrosa y contraria al Reglamento Nacional de Tránsito. Detrás de la unidad, un camión circulaba a alta velocidad y, en lugar de frenar para evitar el impacto, optó por cruzar en diagonal intentando adelantar, lo que terminó desencadenando la colisión múltiple.

Las autoridades atendieron a los heridos del accidente en Ate y los trasladaron a un centro de salud cercano para recibir atención médica inmediata (Capturas Panorama)

En la secuencia se observa cómo la maniobra imprudente involucra a otro vehículo que circulaba por el carril contiguo, resultando en un triple choque que dejó a varios pasajeros de la coaster heridos. Testigos indicaron que el fuerte impacto generó pánico entre los ocupantes, algunos de los cuales quedaron atrapados momentáneamente antes de ser auxiliados.

Heridos y traslado a centros de salud

Los afectados fueron atendidos rápidamente por transeúntes y luego por personal de emergencias. Posteriormente, fueron trasladados a un centro de salud cercano, donde, según reportes preliminares, permanecen en observación y se vienen recuperando. Hasta el cierre de esta nota, no se han reportado víctimas mortales.

Fuentes médicas señalaron que, aunque algunos pacientes presentaban contusiones y lesiones moderadas, ninguno se encontraba en condición crítica, lo que evitó que el accidente tuviera un desenlace más trágico.

Cámaras de seguridad registraron el momento en que la coaster realizó un giro sin señalizar provocando la colisión múltiple en la Carretera Central (Capturas Panorama)

Robo en medio de la emergencia

Un aspecto indignante que rodea el hecho es que, mientras las víctimas eran auxiliadas, una persona ajena al accidente cruzó la pista y comenzó a revisar los asientos del vehículo siniestrado, presuntamente con la intención de sustraer pertenencias de los pasajeros heridos. Este acto, calificado como conducta deplorable, fue registrado parcialmente por las cámaras y denunciado por el equipo periodístico.

Especialistas en seguridad ciudadana señalan que este tipo de situaciones lamentablemente no son aisladas. En contextos de accidentes, personas inescrupulosas aprovechan el caos para cometer hurtos, dificultando la labor de los rescatistas y aumentando el sufrimiento de las víctimas.

Carretera Central: una vía de alto riesgo

La Carretera Central es una de las rutas más transitadas y peligrosas del país, especialmente en tramos urbanos como Ate, donde confluyen transporte interprovincial, de carga y público. Según datos de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), la vía ha registrado decenas de accidentes graves en lo que va del año, muchos de ellos vinculados al exceso de velocidad y a maniobras indebidas.

En zonas como el cruce con la avenida Andrés Piñeros, la alta congestión vehicular y la escasa fiscalización aumentan el riesgo de colisiones, especialmente en horas punta. Vecinos y conductores coinciden en que la presencia de más agentes de tránsito y la instalación de cámaras con multas automáticas podrían ayudar a reducir estos siniestros.

Importancia de la prevención y el respeto a las normas

Expertos en seguridad vial recuerdan que los giros sin señalización, el exceso de velocidad y la falta de distancia prudente entre vehículos son causas recurrentes de accidentes en el país. Recomiendan a los conductores anticipar sus maniobras, respetar los límites de velocidad y mantener la atención en todo momento, especialmente en vías de alto tráfico.

Asimismo, subrayan la importancia de campañas de educación vial y sanciones efectivas para quienes pongan en riesgo la integridad de otros usuarios de la vía. La imprudencia de uno o dos conductores, como en este caso, puede desencadenar consecuencias graves para decenas de personas.

Investigación en curso

Las autoridades han iniciado las investigaciones para determinar las responsabilidades de los conductores implicados. Se espera que las imágenes de las cámaras de seguridad sean clave para establecer la secuencia exacta de los hechos y aplicar las sanciones correspondientes.

Mientras tanto, el accidente en Ate se suma a la lista de siniestros que evidencian la urgente necesidad de mejorar la cultura vial y la seguridad en carreteras de alto flujo. Tanto las autoridades como los ciudadanos coinciden en que la combinación de fiscalización estricta, infraestructura adecuada y educación vial podría marcar la diferencia en la reducción de este tipo de tragedias.