Perú

Triple choque en la Carretera Central deja heridos y presunto hurto en la escena

Una imprudente maniobra y el exceso de velocidad desencadenaron un grave accidente en Ate que involucró a tres unidades y terminó con varios pasajeros heridos mientras transeúntes intentaban auxiliar a las víctimas

Evelin Meza Capcha

Por Evelin Meza Capcha

Guardar
Ate: se registra triple choque en la Carretera Central (Panorama)

Un accidente de tránsito ocurrido en la Carretera Central, a la altura del cruce con la avenida Andrés Piñeros, en el distrito de Ate, dejó como saldo varios heridos y expuso nuevamente la imprudencia de algunos conductores y la inseguridad que enfrentan las víctimas en medio de una emergencia. El hecho se produjo alrededor de las 2:30 de la tarde del martes, cuando tres vehículos colisionaron en un siniestro que pudo tener consecuencias fatales, así lo informó Panorama.

Giro intempestivo y exceso de velocidad

Imágenes de una cámara de seguridad difundidas por el programa Panorama muestran el momento en que una coaster, que transitaba por el carril izquierdo de la Carretera Central, realizó un giro repentino hacia la derecha sin activar las luces intermitentes, maniobra considerada peligrosa y contraria al Reglamento Nacional de Tránsito. Detrás de la unidad, un camión circulaba a alta velocidad y, en lugar de frenar para evitar el impacto, optó por cruzar en diagonal intentando adelantar, lo que terminó desencadenando la colisión múltiple.

Las autoridades atendieron a los
Las autoridades atendieron a los heridos del accidente en Ate y los trasladaron a un centro de salud cercano para recibir atención médica inmediata (Capturas Panorama)

En la secuencia se observa cómo la maniobra imprudente involucra a otro vehículo que circulaba por el carril contiguo, resultando en un triple choque que dejó a varios pasajeros de la coaster heridos. Testigos indicaron que el fuerte impacto generó pánico entre los ocupantes, algunos de los cuales quedaron atrapados momentáneamente antes de ser auxiliados.

Heridos y traslado a centros de salud

Los afectados fueron atendidos rápidamente por transeúntes y luego por personal de emergencias. Posteriormente, fueron trasladados a un centro de salud cercano, donde, según reportes preliminares, permanecen en observación y se vienen recuperando. Hasta el cierre de esta nota, no se han reportado víctimas mortales.

Fuentes médicas señalaron que, aunque algunos pacientes presentaban contusiones y lesiones moderadas, ninguno se encontraba en condición crítica, lo que evitó que el accidente tuviera un desenlace más trágico.

Cámaras de seguridad registraron el
Cámaras de seguridad registraron el momento en que la coaster realizó un giro sin señalizar provocando la colisión múltiple en la Carretera Central (Capturas Panorama)

Robo en medio de la emergencia

Un aspecto indignante que rodea el hecho es que, mientras las víctimas eran auxiliadas, una persona ajena al accidente cruzó la pista y comenzó a revisar los asientos del vehículo siniestrado, presuntamente con la intención de sustraer pertenencias de los pasajeros heridos. Este acto, calificado como conducta deplorable, fue registrado parcialmente por las cámaras y denunciado por el equipo periodístico.

Especialistas en seguridad ciudadana señalan que este tipo de situaciones lamentablemente no son aisladas. En contextos de accidentes, personas inescrupulosas aprovechan el caos para cometer hurtos, dificultando la labor de los rescatistas y aumentando el sufrimiento de las víctimas.

Carretera Central: una vía de alto riesgo

La Carretera Central es una de las rutas más transitadas y peligrosas del país, especialmente en tramos urbanos como Ate, donde confluyen transporte interprovincial, de carga y público. Según datos de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), la vía ha registrado decenas de accidentes graves en lo que va del año, muchos de ellos vinculados al exceso de velocidad y a maniobras indebidas.

En zonas como el cruce con la avenida Andrés Piñeros, la alta congestión vehicular y la escasa fiscalización aumentan el riesgo de colisiones, especialmente en horas punta. Vecinos y conductores coinciden en que la presencia de más agentes de tránsito y la instalación de cámaras con multas automáticas podrían ayudar a reducir estos siniestros.

Importancia de la prevención y el respeto a las normas

Expertos en seguridad vial recuerdan que los giros sin señalización, el exceso de velocidad y la falta de distancia prudente entre vehículos son causas recurrentes de accidentes en el país. Recomiendan a los conductores anticipar sus maniobras, respetar los límites de velocidad y mantener la atención en todo momento, especialmente en vías de alto tráfico.

Asimismo, subrayan la importancia de campañas de educación vial y sanciones efectivas para quienes pongan en riesgo la integridad de otros usuarios de la vía. La imprudencia de uno o dos conductores, como en este caso, puede desencadenar consecuencias graves para decenas de personas.

Investigación en curso

Las autoridades han iniciado las investigaciones para determinar las responsabilidades de los conductores implicados. Se espera que las imágenes de las cámaras de seguridad sean clave para establecer la secuencia exacta de los hechos y aplicar las sanciones correspondientes.

Mientras tanto, el accidente en Ate se suma a la lista de siniestros que evidencian la urgente necesidad de mejorar la cultura vial y la seguridad en carreteras de alto flujo. Tanto las autoridades como los ciudadanos coinciden en que la combinación de fiscalización estricta, infraestructura adecuada y educación vial podría marcar la diferencia en la reducción de este tipo de tragedias.

Temas Relacionados

Carretera Centraltriple choqueseguridad vialaccidente en Ateperu-noticias

Últimas Noticias

Cierre de jirones, Huancavelica e Ica, busca priorizar el tránsito peatonal en el Centro Histórico de Lima

Comerciantes y conductores expresan posturas opuestas frente a la reciente medida municipal que restringe el ingreso de vehículos, argumentando unos que afecta la actividad económica mientras otros resaltan beneficios para el turismo y la salud de los vecinos

Cierre de jirones, Huancavelica e

Gisela Valcárcel niega ser ‘fujimorista’ y redes sociales le recuerdan apoyo a campaña de Keiko Fujimori: “Es una patraña”

La presentadora manifestó que votó por Mario Vargas Llosa y afirmó que sus opiniones políticas no constituyen militancia en el fujimorismo. Sin embargo, usuarios en redes sociales difundieron registros de su respaldo a Keiko Fujimori durante la campaña de 2021

Gisela Valcárcel niega ser ‘fujimorista’

Martín Vizcarra a prisión preventiva EN VIVO: Expresidente pasa la noche en carceleta del Poder Judicial antes de ser trasladado a penal

Juez Chávez Tamariz considera que existe peligro de fuga ante una probable sentencia de 15 años de prisión. Exmandatario fue detenido tras concluir la audiencia

Martín Vizcarra a prisión preventiva

Policía fallece en enfrentamiento armado en Los Olivos y hay un detenido extranjero

Un agente del servicio de patrullaje motorizado murió tras recibir disparos durante un operativo en un sector conflictivo de Lima mientras otro efectivo permanece grave y las autoridades detuvieron a un sospechoso de nacionalidad extranjera

Policía fallece en enfrentamiento armado

A qué hora juega Universitario vs Palmeiras HOY: partidazo por octavos de final ida de la Copa Libertadores 2025

El equipo ‘merengue’ afronta su primer reto ante el temible ‘verdao’ con el apoyo de su hinchada en el Estadio Monumental. Revisa detalladamente el horario de la contienda

A qué hora juega Universitario
ÚLTIMAS NOTICIAS
Becas Progresar 2025: hasta cuándo

Becas Progresar 2025: hasta cuándo hay tiempo de anotarse y quiénes pueden inscribirse

Autorizaron las salidas laborales para uno de los imputados en la mega causa de estafas con planes sociales en Neuquén

Brutal ataque en Río Negro: lo golpeó hasta dejarlo inconsciente y amenazó a su pareja

Condenaron un ex fiscal de Bahía Blanca por favorecer a una banda narcocriminal

Desbarataron una banda dedicada al narcomenudeo en Salta que estaría vinculada al robo de celulares a un equipo de fútbol

INFOBAE AMÉRICA
Shaquille O’Neal y su lección

Shaquille O’Neal y su lección sobre el acoso escolar: “Hay dos opciones, dejar que te definan o convertir esa experiencia en tu fortaleza”

De villano en Pasión de Gavilanes a repartidor: la nueva vida del actor de telenovelas Andrés Felipe Martínez

La explicación científica detrás del fenómeno de las piedras que se mueven solas en el Valle de la Muerte

María Corina Machado advirtió a altos funcionarios chavistas que tienen “poco tiempo” para decidir su futuro político

Starmer recibe a Zelensky en Londres para coordinar la presión sobre Rusia antes de la reunión Trump-Putin en Alaska

TELESHOW
Julieta Poggio: “Sigo siempre mi

Julieta Poggio: “Sigo siempre mi intuición y creo mucho en las energías”

Quién es la mujer señalada como la tercera en discordia entre Evangelina Anderson y Martín Demichelis

El divertido ida y vuelta de Soledad Pastorutti y el Chaqueño Palavecino en La Voz Argentina: “Es un matrimonio”

El Turco Naim vive un nuevo romance a un año de su separación de Emilia Attias: quién es la mujer que lo conquistó

Mauro Icardi replicó junto a la China Suárez un antiguo paseo que hacía con Wanda Nara por Estambul