Trágico accidente en la vía Pasamayito dejó 3 muertos: camión con balones de gas colisionó contra vivienda

Trágico accidente en Pasamayito deja 3 fallecidos y varios heridos | Canal N

Una mañana que parecía rutinaria terminó en tragedia en la entrada de la vía Pasamayito, en Collique, distrito de Comas. Alrededor de las 11:30 a. m. del 15 de agosto, un camión que transportaba balones de gas perdió el control y se despistó en una curva, generando un violento accidente que dejó un saldo de tres personas fallecidas y varios heridos.

De acuerdo con el subgerente de Serenazgo de Comas, coronel Martín Araujo, el vehículo circulaba por la avenida Revolución cuando, por causas que aún se investigan, el conductor no pudo maniobrar y terminó impactando contra una vivienda. Antes de la colisión, el camión golpeó una mototaxi y, finalmente, volcó sobre una motocicleta en la que viajaban dos personas.

Imágenes de una cámara de seguridad registraron el momento exacto del siniestro: el camión se inclina de lado, su carga de balones de gas se desprende y cae sobre los ocupantes de la moto. Según testigos, ambas personas murieron al instante debido al peso del material. El conductor del camión, gravemente herido, fue trasladado al hospital de Collique, donde se confirmó su deceso horas después.

Instante del accidente en Pasamayito que dejó 3 fallecidos | Infobae

En el impacto también resultó afectada la fachada de una vivienda, donde una adolescente de 15 años se encontraba realizando una compra. La menor sufrió lesiones tras la caída de parte de la estructura y de los fierros del inmueble. Además, la colisión provocó la caída de un poste de luz, complicando las labores de auxilio.

Vecinos denuncian peligros en la vía Pasamayito

La vía Pasamayito, conocida por unir Comas con San Juan de Lurigancho en aproximadamente 30 minutos, se ha convertido en un punto recurrente de accidentes de tránsito, muchos de ellos con consecuencias fatales. Su trazado, utilizado como ruta rápida por vehículos particulares y de carga pesada, presenta curvas cerradas, pendientes pronunciadas y ausencia de medidas efectivas de seguridad vial.

Obreros tratan de rescatar a las víctimas del accidente en Pasamayito

Residentes de la zona afirman que, pese a los continuos accidentes, no se han implementado mejoras sustanciales. Entre las deficiencias señaladas están la falta de señalización visible, escaso control de velocidad y ausencia de protecciones que minimicen el riesgo en zonas críticas.

Este último accidente se suma a una serie de siniestros registrados en los últimos meses, incluido un choque múltiple ocurrido días antes en el mismo tramo.

En el lugar, agentes de la Policía Nacional, personal de Serenazgo y transeúntes colaboraron en las labores de rescate. Varios heridos fueron evacuados de inmediato al hospital de Collique, mientras que efectivos de Criminalística iniciaron el levantamiento de evidencias. Debido a que los balones de gas quedaron dispersos en la vía, la zona fue acordonada para prevenir riesgos adicionales.

Investigación en curso

Así quedó el vehículo siniestrado. (Foto: Difusión)

Las primeras versiones apuntan a una posible falla en el sistema de frenos del camión como causa del accidente, aunque no se descartan otras hipótesis. Peritos de tránsito y especialistas en mecánica vehicular realizan las inspecciones técnicas correspondientes para determinar con precisión lo ocurrido.

El Ministerio Público ha abierto una investigación para establecer responsabilidades. Mientras tanto, se espera que la empresa propietaria del camión brinde información sobre el estado técnico del vehículo y las condiciones laborales del conductor.

Las autoridades locales reiteraron el llamado a los transportistas y conductores que utilizan la vía Pasamayito a respetar los límites de velocidad y realizar el mantenimiento preventivo de sus unidades. Asimismo, los vecinos insisten en la necesidad de que se instalen reductores de velocidad, barreras de contención y sistemas de monitoreo permanente.