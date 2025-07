Laura Spoya desmiente rumores de romance con Mario Irivarren: “Nuestra relación es como de hermanos, nada más”

La modelo y conductora dejó claro que entre ella y Mario Irivarren solo existe una amistad de años, desmintiendo cualquier romance y resaltando la complicidad fraternal que los une dentro y fuera de cámaras (Todo Se Filtra)

Luego de diversas versiones que la vinculaban sentimentalmente con el exchico reality Mario Irivarren, Laura Spoya decidió poner fin a los rumores y aclarar públicamente su vínculo con él.

Según señaló, ambos se conocen desde hace más de una década y su amistad se ha construido sobre la confianza y el respeto mutuo. La también exreina de belleza descartó cualquier historia de romance y aseguró que, si bien comparten espacios profesionales y amistades en común, entre ellos nunca ha existido una relación amorosa. “Nos tratamos como hermanos”, enfatizó.

“Me han vinculado con todos, hasta con Gerardo”

Acostumbrada a ser blanco de especulaciones, Laura Spoya habló con sarcasmo sobre los vínculos que le atribuyen. Esta vez, mencionó a Mario Irivarren y hasta a Gerardo. (Goog Time)

Laura Spoya no se mostró sorprendida por los comentarios que la relacionaban con diferentes personajes del espectáculo. En tono irónico, señaló que ya está acostumbrada a que la prensa la relacione con cada hombre con el que se le ve.

“Ya solo faltaba que me liguen con Gerardo… aunque en realidad también lo hicieron”, comentó con humor en ‘Todo se filtra’, haciendo alusión a los rumores que la han rodeado en los últimos meses.

En esa línea, reveló que incluso Mario Irivarren, protagonista de los más recientes comentarios, llegó a bromear con la idea de que su tipo era más parecido a Gerardo que a él. “Él mismo lo ha dicho. Si me ponen a escoger, me veo más con alguien como Gerardo, que tiene una onda más callejera, que con Mario”, apuntó.

Spoya explicó que sus relaciones pasadas han sido muy distintas entre sí, y que eso responde a su personalidad cambiante. “He salido con perfiles muy diferentes. No hay un patrón claro. De Brayan (su exesposo) a Gerardo hay un mundo de diferencia, pero así soy yo”, afirmó con naturalidad.

Más de diez años de amistad

Con una relación que se remonta a más de una década, Spoya reiteró que lo que tiene con Irivarren es una conexión genuina y respetuosa, sin besos ni historias ocultas. (Goog Time)

La modelo recalcó que su amistad con Mario Irivarren tiene larga data y está lejos de involucrar sentimientos amorosos. “Nos conocemos hace más de diez años. Cuando yo trabajaba en el Ministerio ya éramos parte del mismo grupo de amigos”, recordó. A pesar de los antiguos rumores, Spoya aseguró que jamás salieron ni tuvieron una relación que pudiera considerarse romántica.

Contó también que coincidieron en varias oportunidades por temas de trabajo y eventos sociales, pero que nunca pasó nada entre ellos. “Yo lo veía cuando iba a grabar a programas como Hola a Todos o Combate, donde coincidíamos porque compartíamos círculo. Siempre hubo buena onda, afinidad, pero nada más”, afirmó.

El tiempo, según ella, solo ha reforzado ese lazo de confianza que mantiene con Mario. “Siempre fuimos cercanos, pero jamás nos besamos, nunca hubo ningún tipo de relación íntima. Lo digo con total sinceridad”, sentenció.

Una complicidad basada en la confianza y el respeto

“Mario me cuenta todo como si fuera uno más del grupo”, dijo Spoya, al explicar la naturaleza de su vínculo con Irivarren, basado en la sinceridad y la camaradería. (Goog Time)

Respecto a la cercanía que ambos demuestran en su actual trabajo conjunto, como el podcast que conducen, Spoya aclaró que eso se debe a la química natural que tienen como amigos. “Mucha gente cree que porque nos ven conversando y bromeando al aire, ya hay algo más. Pero lo nuestro es una relación de camaradería”, explicó.

Incluso mencionó que su vínculo se ha vuelto tan fuerte que se tratan como hermanos. “Nos llevamos como si fuéramos familia. Nos molestamos, discutimos, nos decimos cosas, como hacen los hermanos”, relató.

De hecho, según indicó, Mario y otros amigos hombres tienden a olvidar que ella es mujer. “Me cuentan todo, absolutamente todo. Y es porque confían en mí. Nunca me han visto como alguien con quien salir, sino como una amiga más”, señaló.

Cuando se le preguntó sobre la supuesta energía masculina que proyecta, Laura lo confirmó sin dudar. “Sí, siempre me he sentido más cómoda en entornos masculinos. Me ha pasado desde hace años. He trabajado con muchos hombres y me conecto mejor con ellos”, expresó. Esta forma de ser, dice, ha generado malinterpretaciones que han derivado en chismes sin fundamento.

Lejos de los romances

Spoya aseguró que su imagen fuerte y el hecho de trabajar en entornos masculinos han generado confusiones. Reafirmó que se puede tener amistades sin segundas intenciones. (Facebook)

Spoya aprovechó para recordar que su estilo directo, su independencia emocional y su perfil profesional han contribuido a que muchas veces se le asocie injustamente con diferentes figuras públicas. “Por salir de una discoteca o coincidir en un evento, ya te arman una novela”, dijo.

Respecto a los recientes comentarios sobre Mario tratando de cerrar ciclos con su expareja, Vania Bludau, la conductora evitó pronunciarse a fondo. “No tengo idea de lo que está haciendo Mario en su vida privada. Yo estoy en lo mío”, aclaró.

Finalmente, hizo un llamado a no juzgar por apariencias y a respetar los espacios de amistad que no necesariamente implican una relación amorosa. “No todo hombre y mujer que se llevan bien tienen que estar saliendo. Es posible tener una amistad verdadera sin que exista un interés más allá”, concluyó con firmeza.

Con estas declaraciones, Laura Spoya marca distancia de las especulaciones y reafirma su postura: entre ella y Mario Irivarren no hubo, ni hay, una historia romántica. Solo una amistad fuerte y duradera, basada en el respeto mutuo y una complicidad que ha resistido los años y los titulares.