Perú

Jefferson Farfán ganó juicio a Melissa Klug por 1 millón de soles, según Janet Barboza: “Vulneró cláusula de confidencialidad”

La conductora reveló que la ‘Foquita’ obtuvo un fallo a su favor por un millón de soles tras la supuesta violación de un acuerdo de confidencialidad por parte de la empresaria chalaca

Carol Ruiz

Por Carol Ruiz

Guardar
Jefferson Farfán le habría ganado juicio millonario a Melissa Klug, según Janet Barboza. Infobae Perú / Captura TV - América Televisión

La relación entre Melissa Klug y Jefferson Farfán vuelve a estar en el centro de la atención mediática, esta vez por un nuevo capítulo en la larga historia de procesos legales que ambos mantienen desde hace más de una década.

Todo comenzó cuando la empresaria chalaca reveló que el exfutbolista no asistió a la última citación de conciliación para tratar el aumento de la pensión de alimentos de sus hijos, lo que ha generado expectativas sobre el próximo encuentro, fijado para el 26 de agosto.

Según detalló Melissa Klug, su principal objetivo es llegar a un acuerdo con su expareja por el bienestar de los dos menores que tienen en común, hoy de 13 y 17 años, y garantizar que él se comprometa con su educación superior. Sin embargo, la historia dio un giro cuando Janet Barboza, desde su tribuna televisiva, lanzó una información que encendió el debate.

Melissa Klug no responde tras
Melissa Klug no responde tras versión de que Jefferson Farfán ganó juicio por un millón de soles. Infobae Perú / Captura TV - América Televisión

Jefferson Farfán ganó juicio a Melissa Klug por 1 millón de soles

La popular ‘Rulitos’ afirmó que, de acuerdo con sus fuentes, Jefferson Farfán habría ganado un juicio a Melissa Klug por presuntamente violar un acuerdo de confidencialidad que le impedía mencionarlo en los medios de comunicación.

Farfán le hizo un juicio a Melissa Klug porque vulneró una cláusula de un contrato de confidencialidad, donde ella no podía mencionarlo. Tengo entendido que ese juicio habría llegado a su fin y el ganador sería Jefferson Farfán, el monto es por un millón de soles”, declaró Janet ante el asombro de sus compañeros.

Melissa Klug no responde tras
Melissa Klug no responde tras versión de que Jefferson Farfán ganó juicio por un millón de soles. Infobae Perú / Captura TV - América Televisión

Aunque la empresaria no se pronunció directamente sobre esta supuesta victoria legal de su expareja, sí dejó entrever su deseo de poner fin a los conflictos judiciales.

Yo no quiero problemas, creo que él está en una etapa muy bonita de su vida, tiene trabajo, amor y paz, entonces yo soy la mamá de sus hijos, también lo deseo y lo mejor sería terminar con todos los procesos judiciales que tenemos y llevar la fiesta en paz”, sostuvo, en un tono que buscó mostrar disposición al diálogo.

Melissa Klug no responde tras
Melissa Klug no responde tras versión de que Jefferson Farfán ganó juicio por un millón de soles. Infobae Perú / Captura TV - América Televisión

Melissa Klug quiere llegar a un acuerdo con Jefferson Farfán

No obstante, Melissa Klug también recalcó que quienes más han sufrido las consecuencias de estos enfrentamientos son sus hijos. “Mis hijos han venido estos 10 años metidos en estos problemas que solamente son causados por él”, dijo, subrayando que el desgaste emocional no ha sido menor para los menores.

La “Blanca de Chucuito” compartió además que uno de sus hijos le comentó que, cuando conversa con su padre sobre los temas legales, la respuesta que recibe es que todo “lo resolverán los abogados”. Esta actitud, según ella, refleja que no está recibiendo el mejor consejo.

No quiero echarle la culpa, es lo que me comenta mi hijo, creo que no está bien asesorado. Si él quisiera, por el bien de sus hijos, nosotros podríamos terminar todos nuestros procesos judiciales”, señaló.

Sin embargo, la empresaria advirtió que, mientras existan demandas de por medio, no tiene otra opción que defenderse. “Si él me demanda, yo también voy a defenderme y es la de nunca acabar, ya llevamos 10 años…”, agregó, dejando claro que no piensa quedarse de brazos cruzados ante cualquier acción legal.

Melissa Klug no responde tras
Melissa Klug no responde tras versión de que Jefferson Farfán ganó juicio por un millón de soles. Infobae Perú / Captura TV - América Televisión

.

Temas Relacionados

Melissa KlugJefferson FarfánJanet BarbozaAmérica Hoyperu-entretenimiento

Últimas Noticias

Sesiones gratuitas de piscina libre benefician a adultos mayores en Miraflores

Cada martes por la mañana, vecinos de más de 60 años disfrutan de actividades acuáticas en clubes locales gracias a un programa municipal que fomenta la actividad física y la socialización sin costo alguno

Sesiones gratuitas de piscina libre

¿Quién ganó el pozo de más de 35 millones de La Tinka este miércoles 13 de agosto? Revisa los resultados del sorteo

Como cada miércoles, se dan a conocer los resultados ganadores del sorteo millonario de la Tinka. Estos son los ganadores del último sorteo

¿Quién ganó el pozo de

La mamá de Suheyn Cipriani responde con gritos luego de confesiones en ‘El Valor de la Verdad’ y las redes sociales explotan en su contra

El adelanto de ‘Amor y Fuego’ mostró a la madre de la modelo peruana reaccionando con fuerza a las acusaciones de maltrato, generando una ola de comentarios y críticas en redes sociales por su actitud frente a las cámaras

La mamá de Suheyn Cipriani

Resultados ganadores del Gana Diario este miércoles 13 de agosto de 2025

Esta lotería peruana lleva a cabo un sorteo todos los días a las 20:30 horas. Revise si se rompió el pozo millonario

Resultados ganadores del Gana Diario

Martín Vizcarra a prisión preventiva EN VIVO: Expresidente pasará la noche en carceleta del Poder Judicial antes de ser trasladado a penal

Juez Chávez Tamariz considera que existe peligro de fuga ante una probable sentencia de 15 años de prisión. Exmandatario fue detenido tras concluir la audiencia

Martín Vizcarra a prisión preventiva
ÚLTIMAS NOTICIAS
Pidieron perpetua para el principal

Pidieron perpetua para el principal acusado por el crimen de Naiara Durán, la joven asesinada en San Pedro

Científicos descubrieron enormes cráteres submarinos que liberan hidrógeno en el Pacífico

Día Mundial del Lagarto: curiosidades sobre estos reptiles y los peligros que enfrentan

Chubut: definiciones a contrarreloj en LLA para dar batalla a la consolidada estructura oficialista

Galaxias durmientes: el hallazgo del Telescopio Espacial James Webb que reescribe la historia temprana del universo

INFOBAE AMÉRICA
El impactante final de la

El impactante final de la tercera temporada de “La Edad Dorada”: secretos, bodas y traiciones

La historia del héroe olvidado que salvó a artistas y escritores del nazismo

Bolsonaro pidió su absolución por falta de pruebas en el juicio por presunto complot para impedir la investidura de Lula

Julio de 2025 fue el mes más letal para civiles en Ucrania desde el inicio de la invasión rusa

La poderosa hermana de Kim Jong-un rechazó las versiones de Corea del Sur sobre los altavoces en la frontera

TELESHOW
Julieta Poggio: “Sigo siempre mi

Julieta Poggio: “Sigo siempre mi intuición y creo mucho en las energías”

Quién es la mujer señalada como la tercera en discordia entre Evangelina Anderson y Martín Demichelis

El divertido ida y vuelta de Soledad Pastorutti y el Chaqueño Palavecino en La Voz Argentina: “Es un matrimonio”

El Turco Naim vive un nuevo romance a un año de su separación de Emilia Attias: quién es la mujer que lo conquistó

Mauro Icardi replicó junto a la China Suárez un antiguo paseo que hacía con Wanda Nara por Estambul