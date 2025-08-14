Jefferson Farfán ganó juicio a Melissa Klug por 1 millón de soles, según Janet Barboza: “Vulneró cláusula de confidencialidad”

Jefferson Farfán le habría ganado juicio millonario a Melissa Klug, según Janet Barboza. Infobae Perú / Captura TV - América Televisión

La relación entre Melissa Klug y Jefferson Farfán vuelve a estar en el centro de la atención mediática, esta vez por un nuevo capítulo en la larga historia de procesos legales que ambos mantienen desde hace más de una década.

Todo comenzó cuando la empresaria chalaca reveló que el exfutbolista no asistió a la última citación de conciliación para tratar el aumento de la pensión de alimentos de sus hijos, lo que ha generado expectativas sobre el próximo encuentro, fijado para el 26 de agosto.

Según detalló Melissa Klug, su principal objetivo es llegar a un acuerdo con su expareja por el bienestar de los dos menores que tienen en común, hoy de 13 y 17 años, y garantizar que él se comprometa con su educación superior. Sin embargo, la historia dio un giro cuando Janet Barboza, desde su tribuna televisiva, lanzó una información que encendió el debate.

Jefferson Farfán ganó juicio a Melissa Klug por 1 millón de soles

La popular ‘Rulitos’ afirmó que, de acuerdo con sus fuentes, Jefferson Farfán habría ganado un juicio a Melissa Klug por presuntamente violar un acuerdo de confidencialidad que le impedía mencionarlo en los medios de comunicación.

“Farfán le hizo un juicio a Melissa Klug porque vulneró una cláusula de un contrato de confidencialidad, donde ella no podía mencionarlo. Tengo entendido que ese juicio habría llegado a su fin y el ganador sería Jefferson Farfán, el monto es por un millón de soles”, declaró Janet ante el asombro de sus compañeros.

Aunque la empresaria no se pronunció directamente sobre esta supuesta victoria legal de su expareja, sí dejó entrever su deseo de poner fin a los conflictos judiciales.

“Yo no quiero problemas, creo que él está en una etapa muy bonita de su vida, tiene trabajo, amor y paz, entonces yo soy la mamá de sus hijos, también lo deseo y lo mejor sería terminar con todos los procesos judiciales que tenemos y llevar la fiesta en paz”, sostuvo, en un tono que buscó mostrar disposición al diálogo.

Melissa Klug quiere llegar a un acuerdo con Jefferson Farfán

No obstante, Melissa Klug también recalcó que quienes más han sufrido las consecuencias de estos enfrentamientos son sus hijos. “Mis hijos han venido estos 10 años metidos en estos problemas que solamente son causados por él”, dijo, subrayando que el desgaste emocional no ha sido menor para los menores.

La “Blanca de Chucuito” compartió además que uno de sus hijos le comentó que, cuando conversa con su padre sobre los temas legales, la respuesta que recibe es que todo “lo resolverán los abogados”. Esta actitud, según ella, refleja que no está recibiendo el mejor consejo.

“No quiero echarle la culpa, es lo que me comenta mi hijo, creo que no está bien asesorado. Si él quisiera, por el bien de sus hijos, nosotros podríamos terminar todos nuestros procesos judiciales”, señaló.

Sin embargo, la empresaria advirtió que, mientras existan demandas de por medio, no tiene otra opción que defenderse. “Si él me demanda, yo también voy a defenderme y es la de nunca acabar, ya llevamos 10 años…”, agregó, dejando claro que no piensa quedarse de brazos cruzados ante cualquier acción legal.

