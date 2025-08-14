Juez ordena a Jefferson Farfán abonar millonaria suma en dólares a Melissa Klug en menos de dos semanas

Jefferson Farfán le debe pagar importante suma a Melissa Klug. Ponte en la cola/ Latina

La situación judicial entre Jefferson Farfán y Melissa Klug volvió al centro de la atención pública tras la difusión de los documentos que corroboran el monto que el exfutbolista deberá pagar a su expareja, de acuerdo con el dictamen de la justicia peruana. El plazo máximo establecido por el juzgado es de diez días y la suma asciende a USD 47.750 (más de 166 mil soles), según información difundida en el programa Ponte en la cola, conducido por Micheille Soifer y Ricardo Rondón a través de Latina.

La cifra fue confirmada al exponer el contenido de la Resolución Número 25, emitida por el 15º Juzgado Civil de Lima bajo la dirección del juez José Luis Velarde Acosta. El programa mostró el documento oficial en pantalla y detalló que el requerimiento legal estipula el pago inmediato, bajo advertencia de iniciar un proceso de ejecución forzosa en caso de incumplimiento.

El texto judicial precisa: “Dado cuenta con el escrito con código de ingreso Nº 67870-2025, presentado por Melissa Liliana Klug Orbegozo, con fecha de ingreso 20 de junio de 2025. Con lo solicitado y siendo procedente, por lo que: requiérase a Jefferson Agustín Farfán Guadalupe, cumpla con lo ordenado en la sentencia emitida por Resolución Número 16 de fecha 18 de marzo de 2022. Esto es: cancele a favor de la demandante la suma de USD 47.750 dólares americanos en el plazo de diez días, bajo apercibimiento de inicio de la ejecución forzosa”, reveló Ponte en la cola.

Esta disposición judicial surge mientras Melissa Klug ha emprendido nuevas acciones legales. En una entrevista emitida por el programa América hoy, la empresaria informó que ha presentado una solicitud de conciliación para buscar el incremento de la pensión de alimentos correspondiente a sus hijos. La audiencia programada para el martes 12 de agosto no se realizó debido a la inasistencia de Jefferson Farfán, lo que motivó la emisión de la medida judicial ahora vigente.

La controversia entre ambos ha sido objeto de cobertura en diversos espacios televisivos. Durante la edición del miércoles 13 de agosto de Ponte en la cola, se explicó que el monto fijado corresponde a obligaciones pendientes acreditadas en una anterior sentencia judicial.

“Vamos a poner en pantalla en este momento esta medida que se acaba de plantear para Jefferson Farfán, donde además tendría que pagarle a Melissa Klug”, señaló en directo el conductor Ricardo Rondón. El programa resaltó que la medida fue adoptada por el juzgado luego de la última solicitud registrada por la defensa de Klug.

El expediente judicial analizado incluye los datos del proceso y el requerimiento explícito sobre el exfutbolista, reiterando el monto exacto que deberá ser abonado: USD 47.750. La orden judicial indica que, en caso de incumplimiento dentro del plazo concedido, se procederá con la ejecución forzosa de la deuda.

Xiomy Kanashiro expresa su respaldo a Jefferson Farfán

Xiomy Kanashiro y Jefferson Farfán celebraron el 14 de agosto seis meses desde el inicio de su relación, consolidando su historia de amor con una publicación especial en redes sociales. La bailarina compartió un video con imágenes inéditas del día en que el exfutbolista se le declaró, una fecha memorable ocurrida el 14 de febrero, San Valentín. “Entonces, llegó el 14 y comenzó nuestra historia”, se lee en la secuencia, que incluye fotografías de ambos durante una cena romántica y momentos significativos de su vínculo.

En el material difundido, Xiomy Kanashiro también mostró el anillo que Jefferson Farfán le obsequió como símbolo de compromiso. La relación continúa vigente a pesar de las versiones referidas a la vida personal del deportista y declaraciones de terceras personas, como es el caso de Samahara Lobatón, quien el domingo 17 de agosto aparecerá en El Valor de la Verdad, donde se referira al deportista y sus affaires.

Kanashiro ha hecho caso omiso y no dudó en compartir abiertamente demostraciones de afecto en señal de amor y apoyo.

