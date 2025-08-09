Perú

Jefferson Farfán no asistió a segunda conciliación y Darinka Ramírez anuncia: “Vamos a ir al Poder Judicial”

La madre de la última hija del futbolista reveló que ni el jugador ni su abogado se presentaron en la segunda cita de conciliación que tenían pactada

Cecilia Arias

Por Cecilia Arias

Jefferson Farfán no asistió a segunda conciliación y Darinka Ramírez anuncia: “Vamos a ir al Poder Judicial”. Video: Todo se filtra.

La tensión entre Jefferson Farfán y Darinka Ramírez, madre de su hija menor, continúa escalando. Este 8 de agosto, la influencer confirmó que el exfutbolista no acudió por segunda vez a la cita de conciliación convocada con el objetivo de establecer nuevos acuerdos en beneficio de la menor.

Ante esta nueva ausencia, Ramírez anunció que el caso pasará directamente a instancias judiciales. “Da entender que no le interesa mi hija y bueno vamos a tener que ir al Poder Judicial. Así él o yo lo quiera, ya tuvimos dos citaciones”, declaró a ‘Todo se Filtra’, subrayando que no se trata de una decisión personal, sino de un procedimiento que marca la ley.

La cita tenía como finalidad ajustar compromisos económicos y discutir un régimen de visitas actualizado. Sin embargo, Ramírez indicó que “no ha venido nadie”, en referencia a que ni Farfán ni su abogado se hicieron presentes.

Darinka Ramírez: “El último recuerdo que tiene mi hija es de su padre gritándome”

A inicios de julio, la empresaria reveló que Farfán no ha visitado a su hija desde hace un tiempo, pese a que siempre ha tenido las puertas abiertas. “El último recuerdo que tiene mi hija es de su padre gritándome”, afirmó en una entrevista para el programa ‘Todo se filtra’.

Darinka Ramírez afirma que Jefferson Farfán no ve a su hija desde hace dos meses: “No lo puedo obligar”. Video: Ponte en la cola / Latina

Ramírez explicó que, aunque el exdelantero de la selección peruana cumple con la pensión acordada, la ausencia física y emocional es evidente.

“Está cumpliendo con el acuerdo, pero los niños crecen y necesitan más cosas que él claramente no sabe porque no la ve y no está ahí presente. Vamos a tener que ir al Poder Judicial”, expresó, destacando que el principal interés es cubrir las nuevas necesidades de su hija a medida que crece.

Esta no es la primera vez que Farfán se ausenta de una audiencia. A finales de julio, Ramírez denunció públicamente que el exfutbolista tampoco acudió a la primera conciliación programada, en la que se buscaba resolver diferencias surgidas tras una denuncia por violencia psicológica.

Primera conciliación frustrada y la denuncia por violencia psicológica

En la audiencia anterior, Darinka Ramírez llegó puntualmente acompañada de su abogado Wilmer Arica, conocido por haber representado a Melissa Klug, madre de otros dos hijos de Farfán. En paralelo, el exfutbolista compartía en redes sociales imágenes desde su casa, disfrutando de un día soleado.

Jefferson Farfán no acudió a audiencia de conciliación con Darinka Ramírez: “No es bonito estar en temas judiciales”. Video: Ponte en la cola

Tras aquella inasistencia, Ramírez declaró para el programa ‘Ponte en la cola’: “Mi intención es que lleguemos a un acuerdo por el bien de nuestra hija. Estoy tranquila, pero lo más probable es que se aproxime a la otra citación”. Finalmente, esa segunda cita del 8 de agosto tampoco contó con la presencia del exjugador.

El conflicto legal se enmarca en la denuncia por violencia psicológica presentada por la influencer a inicios de 2025. Según el parte policial difundido en ‘Amor y Fuego’, el incidente ocurrió cuando Farfán visitó el departamento de Ramírez y, tras una discusión por los juguetes de la niña, le habría dicho: “Lárgate, porque yo puedo comprar mil juguetes, que la vida que tienes es por mí, te vas a regresar a tu casa, que tú te alimentas de mi pensión”.

En respuesta, Farfán emitió un comunicado negando categóricamente las acusaciones, asegurando que nunca ejerció violencia y que la única diferencia entre ambos se dio por criterios de crianza.

Los ingresos y gastos para la manutención de la menor

En una entrevista televisiva, Darinka Ramírez detalló el monto de la pensión que recibe para su hija: casi S/ 9000 mensuales. Explicó que de esa cantidad, S/ 3700 se destinan al pago del departamento, S/ 1500 a la nana, y el resto a cubrir ropa, calzado y gastos diarios de la niña.

Aclaró que ella también trabaja y que su propio aporte ha sido clave para asumir gastos adicionales. “Gracias a que yo trabajo he podido asumir muchas cosas, tanto como el departamento que tuve que amoblar, la cocina, la lavandería, su cama de la bebé, porque ni eso”, comentó.

Darinka Ramírez revela cuánto le deposita Jefferson Farfán al mes | Latina

En cuanto al régimen de visitas, Ramírez señaló que la propuesta de la defensa de Farfán es que los encuentros con la niña se den en la casa de la madre del deportista, Doña Charo. Ella, sin embargo, prefiere que el padre acuda al hogar donde vive la menor, para que se sienta más cómoda y segura.

Con la segunda conciliación frustrada, el caso se trasladará al Poder Judicial. Ramírez sostuvo que no busca alargar el conflicto, sino garantizar el bienestar de su hija.

Por ahora, no hay fecha confirmada para una audiencia judicial, pero la influencer mantiene firme su postura de exigir un compromiso más activo por parte de Jefferson Farfán, no solo en lo económico, sino también en su rol como padre presente.

